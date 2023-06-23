SwebbTV: «нация трусов» — шведы боятся бороться с бандитским произволом иммигрантов

Всего за полвека небольшой «элите» влиятельных людей удалось своей миграционной политикой уничтожить Европу. Об этом заявила известный голландский философ и юрист Ева Влардингербрук в своем новом посте в социальных сетях. Она отмечает, что похожая ситуация сейчас в Швеции, которая превратилась в «нацию трусов».

Голландский философ-юрист Ева Влардингербрук обрушилась с критикой на политические и глобалистские «элиты», чьи климатические идеи она обычно критикует и сравнивает с коммунизмом.

Ева Влардингербрук опубликовала неприятный видеоролик из Франции, который стал вирусным в социальных сетях и показывает, как мужчина жестоко нападает на женщину и маленькую девочку.

«Менее чем за полвека наши элиты сознательно разрушили наш континент до неузнаваемости», — заявила Ева в подписи к видеозаписи. Тем не менее, по словам Влаардингербрук, большинство людей до сих пор не решаются ничего сделать с политикой правящих элит, поскольку не получить клеймо «расиста» для них важнее, чем встать на защиту собственных детей и страны, пишет SwebbTV.

Подобное происходит и в Швеции, которая на сегодняшний день является страной, которая характеризуется множеством насильственных преступлений и бандитизмом. Около 95% членов преступных группировок в Стокгольме имеют иммигрантское происхождение. Согласно проведённому исследовнию газеты Expressen в 2020-ом году, 100% лидеров банд были иммигрантами. отмечает SwebbTV.

Как объяснил ранее доцент экономических наук Ян Тульберг, шведы больше стремились продемонстрировать добро, чем делать то, что действительно хорошо для нации и будущих поколений. По его словам, Швеция уже давно является «нацией трусов». «Те, кто был немного жёстче, пропали. Тех, кто мог хотя бы аргументировать за правильные вещи. Но сейчас у нас полно только этих эмоциональных щенков», — завершает SwebbTV словами Тульберга.