NTD: восхождение ради мира — палестино-израильский конфликт побудил французского «человека-паука» покорить новую высотку в Париже

Известный французский скалолаз Ален Робер покорил очередную высотку не ради рекорда, а с благородной целью. Как передаёт NTD, он поднялся на 220-метровый небоскрёб в деловом районе Парижа Ла-Дефанс, чтобы призвать к миру на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Известный французский «человек-паук» Ален Робер покорил очередную высотку не ради рекорда, а с благородной целью. Он поднялся на 220-метровый небоскрёб в деловом районе Парижа Ла-Дефанс, чтобы призвать к миру на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинцами.

АЛЕН РОБЕР, «человек-паук»: Я совершаю восхождение ради мира. Я не стою на стороне Палестины или Израиля. Но я считаю, есть одна срочная и важная вещь, которую необходимо сделать, — это выслушать друг друга и подписать долгосрочные мирные соглашения.

Подъём на крышу здания занял два часа. Обычно Ален Робер совершает восхождение без специального снаряжения и страховки. Использует лишь тальк, чтобы не скользили руки, и специальную обувь.

АЛЕН РОБЕР: Израиль и Палестина воюют уже более 70 лет. В какой-то момент война должна прекратиться. В мире достаточно политиков, чтобы сесть за стол переговоров и обсудить мирные соглашения, устраивающие обе стороны.

Робер призвал политиков к миру, добавив, что в противном случае «мир стоит на пороге третьей мировой войны».

Ален Робер совершает восхождения на высотные здания по всему миру. На его счету более 100 подъёмов. Среди покорённых объектов — Эмпайр-стейт-билдинг, Эйфелева башня и дубайский небоскрёб «Бурдж-Халифа».

Дата выхода в эфир 23 октября 2023 года.