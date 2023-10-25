JF: вашингтонские ястребы надеются решить проблемы США с помощью третьей мировой

Многие представители американского истеблишмента, в том числе сенатор Линдси Грэм, добиваются разрастания кризиса на Ближнем Востоке. Тем самым они создают основу для нового глобального конфликта, который, по их мнению, позволит Соединённым Штатам преодолеть политический и финансовый кризис, заявила в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.

Итак, наш флот присутствует в Персидском заливе и в Восточном Средиземноморье. Сенатор Линдси Грэм выступает по телевидению в Израиле и требует уволить американского репортёра, который задал совершенно законный вопрос. Его не собираются увольнять. После этого он (Грэм. — ИноТВ) говорит, что мы должны бомбить Тегеран уже завтра. Какие неприятности всё это сулит нашим союзникам и противникам?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, подполковник ВВС США в отставке: Что ж, он выставил себя дураком на мировой арене. Но, конечно, он очень опасный дурак. Он формулирует то, во что многие люди в Вашингтоне верят и считают отличной идеей. Это не лучшая идея. Крайне ошибочная идея. И конечно, для нас она является очень опасной.

Складывается такое ощущение, что некоторые люди в Вашингтоне действительно хотели бы начать третью мировую войну. Они действительно думают, что получат определённую выгоду, если смогут продвинуться в этом вопросе и начать это дело.

В обычной ситуации я бы просто решила, что они сумасшедшие. Но наша страна находится в ужасном финансовом положении и к тому же сталкивается с внутренними политическими проблемами. Фактически существует целый ряд вещей, которые мешают нашему правительству делать лёгкие деньги.

Именно в такие времена страны стремятся к войне. Потому что она позволяет им закрыть остальные вопросы и делать с деньгами всё что заблагорассудится. Печатать их столько, сколько хочется.

Я имею в виду, что исторически несостоятельные государства так решают проблемы. Они стремятся развязывать войны. Так что это единственный контекст, в котором я могу понять слова Линдси Грэма.

Дата публикации 24 октября 2023 года.