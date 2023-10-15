Nya Dagbladet: в Швеции страх граждан перед преступностью достиг рекордного уровня

Большинство жителей Швеции обеспокоены небывалым ростом преступности в стране, сообщает издание Nya Dagbladet со ссылкой на данные последнего опроса, проведённого национальным советом по предотвращению преступности. Одновременно с этим за последний год отмечается снижение доверия населения скандинавского королевства по отношению к полиции.

По данным последнего национального опроса, проведённого Шведским национальным советом по предотвращению преступности (Brå), большинство шведов очень обеспокоены ростом преступности в североевропейском государстве. В то же время полученные ответы респондентов свидетельствуют о том, что за последний год у населения страны снизилось доверие к правоохранительным органам, сообщает Nya Dagbladet.

53% шведов выражают большую обеспокоенность по поводу преступности, что на 7% больше, чем в прошлом году, и это самый высокий уровень за всю историю современной Швеции. 74% опрошенных по-прежнему утверждают, что чувствуют себя в безопасности, когда выходят вечером на улицу, но 26% боятся это делать. Из них 5% вообще избегают выходить на улицу по вечерам в одиночестве. Среди мужчин неуверенно себя чувствуют 18%, среди женщин этот показатель составляет 34%, пишет Nya Dagbladet.

«Мы не видим какого-либо резкого увеличения личной незащищённости из-за того, что кто-то боится выходить из дома по вечерам. С другой стороны, обеспокоенность по поводу преступности в обществе росла в течение почти 10 лет, и этот рост за последний год особенно значителен», — заявила следователь из Brå Санна Валлин в опубликованном пресс-релизе.

Уровень доверия у населения Швеции к судебной власти снизился и на сегодняшний день составляет всего 49%. Но самое большое снижение — это доверие к полиции, которое с прошлого года снизилось на 5% и сегодня составляет 54%. В опросе приняли участие 200 тыс. человек в возрасте от 16 до 84 лет. Brå проводит его регулярно с 2006 года.