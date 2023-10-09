Samnytt: Швеция потрясена волной организованной преступности с перестрелками и взрывами

Полиция Швеции обнародовала ошеломляющую статистику по количеству перестрелок и взрывов, совершённых преступными группировками в текущем году, передаёт Samnytt. За первые три квартала 2023 года в результате 290 бандитских перестрелок в североевропейском королевстве погибли 42 человека и 80 получили ранения. За тот же период в стране произошло 132 взрыва, тогда как за весь прошлый год их было 90.

Полиция Швеции обнародовала ошеломляющую статистику по количеству перестрелок и взрывов, совершённых преступными группировками в текущем году. За первые три квартала 2023 года в результате 290 бандитских перестрелок в североевропейском королевстве погибли 42 человека и 80 получили ранения, передаёт Samnytt.



В опубликованном отчёте полицейского управления Швеции говорится, что правоохранительным органам североевропейского государства «тяжело идти в ногу» с преступными группировками, поскольку «возможности» бандитов растут быстрее возможностей шведских полицейских. На фоне растущей волны преступности представители шведской полиции заявили о расширении поля деятельности своего ведомства в области «анализа, судебного преследования и распределения ресурсов».

Кроме того, после такого признания отчаявшиеся стражи порядка попытались переложить ответственность за происходящее на других, призвав общественность к «совместным усилиям» для пресечения тяжких преступлений. В то же время заверения граждан в том, что полицейские предпринимают всё необходимое в борьбе со связанными с ОПГ перестрелками и взрывами, противоречат представленным населению неутешительным данным, отмечает автор статьи.

Шведская полиция начала вести ежегодную статистику сводок по перестрелкам с разбивкой по месяцам с 2016 года, а до этого времени официальных данных о погибших и раненых в результате вооружённого насилия со стороны ОПГ не существует. Когда дело касается взрывов, связанных с бандитскими группировками, статистику впервые завели лишь в 2018 году.