Польский генерал: нам надо брать пример с Израиля и увеличивать армию, а не сокращать её

В вопросах безопасности польские политические силы должны выступать с единых позиций и сохранять последовательность в наращивании её сил, уверен польский генерал Роман Полько. В беседе с Polskie Radio он призвал возможного будущего министра обороны от оппозиции Томаша Семоняка встретиться с предшественником Мариушем Блащаком и почитать немного о модели израильской армии, прежде чем делать громкие заявления об отсутствии «демографического потенциала» страны.

Экс-министр обороны Польши Томаш Семоняк считает, что у его страны нет демографического потенциала для создания 300-тысячной армии, поэтому в случае формирования коалиционного правительства он не будет стремиться к такому показателю, сообщает Polskie Radio. «Я многократно публично говорил, что оптимальный вариант — это 150-тысячная профессиональная армия, 30-40 тысяч солдат территориальной обороны, 20-30 тысяч — добровольной действительной военной службы и построение многотысячного резерва. Это обеспечит Польшу соответствующими силами для защиты страны», — сказал бывший министр.

В свою очередь, у польского генерала Романа Полько нет сомнений в том, что расширение армии необходимо. «Главным образом перед лицом агрессивной политики России у Польши сегодня нет другого выбора. Видно, что в этом отношении ничего не меняется», — объяснил он в беседе с Polskie Radio.

По оценкам военного, наблюдая за тем, что происходит на Ближнем Востоке, Польше следует и далее заняться расширением своей армии. «Министр Блащак принял определённую концепцию, которую хвалят во всём мире. Мне довелось прочитать в иностранных печатных СМИ, что Польша строит настолько сильную армию, что она не будет вынуждена воевать. Коротко говоря, выстраивается сдерживающий фактор. Поэтому любым голосам, которые ставят под сомнение это направление действий, не должно быть места», — подчеркнул военный.

Одновременно Полько признал, что вести дискуссии и спорить вполне возможно, но надо делать это наедине.

«В случае если депутат Семоняк готовится к тому, чтобы прийти к власти, то ему следует встретиться с министром Блащаком и постараться понять эту концепцию. Он также может немного почитать об Израиле — как там выглядит концепция обороны», — предложил генерал.

«Потому что выясняется, что в израильской армии столько же солдат, сколько и в польской, плюс более 400 тысяч резервистов, а в стране всего 9 миллионов граждан. Можно также взглянуть на швейцарскую модель и другие модели. Для этого и существует Генеральный штаб и вышестоящее командование, чтобы для начала это обсудить, проанализировать и рассчитать; поговорить с теми, кто выступает создателями нынешней программы, и только потом представлять дальнейшее направление развития. Однако в вопросах безопасности мы должны говорить одним голосом и необходимо сохранить последовательность», — резюмировал польский генерал.