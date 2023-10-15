Nya Dagbladet: в Швеции страх граждан перед преступностью достиг рекордного уровня
По данным последнего национального опроса, проведённого Шведским национальным советом по предотвращению преступности (Brå), большинство шведов очень обеспокоены ростом преступности в североевропейском государстве. В то же время полученные ответы респондентов свидетельствуют о том, что за последний год у населения страны снизилось доверие к правоохранительным органам, сообщает Nya Dagbladet.
53% шведов выражают большую обеспокоенность по поводу преступности, что на 7% больше, чем в прошлом году, и это самый высокий уровень за всю историю современной Швеции. 74% опрошенных по-прежнему утверждают, что чувствуют себя в безопасности, когда выходят вечером на улицу, но 26% боятся это делать. Из них 5% вообще избегают выходить на улицу по вечерам в одиночестве. Среди мужчин неуверенно себя чувствуют 18%, среди женщин этот показатель составляет 34%, пишет Nya Dagbladet.
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