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NTD: восхождение ради мира — палестино-израильский конфликт побудил французского «человека-паука» покорить новую высотку в Париже
Известный французский скалолаз Ален Робер покорил очередную высотку не ради рекорда, а с благородной целью. Как передаёт NTD, он поднялся на 220-метровый небоскрёб в деловом районе Парижа Ла-Дефанс, чтобы призвать к миру на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Известный французский «человек-паук» Ален Робер покорил очередную высотку не ради рекорда, а с благородной целью. Он поднялся на 220-метровый небоскрёб в деловом районе Парижа Ла-Дефанс, чтобы призвать к миру на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинцами.
 
АЛЕН РОБЕР, «человек-паук»: Я совершаю восхождение ради мира. Я не стою на стороне Палестины или Израиля. Но я считаю, есть одна срочная и важная вещь, которую необходимо сделать, — это выслушать друг друга и подписать долгосрочные мирные соглашения.
 
Подъём на крышу здания занял два часа. Обычно Ален Робер совершает восхождение без специального снаряжения и страховки. Использует лишь тальк, чтобы не скользили руки, и специальную обувь.
 
АЛЕН РОБЕР: Израиль и Палестина воюют уже более 70 лет. В какой-то момент война должна прекратиться. В мире достаточно политиков, чтобы сесть за стол переговоров и обсудить мирные соглашения, устраивающие обе стороны.
 
Робер призвал политиков к миру, добавив, что в противном случае «мир стоит на пороге третьей мировой войны».
 
Ален Робер совершает восхождения на высотные здания по всему миру. На его счету более 100 подъёмов. Среди покорённых объектов — Эмпайр-стейт-билдинг, Эйфелева башня и дубайский небоскрёб «Бурдж-Халифа».
 
Дата выхода в эфир 23 октября 2023 года.
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источник
NTD США Северная Америка
теги
альпинизм Ближний Восток Израиль Палестина Париж Франция
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