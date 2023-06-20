Samnytt: Дикий Запад по-скандинавски — криминогенная обстановка в Швеции наводит ужас на соседние страны
Шведская иммиграционная политика, последствия которой уже стало невозможно скрывать, превратила Швецию в страну, опасную для своих соседей. Они уже стали её называть Диким Западом. Безудержное бандитское насилие в Швеции выделяется на фоне скандинавских стран и Европы. В Норвегии, Дании и Финляндии на соседнюю страну смотрят с ужасом, а криминалисты соответствующих стран единогласны во мнении, что Швеция стала ужасным примером дл ясвоих соседей, пишет газета Samnytt.
В Норвегии говорят о особом «шведском положении дел», в Дании опасаются, что бандитские разборки в их стране могут обостриться по типу шведских, а в Финляндии каждую новость о стрельбе в Стокгольме встречают со страхом и ужасом.
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