NTD: восхождение ради мира — палестино-израильский конфликт побудил французского «человека-паука» покорить новую высотку в Париже

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WION: Google приостанавливает работу некоторых приложений в секторе Газа из соображений безопасности WION
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Politico: Белый дом теперь обосновывает помощь Украине ростом экономики США Politico
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Советник Нетаньяху Регев пригрозил ХАМАС «гневом» Израиля этой ночью
Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев пригрозил в интервью MSNBC, что бойцы палестинского движения ХАМАС «почувствуют гнев» Израиля этой ночью.
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MTV: жители Финляндии назвали забор на границе с Россией несерьёзным
Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его «несерьёзным».
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ТАСС: переговоры с Ван И в Вашингтоне не означают смену подхода США к КНР
Переговоры американских должностных лиц с министром иностранных дел КНР Ван И не означают смену подхода Вашингтона к Пекину.
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На юге Израиля звучат сирены воздушной тревоги
Сигналы воздушной тревоги после нескольких часов затишья снова прозвучали в южных районах Израиля на границе с сектором Газа.
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Конгрессвумен Грин: психическое здоровье американцев важнее Украины
Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что правительству США следует тратить больше денег на психическое здоровье американцев, нежели на финансовую помощь Украине.
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Пентагон: военные США за десять дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии
Военные США за последние десять дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников.
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Полянский показал СБ ООН обломки ракет, которыми ВСУ били по гражданским
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский принёс на заседание Совета безопасности обломки западных ракет, которые Киев использовал для удара по гражданской инфраструктуре.
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Newsweek: отказ Венгрии и Словакии помогать Украине стал ударом для Зеленского
Владимир Зеленский подвергся двойному удару со стороны европейских союзников после отказа Венгрии и Словакии поставлять оружие ВСУ.
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Reuters: ЦАХАЛ не может гарантировать безопасность журналистов в секторе Газа
Армия обороны Израиля сообщила, что не может гарантировать безопасность журналистов в секторе Газа.
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Al Jazeera: ВВС Израиля наносят удары рядом с двумя больницами в секторе Газа
Израильские ВВС наносят удары по сектору Газа около больницы «Аль-Шифа» и индонезийского госпиталя.
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«Зеркало недели»: в Кривом Роге звучат взрывы
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Кривом Роге.
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Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях
Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
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Небензя: резолюция ГА ООН должна привести к перемирию на Ближнем Востоке
Принятие резолюции по палестино-израильскому конфликту в Генеральной Ассамблее ООН должно привести к установлению перемирия и прекращению насилия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
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«Зеркало недели»: несколько взрывов произошло в Днепропетровске
«Зеркало недели» сообщило, что несколько взрывов произошло в Днепропетровске.
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Советник Регев: сектор Газа сильно изменится после окончания боевых действий
Cтарший советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил в интервью телеканалу Fox News, что сектор Газа «будет совсем другим» после окончания боевых действий Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС.
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Свечников сыграет в ближайшем матче «Каролины» впервые с марта
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников сыграет за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе».
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Двух мёртвых петербуржцев нашли в мини-отеле в центре Петербурга
В Санкт-Петербурге в мини-отеле обнаружили тела мужчины и женщины.
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Дацик проиграл Романкевичу нокаутом во втором раунде
Российский боец Вячеслав Дацик проиграл Петру Романкевичу.
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Гебрейесус: ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа.
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МИД Палестины: мир должен вмешаться и остановить войну Израиля в секторе Газа
МИД Палестины требует от мирового сообщества взять на себя ответственность и немедленно вмешаться, чтобы остановить израильскую войну в секторе Газа.
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Небензя: в Генассамблее ООН возобладал здравый смысл
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с принятием Ближневосточной резолюции в Генассамблее ООН возобладали здравый смысл, справедливость и гуманизм.
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Глава МИД: Израиль отвергает резолюцию ГА ООН о прекращении огня
Глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что Израиль отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении огня и намерен уничтожить палестинское движение ХАМАС.
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Жители Туниса вышли на антиизраильские протесты
Жители Туниса вышли на антиизраильские протесты, сообщает корреспондент RT Самах Бхихи.
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В Измаильском районе Одесской области слышны взрывы
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Измаильском районе Одесской области.
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Чурчаев и Галимов завершили поединок вничью
Бойцы Шовхал Чурчаев и Шамиль Галимов завершили поединок вничью.
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Медведев назвал тяжёлым матч с Хачановым в четвертьфинале турнира ATP в Вене
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира ATP в Вене.
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В ХАМАС приветствовали принятие ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку
В палестинском движении ХАМАС приветствовали решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту.
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Стрингер Ruptly: в секторе Газа все в ужасе, повсюду крики
В секторе Газа все в ужасе, повсюду крики, передаёт с места стрингер Ruptly.
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Израиль не призвал эвакуировать больницу «Аль-Шифа», где якобы находится ХАМАС
Старший советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил в интервью телеканалу Sky News, что Израиль ещё не призвал эвакуироваться крупнейшую больницу в секторе Газа «Аль-Шифа», на территории которой, по мнению израильских властей, расположен командный центр палестинского движения ХАМАС.
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ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
ВС Украины за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 60 боеприпасов.
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BBC: «Майнц» расторг контракт с Эль-Гази за поддержку Палестины
«Майнц» расторг контракт с полузащитником Анваром Эль-Гази за пост в поддержку Палестины.
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Посольство: заявления Британии о контактах России и ХАМАС являются хамскими
Заявления министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о контактах России с движением ХАМАС являются хамскими, заявили в российском посольстве в Лондоне.
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В ООН призвали прекратить использование на Украине кассетных боеприпасов
Заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо призвал прекратить использовать противопехотные мины и кассетные боеприпасы на Украине.
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США и Израиль голосовали против призыва ГА ООН к перемирию на Ближнем Востоке
США и Израиль, а также ещё 12 стран, голосовали против резолюции ГА ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
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Бобровникова назвала день финала ЧР переломным в борьбе с онкологией
Российская гандболистка Владлена Бобровникова назвала день финального матча чемпионата России сезона-2022/23 переломным в борьбе с онкологическим заболеванием.
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Госдеп рекомендовал гражданам США немедленно покинуть Ливан
Государственный департамент рекомендовал гражданам США немедленно покинуть Ливан из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.
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Военная хроника: операцию Израиля в Газе прикрывают самолёты ВВС США и НАТО
Наземную операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа прикрывают самолёты ВВС США и НАТО.
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Постпред: ООН лишилась легитимности после принятия резолюции по Израилю
После принятия резолюции по палестино-израильскому конфликту Организация Объединённых Наций (ООН) лишилась легитимности, заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.
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Иван Емельяненко одержал вторую победу в карьере в ММА
Россиянин Иван Емельяненко победил Юрия Рябого на турнире «Бойцовского клуба РЕН».
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В ХАМАС заявили, что противостоят вторжению ЦАХАЛ на северо-востоке сектора Газа
Военное крыло движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — заявило, что противостоит наземному вторжению Армии обороны Израиля у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.
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Военная хроника: ЦАХАЛ и ХАМАС будут вынуждены действовать с некоторыми ограничениями
Военная хроника пишет, что израильская армия (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС будут вынуждены действовать с некоторыми ограничениями после начала наземной операции Израиля.
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Журналист Хинкл: большинство американцев выступают против новой помощи Украине
Впервые с начала специальной военной операции большинство американцев выступают против дополнительной помощи Украине.
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Полянский: США помогают Киеву совершать теракты на территории России
США помогают Украине совершать теракты на территории России, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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В Узбекистане готовы провести ответный матч со сборной России в Москве
Вице-президент Узбекской футбольной ассоциации Одил Ахмедов высказался о возможности провести ответный товарищеский матч со сборной России.
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Представитель Белого дома Кирби: США не устанавливают красных линий для Израиля
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не устанавливают красных линий для Израиля.
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Полянский: около 20% поставляемого Киеву оружия идёт на чёрный рынок
Около 20% поставляемого Киеву Западом оружия уходит на чёрный рынок, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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Пентагон: США сбили БПЛА недалеко от своей базы в Ираке
Американские военнослужащие сбили беспилотник-камикадзе в нескольких километрах от военной базы США Айн-аль-Асад в Ираке, сообщает официальный представитель Пентагона.
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Полянский: Россия сможет защититься от передаваемого ВСУ дальнобойного оружия
Россия сможет защититься от дальнобойного оружия, передаваемого Киеву Западом.
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Игнашевич остался недоволен игрой «Балтики» в матче с «Рубином» в РПЛ
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от «Рубина» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Кирби не стал отвечать, знали ли США о планах Израиля расширить операцию
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби не стал отвечать, знали ли США о планах Израиля расширить наземную операцию в секторе Газа.