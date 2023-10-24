Samnytt: «смена парадигмы» — Швеция стала самой криминальной страной Северной Европы

Швеция признана самой криминальной страной Северной Европы, пишет Samnytt со ссылкой на недавно опубликованный отчёт независимой организации Global Initiaitve. Торговля наркотиками, контрабанда и преступления в сфере социального обеспечения нигде не распространены так же широко и не приносят столько же доходов, сколько в массе своей импортированная шведская организованная преступность. Шведы наблюдают «смену парадигмы», при которой ОПГ в известной мафиозной манере начинают проникать в государственный сектор и частные компании.

Швеция выделяется среди других европейских стран в статистике по уровню преступности. Ни в одной сопоставимой стране региона не наблюдается настолько серьёзная проблема с организованной преступностью, связанной с иммиграцией, как в Швеции. По словам главы национальной полиции Андерса Торнберга, сложившая ситуация беспрецедентна, пишет Samnytt.

В недавно опубликованном отчёте Швеция была признана самой криминальной страной Северной Европы. Торговля наркотиками, контрабанда и преступления в сфере социального обеспечения нигде не распространены так же широко и не приносят столько же доходов, сколько в массе своей импортированная шведская организованная преступность.

Опираясь на свой опыт, начальник полиции Торнберг считает, что обнародованные данные не являются неверными. «Ситуация хуже, чем когда-либо», — отмечает он. Обещания предыдущих правительств «разогнать банды» стали не более чем пустыми словами, и, хотя срок полномочий правительства ещё только начинается, ничего из обещанной «смены парадигмы» пока не видно.

С другой стороны, шведы наблюдают совсем другую «смену парадигмы», при которой организованная преступность в известной мафиозной манере начинает проникать в государственный сектор, частные компании и так далее. Об этом ранее предупреждали другие начальники шведской полиции. Тем не менее сигналы тревоги не привели к каким-либо изменениям. Напротив, Торнберг теперь подтверждает, что преступность — более серьёзная, чем когда-либо, — «проникает в правовое общество».

В настоящее время положение достигло такого уровня, что преступность иммигрантов может поставить под угрозу всю демократию, продолжает начальник полиции. И даже если другие страны, принявшие мигрантов, живут с аналогичными проблемами, ни одна из них не может и близко сравниться с ошеломляющей массовой иммиграцией в Швецию. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, в котором описывается, как преступные банды иммигрантов теперь не только зарабатывают большие деньги на торговле наркотиками и оружием, торговлей людьми, воровстве и вымогательстве — в то время как у шведских налогоплательщиков во всё большей степени отбирают миллиарды на социальное обеспечение, сетует автор статьи.

Швеция неоднократно подвергалась критике за «чрезмерную интерпретацию» правил ЕС по отмыванию денег. Меры по борьбе с отмыванием денег бьют не по тем группам, поскольку обычные клиенты банков и люди, имеющие дома наличные деньги, сильно от них пострадали, поскольку согласно предписанной директиве Евросоюза со своего счёта физлицам можно снять не более 10% от общей суммы на счету.

Согласно этому и предыдущим расследованиям, эти драконовские правила для простых людей не помешали организованной преступности отмывать деньги, полученные преступным путём. В то время как среднестатистический швед попадает в большие неприятности, банды продолжают беспрепятственно отмывать большие суммы денег, которые затем используют для ведения роскошного образа жизни, включая приобретение автомобилей, квартир, путешествий и других предметов роскоши. Тот факт, что банды въелись в социальные структуры, означает, что отмывание денег стало ещё проще.

Исследование было проведено независимой организацией Global Initiative. Швеция выделяется среди последних показателей того, насколько широко распространена организованная преступность во всём мире. Швеция пока не является худшей в списке мировых стран, но значительно выделяется по сравнению с сопоставимыми странамии стала самой криминальной страной Северной Европы. В настоящее время ситуация в Швеции даже хуже, чем в странах Балтии, которые ранее отличались высоким уровнем преступности после распада Советского Союза.

Швеция находится в особенно уязвлённом положении, когда дело касается контрабанды, а также торговли людьми, наркотиками и оружием, поскольку через территорию королевства значительно легче переправить людей, наркотики и оружие, чем в большинство других стран. Это связано с политикой государства в области борьбы с преступностью, в центре которой находятся права правонарушителей, согласно которым полиции нельзя заманивать преступников в ловушку с помощью «криминальной провокации».

По словам Торнберга, оборот теневой экономики Швеции, в основном контролируемой иммигрантами, составляет от 100 до 150 млрд шведских крон в год. Координатор Национального оперативного департамента полиции Лотта Маурицон также пожаловалась, что преступники проявляют изобретательность и постоянно находят новые способы обойти законы и правила, чтобы увеличить незаконные заработки, подчёркивает Samnytt.

Кроме того, многие преступники теперь зарабатывают на своих «франшизах», сутью которых является продажа «преступной концепции» другим правонарушителям и их последующее «обучение». По словам Маурицон, таким образом преступники обмениваются знаниями о том, как успешно проворачивать мошеннические дела. Шведские полицейские назвали это явление «преступность как услуга».

Преступники следят за развитием общества и быстро пользуются каждой новой появляющейся возможностью. Примером, который упоминает Маурицсон, является то, как банды во время пандемии открыли свои собственные центры тестирования на ковид, где им хорошо платили за выдачу поддельных результатов тестов тем, кто в них нуждался, завершает Samnytt.