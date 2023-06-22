Nya Dagbladet: угрозы о применении насилия в отношении шведских госслужащих стали обыденным делом

Шведские полицейские, медработники, социальные работники и другие государственные служащие всё чаще подвергаться угрозам физического насилия, сообщает Nya Dagbladet. По данным последнего отчёта шведского Центрального объединения служащих, это стало обыденным делом в североевропейской стране.

В недавно опубликованном отчёте, подготовленном шведским Центральным объединением служащих (ЦОС) говорится о том, что почти каждый четвёртый госслужащий в Швеции (23%) подвергался ненависти, угрозам или насилию со стороны «третьей стороны» за последние 5 лет. Кроме того, каждый пятый служащий признался, что был подвержен физическому нападению, пишет Nya Dagbladet.

По словам председателя ЦОС Терезы ​​Сванстрём, сложившаяся ситуация вредит не только самим госслужащим, но и усложняет рекрутирование новых сотрудников в социальную сферу и представляет собой реальную угрозу демократии. Почти половина респондентов признались, что видели издевательства над коллегами, причём женщины говорят, что они более уязвимы, чем мужчины. 56% опрошенных заявили, что им угрожали на рабочем месте пациенты, граждане, соискатели работы и другие лица, с которыми должностные лица контактируют в рамках своей профессиональной деятельности, отмечает Nya Dagbladet.

Зачастую целью угроз становятся требования выписать то или иное лекарство или попытки повлиять на поведение или решение чиновника. Согласно отчёту, угрозы и насилие также влияют на профессиональную деятельность служащих, поскольку многие из них больше не хотят работать в одиночку или предпочитают избегать определённых дел. Тем не менее, утверждается, что угрозы и насилие по-прежнему «в ограниченной степени» влияют на принятие решений и повседневную работу шведских служащих, завершает издание.