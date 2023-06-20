Samnytt: Дикий Запад по-скандинавски — криминогенная обстановка в Швеции наводит ужас на соседние страны

Число бандитских перестрелок и насильственных преступлений в Швеции наводит ужас на соседние страны, передаёт Samnytt. В Норвегии, Дании и Финляндии, где криминала намного меньше, Швецию уже стали называть Диким Западом.

Шведская иммиграционная политика, последствия которой уже стало невозможно скрывать, превратила Швецию в страну, опасную для своих соседей. Они уже стали её называть Диким Западом. Безудержное бандитское насилие в Швеции выделяется на фоне скандинавских стран и Европы. В Норвегии, Дании и Финляндии на соседнюю страну смотрят с ужасом, а криминалисты соответствующих стран единогласны во мнении, что Швеция стала ужасным примером дл ясвоих соседей, пишет газета Samnytt.

В Норвегии говорят о особом «шведском положении дел», в Дании опасаются, что бандитские разборки в их стране могут обостриться по типу шведских, а в Финляндии каждую новость о стрельбе в Стокгольме встречают со страхом и ужасом.

В 2022 году в Норвегии было зарегистрировано четыре случая стрельбы со смертельным исходом, а в Швеции — 63. С начала года в Швеции было застрелено 20 человек, а в Норвегии — ни одного. Профессор криминологии Полицейской академии в Осло Пол Ларссон, считает, что между соседними странами существует огромная разница. «Швеция — это полный крах. В Норвегии считают Швецию ужасным примером, и не хотят никаким образом повторения подобной ситуации у себя в стране. Ситуация обострилась, и теперь Швеция, похоже, полностью потеряла контроль над преступностью, если он вообще когда-либо был. Перестрелки между бандами можно сравнить с вендеттой и кровной местью», — сетует Пол Ларссон.

В Дании на ситуацию в Швеции также смотрят с испугом. Криминолог Давид Саусал, который исследовал насилие преступных банд в Лундском университете, говорит, что есть опасения, что конфликты между датскими бандами перейдут «от раздела средств к существованию к постоянному образу жизни» — и это, по его мнению, уже произошло в Швеции, отмечает издание.

По словам криминолога финского Университета прикладных наук Лауреа Марии Норманн, Финляндия ещё не сталкивалась с бандитскими войнами и с точки зрения финнов, перестрелки в Швеции вызывают ужас. «Мы смотрим на ситуацию в Швеции со страхом и ужасом. Мы называем это «шведским путём». У нас много говорят о том, что Финляндии нельзя идти по шведскому пути», — приводит слова Норманн издание Samnytt.