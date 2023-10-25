JF: вашингтонские ястребы надеются решить проблемы США с помощью третьей мировой
Итак, наш флот присутствует в Персидском заливе и в Восточном Средиземноморье. Сенатор Линдси Грэм выступает по телевидению в Израиле и требует уволить американского репортёра, который задал совершенно законный вопрос. Его не собираются увольнять. После этого он (Грэм. — ИноТВ) говорит, что мы должны бомбить Тегеран уже завтра. Какие неприятности всё это сулит нашим союзникам и противникам?
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