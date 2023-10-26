Fox News Оригинал

Рамасвами: США должны ограничить помощь Израилю, чтобы не влезть в очередную безвыигрышную войну

Материал представлен в переводе ИноТВ
Америка не должна предоставлять помощь Израилю, пока он не обозначит конкретные цели наземного вторжения в сектор Газа и не раскроет планы о будущем региона, заявил в интервью Fox News кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. По его словам, Вашингтону следует оказывать еврейскому государству сугубо дипломатическую поддержку, а не участвовать в новой войне, вопреки собственным интересам.

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Посмотрите на НАТО в качестве примера. Мы финансируем и берём на себя непропорционально большую часть расходов многих стран. Нам нужно что-то сделать с НАТО. Когда дело доходит до ядерного конфликта, вам придётся спросить себя, в какой момент и какой ценой мы продолжим защищать Японию, Германию и многие другие страны? Они не платят за эту защиту даже приблизительно столько, сколько она нам стоит.

Эти комментарии Трампа, сделанные им ещё в 2016 году, вызвали бурю. И теперь другой кандидат решил пойти ещё дальше. Вивек Рамасвами заявил Politico, что выход из НАТО — разумная идея. Кроме того, он хочет пересмотреть участие Соединённых Штатов в ООН. Но подождите, это ещё не всё. Буквально несколько часов назад Рамасвами сказал Axios, что вместо того, чтобы отправлять деньги Израилю, нам необходимо создать «дипломатический железный купол».
 
К нам присоединяется Вивек Рамасвами, кандидат в президенты от Республиканской партии 2024 года. Вивек, рад вас видеть этим вечером. Расскажите мне, как будет выглядеть этот «дипломатический железный купол»?
 
ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Послушайте, ХАМАС поступил с Израилем несправедливо. Его действия были возмутительными в моральном отношении, и Израиль как страна имеет полное право на самооборону, Лора, и у них есть возможность её обеспечить.
 
«Дипломатический железный купол» означает следующее. Если такие организации, как ООН, которые в конечном итоге станут критиковать Израиль из-за опасений соразмерности или иным образом пытаться провести ложную аналогию между террористами, нападающими на Израиль, и самообороной Израиля, то США дипломатично скажут: «Нет, Израиль абсолютно имеет право на национальную самооборону».
 
И имейте в виду, что это было изначальной предпосылкой при создании Израиля. В основе сионистского проекта лежала идея фактического права на самозащиту и существование. И я её поддерживаю.
 
Эта позиция, Лора, отличается от утверждения, что США необходимо вмешаться в ещё одну безвыигрышную для себя войну на Ближнем Востоке. Мы уже совершали подобные ошибки от Ирака до Афганистана. 6,5 триллиона и 33 триллиона долларов нашего госдолга пришлись именно на эти две войны. Погибли тысячи американцев.
 
Погодите-ка, Вивек! Но разница очевидна: Израиль — наш союзник.
 
ВИВЕК РАМАСВАМИ: Да.
 
Я имею в виду, что это другое дело. Он, разумеется, отличается от Украины.
 
ВИВЕК РАМАСВАМИ: Совершенно верно.
 
И он является жизненно важным союзником на Ближнем Востоке, что, очевидно, имеет решающее значение для нашей национальной безопасности. Так что я бы… я полностью с вами согласна насчёт Ирака и Афганистана. В начале иракского конфликта я была на другой стороне, но, очевидно, он обернулся для нас настоящим кошмаром. Но в этом случае речь идёт о наших союзниках, а мы своих союзников не бросаем. Это не означает, что нам нужно давать им карт-бланш. Тут я с вами согласна. Но, на мой взгляд, сбрасывать его со счетов, потому что «мы совершали ошибки в Ираке», было бы ошибкой.
 
ВИВЕК РАМАСВАМИ: Мне хотелось бы уточнить, Лора. Я имею в виду, что на самом деле многие в Израиле не хотят, чтобы Америка подвергала сомнению решения, которые они принимают.
 
Это другое дело.
 
ВИВЕК РАМАСВАМИ: Но это имеет прямое отношение к помощи. Поэтому я считаю, что если США собираются помогать в текущей ситуации, то должны задать Израилю несколько вопросов о том, какие именно цели он преследует в Газе? Что именно придёт на смену ХАМАС в Газе?
 
То есть я говорю: никакой помощи Израилю. По крайней мере до тех пор, пока мы не получим чётких ответов о том, каковы именно задачи наземного вторжения, которое вызывает у меня серьёзные опасения.
 
Но сейчас решение должен принимать сам Израиль. Ни США, ни кто-либо ещё не должны ему мешать. Но если США собираются финансировать это вторжение или участвовать в нём, нам придётся ответить на эти вопросы. Вот какую позицию я занимаю в этом вопросе, Лора. Я описал её предельно чётко.
 
Честно говоря, я больше доверяю мнению Израиля по этому вопросу, чем Блинкену, Остину и всем остальным. Но в прошлом часе у (ведущего Fox News. — ИноТВ) Брета Байера состоялась интересная беседа с сенатором-демократом Крисом Кунсом и сенатором-республиканцем Джоном Туном. Они затронули тему обострения отношений с Ираном. Давайте посмотрим.
 
КРИС КУНС, американский сенатор: Иран финансировал, снабжал и обучал боевиков ХАМАС. Он стоит за этими и другими марионеточными войсками. Нам нужно нанести ответный удар. И нам нужно быть готовыми к вполне реальной перспективе того, что ситуация станет ещё сложнее.
 
ДЖОН ТУН, американский сенатор: Не отвечать тоже не вариант. Я имею в виду, что силой, которая стоит за происходящим злом в этом регионе, является Иран. Сигнал необходимо отправить. Мы не можем позволить себе бездействие.
 
Судя по всему, консенсус обеих партий относительно войны опять вернулся, Вивек.
 
ВИВЕК РАМАСВАМИ: Я не думаю, что более широкий региональный конфликт или война с Ираном прямо сейчас отвечают национальным интересам США. По моему мнению, Лора, арабские страны, включая Саудовскую Аравию, Турцию и Израиль, имеют общий интерес на Ближнем Востоке — убедиться, что Иран не представляет собой проблему.
 
Я не говорю, что это устойчивый баланс сил. Он вызывает беспокойство. Но я не думаю, что наше участие здесь, вступление в длительную безвыигрышную войну, которая не будет продвигать наши интересы, является правильным ответом.
 
Для меня, Лора, концепция «Америка превыше всего» не имеет каких-либо оговорок. Мы должны смотреть на каждую ситуацию через призму продвижения американских интересов. Если я стану следующим президентом, то таким будет мой моральный долг перед гражданами нашей страны. И да, он включает в себя дипломатическую и разумную поддержку наших союзников.
 
Дата публикации 25 октября 2023 года.
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источник
Fox News США Северная Америка
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