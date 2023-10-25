NewsNation: евреи и мусульмане США в страхе опустошают оружейные магазины и массово записываются на курсы самообороны

Конфликт на Ближнем Востоке заставляет американцев еврейского и мусульманского происхождения обучаться самообороне, сообщает NewsNation. По данным ФБР, после начала войны в США резко возросло число нападений на евреев и мусульман. Они сметают полки оружейных магазинов и толпами записываются на курсы обучения по обращению с оружием, не желая стать очередными жертвами.

С момента начала войны между Израилем и ХАМАС значительно выросло число американцев еврейского и мусульманского происхождения, которые испытывают беспокойство. Они переживают за свою безопасность, посещают курсы обучения по обращению с оружием, курсы самообороны — всё то, что может помочь им защитить себя и свои семьи.

Однако эта война — не единственный повод для беспокойства. ФБР сообщает о резком увеличении числа угроз в адрес американцев еврейского и мусульманского происхождения за последние годы. Ксавье Уолтон подробнее об этой растущей тенденции к самообороне. Ксавье, что вы можете нам рассказать?

КСАВЬЕ УОЛТОН, журналист NewsNation: Многие американцы еврейского происхождения говорят, что просто не чувствуют себя в безопасности, и это один из немногих способов, который, по их мнению, позволит им реально защитить себя. Здесь, в оружейном магазине во Флориде, аншлаг — число посещающих групповые учебные тренировки увеличилось почти в три раза, если не больше. Запасы многих новоиспечённых владельцев оружия, наконец, пополнились.

РАССЕЛ СТЮАРТ, владелец оружейного магазина Beverly Hills Guns: Еврейская община здесь чувствует, что они запросто могут стать мишенями в своих собственных домах, что они будут следующей жертвой.

Война в Израиле нагнетает страх и здесь, заставляя тысячи американцев еврейского происхождения по всей стране брать ситуацию в свои руки.

РАССЕЛ СТЮАРТ: Евреи в ужасе.

Рассел Стюарт, владелец оружейного магазина в Беверли-Хиллз, в Калифорнии, говорит, что никогда не видел ничего подобного.

РАССЕЛ СТЮАРТ: Но никогда не доходило до такой степени, никогда не было такого наплыва, чтобы телефон звонил буквально без перерыва, днём и ночью. Очередь из желающих записаться на занятия растянулась уже на несколько недель вперёд.

ИНСТРУКТОР ПО СТРЕЛЬБЕ: Опустите палец на спусковой крючок, отлично. А теперь медленно оттяните его назад. Вот так.

От Калифорнии до Флориды курсы по обращению с огнестрельным оружием и по обучению самообороне буквально переполнены американцами еврейского и мусульманского происхождения. По данным ФБР, число нападений на евреев и мусульман по всей стране после начала войны в Израиле резко возросло. Среди жертв — палестинский американский мальчик, которому было всего шесть лет и который был зарезан в своём доме в штате Иллинойс. По словам детективов, и он, и его мать, которая также была ранена, стали жертвами нападения из-за того, что были мусульманами.

ДЭВИД КОВАЛЬСКИ, владелец оружейного магазина во Флориде: Если вы ложитесь спать ночью и всё в порядке, это не обязательно означает, что так будет и утром.

Дэвид Ковальски — владелец оружейного магазина Hollywood Carry во Флориде.

ДЭВИД КОВАЛЬСКИ: Определённо, наблюдается рост спроса среди евреев. Синагоги и еврейские школы уделяют больше внимания мерам и стандартам безопасности. Мамы приходят к нам, желая вооружиться, защитить свою семью, но их также волнует вопрос безопасного применения огнестрельного оружия.

Сейчас мы находимся на стрельбище в Hollywood Carry. Вы всё ещё можете наблюдать гильзы, оставшиеся после вчерашней тренировки. Дэвид Ковальски, владелец Hollywood Carry, говорит, что у них забиты все группы не только на эту неделю, но и на последующие. Каждый день у них работает несколько тренеров, занятия проходят в нескольких группах. Так что это даёт вам представление о том, насколько велико число людей, которым сейчас необходимо научиться защищать себя.

Дата выхода в эфир 24 октября 2023 года.