Samnytt: Швеция потрясена волной организованной преступности с перестрелками и взрывами

Полиция Швеции обнародовала ошеломляющую статистику по количеству перестрелок и взрывов, совершённых преступными группировками в текущем году, передаёт Samnytt. За первые три квартала 2023 года в результате 290 бандитских перестрелок в североевропейском королевстве погибли 42 человека и 80 получили ранения. За тот же период в стране произошло 132 взрыва, тогда как за весь прошлый год их было 90.
Полиция Швеции обнародовала ошеломляющую статистику по количеству перестрелок и взрывов, совершённых преступными группировками в текущем году. За первые три квартала 2023 года в результате 290 бандитских перестрелок в североевропейском королевстве погибли 42 человека и 80 получили ранения, передаёт Samnytt.
В опубликованном отчёте полицейского управления Швеции говорится, что правоохранительным органам североевропейского государства «тяжело идти в ногу» с преступными группировками, поскольку «возможности» бандитов растут быстрее возможностей шведских полицейских. На фоне растущей волны преступности представители шведской полиции заявили о расширении поля деятельности своего ведомства в области «анализа, судебного преследования и распределения ресурсов».
Кроме того, после такого признания отчаявшиеся стражи порядка попытались переложить ответственность за происходящее на других, призвав общественность к «совместным усилиям» для пресечения тяжких преступлений. В то же время заверения граждан в том, что полицейские предпринимают всё необходимое в борьбе со связанными с ОПГ перестрелками и взрывами, противоречат представленным населению неутешительным данным, отмечает автор статьи.
Шведская полиция начала вести ежегодную статистику сводок по перестрелкам с разбивкой по месяцам с 2016 года, а до этого времени официальных данных о погибших и раненых в результате вооружённого насилия со стороны ОПГ не существует. Когда дело касается взрывов, связанных с бандитскими группировками, статистику впервые завели лишь в 2018 году.
По особо тяжким бандитским преступлениям особенно выделяются Стокгольм и его окрестности, за которыми следует регион Мальмё. При сохранении текущих темпов роста количества жертв до конца года в бандитских разборках погибнет 56 человек. При таком исходе это будет меньше, чем 62 погибших в прошлом году, но всё же значительно больше, чем в 2021 году, в течение которого застрелили 45 человек.
В 2020 году в ходе преступных разборок было зафиксировано 47 смертей, в 2019-м году число погибших составило 45, в 2018-м — 43, а в 2017 году было застрелено 36 человек. Число пострадавших в результате массовых перестрелок за годы ведения статистики колебалось примерно от 110 до 140 человек. Общее количество бандитских перестрелок с погибшими и ранеными за год значительно превышает 300 случаев, тогда как в 2022 году была зафиксирована 391 перестрелка.
Что касается взрывов, то в текущем году они произошли 132 раза, тогда как за весь прошлый год их число составило 90; в 2021-м было совершено 79 взрывов, в 2020 году — 107 взрывов, в 2019-м — 133 и в 2018-м — 90 взрывов.