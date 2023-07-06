TV4: в Швеции за полгода прогремело больше взрывов, чем за весь прошлый год

В Швеции за текущий год прогремело больше взрывов, чем за весь прошлый год, сообщает TV4. С января 2023 года правоохранительные органы зафиксировали 91 взрыв, в то время как в предыдущем году всего 90. По данным шведской полиции, значительный рост числа такого рода преступлений вызван повышенным уровнем конфликтности между преступными группировками.
Полиция Швеции раскрыла неутешительную статистику по количеству зафиксированных преступлений с применением взрывчатых веществ в скандинавской стране на текущий год. По данным правоохранителей, с начала января в Швеции прогремело взрывов больше, чем за весь прошлый год. В прошлом году в Швеции произошло в общей сложности 90 взрывов, тогда как в этом году их число уже достигло 91, сообщает TV4.
Причину участившихся взрывов в полиции объясняют криминальными разборками и высоким уровнем конфликтности между преступными группировками. Помимо автомобилей и коммерческих помещений, участились случаи взрывов жилых домов и квартир, что в последние годы шведская полиция отмечает особенно, поскольку такие действия свидетельствуют о безрассудстве преступников, которых не волнует окружение их жертв.
Южные провинции Швеции особо выделяются в полицейской статистике, несмотря на то что только в окруне Стокгольма за первые полгода произошло 27 взрывов по сравнению с восемью в прошлом году. По количеству взрывов лидирует юг королевства, и эта тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких лет. В текущем году в этой части королевства прогремело 34 взрыва, указывает TV4.
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