NTD: безногий непалец покорил Эверест и установил рекорд

01:15
«Црвена Звезда» без Пруцева завоевала Кубок Сербии по футболу
«Црвена Звезда» обыграла «Чукарички» и завоевала Кубок Сербии по футболу сезона-2022/23.
01:13
Писатель Таксюр назвал серьёзным испытанием своё пребывание в украинской тюрьме
Украинский писатель Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за инакомыслие и симпатию к России, назвал украинскую тюрьму серьёзным испытанием.
01:07
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Галимов не собирается завершать карьеру
Двукратный обладатель Кубка Гагарина вратарь Станислав Галимов сообщил, что готов и дальше играть в хоккей на профессиональном уровне.
01:06
Воздушная тревога распространилась ещё на две области Украины
Воздушная тревога объявлена ещё в двух областях Украины.
00:57
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 мм и пять снарядов калибра 152 мм по Донецку и Горловке.
00:51
Динияр Билялетдинов: Дзюба однозначно наиграл на новый контракт с «Локо»
Бывший полузащитник английского «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о подписании нового контракта с Артёмом Дзюбой.
00:48
ВСУ за сутки 46 раз обстреливали населённые пункты ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 46 раз обстреливали населённые пункты ДНР, выпустив 277 боеприпасов.
00:34
Семак о победах «Зенита»: титулы — это только видимая часть айсберга
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда из Санкт-Петербурга играет и завоёвывает трофеи для своих болельщиков.
00:33
Второе за вечер землетрясение произошло в Краснодарском крае
Второе землетрясение магнитудой 4,4 произошло в море в 8 км от Туапсе Краснодарского края спустя час после подземных толчков магнитудой 4,3.
00:25
Селиваненко считает Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос» — 2023
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко включил Даниила Медведева в число фаворитов Открытого чемпионата Франции 2023 года.
00:22
Дадонов пропустит четвёртую игру серии с «Вегасом» из-за травмы
Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов не сможет помочь своей команде в четвёртом матче полуфинальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».
00:20
В двух областях Украины зазвучали сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога объявлена в двух областях на севере Украины в ночь на 26 мая.
00:17
Немецкий активист Чапке: Мариуполь активно восстанавливается, в город возвращается жизнь
Председатель «Прусского общества Берлин — Бранденбург» Фолькер Чапке заявил, что Мариуполь активно восстанавливается после боевых действий и в город возвращается жизнь.
00:03
Административное здание повреждено в Белгородской области после атаки украинского БПЛА
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после атаки украинского беспилотника на посёлок Октябрьский получило повреждения одно из административных зданий.
23:58
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и сыграет в Лиге чемпионов
«Манчестер Юнайтед» на своём поле нанёс разгромное поражение «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
23:53
Конгресс Перу проголосовал за объявление президента Мексики персоной нон грата
Пленум конгресса Перу проголосовал за объявление президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора персоной нон грата.
23:41
Черчесов — об оценке его работы с «Ференцварошем» в СМИ: нужно быть слепым и глухим
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал понять, что за всё время работы с клубом из Будапешта игнорировал местные новости с критикой в свой адрес.
23:39
Рогов сообщил о взрывах в Бердянске Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске Запорожской области произошли взрывы.
23:35
В исправительной колонии №8 в Татарстане произошёл пожар
В УФСИН по Республике Татарстан заявили, что в исправительной колонии №8 в Альметьевске произошло возгорание на площадке для отходов деревообработки.
23:25
В Туапсинском районе Краснодарского края зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3
В Туапсинском районе Краснодарского края сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.
23:23
Foot Mercato: Зидан отказался возглавить «Аль-Наср» с зарплатой €75 млн в год
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не продолжит карьеру в саудовском «Аль-Насре».
23:14
Путин заявил, что ситуация между Арменией и Азербайджаном движется к урегулированию
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что в данный момент ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию.
23:09
В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что российские силы ПВО сбили украинскую ракету в регионе.
23:09
Жулин: российским фигуристам не дадут командное золото Олимпиады
Заслуженный тренер Александр Жулин не ждёт от Международного олимпийского комитета (МОК) вручения медалей российским фигуристам за победу в командных соревнованиях Игр-2022.
23:00
Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана обсудят технические вопросы по Карабаху
Российский президент Владимир Путин сообщил, что вице-премьеры России, Армении и Азербайджана встретятся через неделю для обсуждения технических вопросов по Нагорному Карабаху.
22:52
Трёхсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева завершилась
В Кремле завершилась трёхсторонняя встреча российского лидера Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
22:50
Определились все полуфиналисты ЧМ по хоккею 2023 года
Стали известны составы полуфинальных пар чемпионата мира по хоккею 2023 года.
22:49
Сборная Латвии по хоккею взяла верх над Швецией и пробилась в полуфинал ЧМ-2023
Сборная Латвии обыграла команду Швеции и оформила выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2023 года.
22:44
Сборная Канады обыграла Финляндию и вышла в 1/2 финала ЧМ-2023 по хоккею
Сборная Канады обыграла команду Финляндии и оформила выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2023 года.
22:41
Путин подтвердил приверженность России трёхсторонним договорённостям по Карабаху
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия остаётся привержена трёхсторонним договорённостям между Москвой, Ереваном и Баку по ситуации в Нагорном Карабахе.
22:40
Правозащитник Барака: Зеленский не желает появляться в Киеве после атаки дронов на Кремль
Американский правозащитник Аджаму Барака написал в своих социальных сетях, что глава киевского режима Владимир Зеленский не горит желанием возвращаться в Киев из-за страха ответного удара после ЧП с беспилотниками у Кремля.
22:36
Новак: ОПЕК+ в июне определит, что лучше для нефтяного рынка, на основе предыдущих решений
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ в ходе встречи, запланированной на 4 июня, определят, что лучше для нефтяного рынка, основываясь на предыдущих решениях.
22:35
Медведев — о победе на «Мастерсе» в Риме: играл нереально круто
Россиянин Даниил Медведев считает, что показал почти идеальный теннис на турнире серии «Мастерс» в Риме.
22:31
Кадыров: более 26 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 26 тыс. чеченских бойцов приняли участие в специальной военной операции на Украине.
22:25
В Кремле началась трёхсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева
В Кремле началась трёхсторонняя встреча российского лидера Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
22:18
МИД: зерновой сделке придётся искать альтернативы при невыполнении требований России
Зерновой сделке придётся подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT, заявили в Министерстве иностранных дел России.
22:10
Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР «За освобождение Артёмовска»
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР «За освобождение Артёмовска».
22:08
«Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил об утверждении состава участников выставочного летнего турнира по футболу в Санкт-Петербурге.
22:04
Медведев заявил о сценариях возможного исчезновения Украины
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о возможности исчезновения Украины. Произойти это может, по его мнению, по разным сценариям.
22:04
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве ликвидирован
Спасатели потушили пожар в шестиэтажном здании на Никитском бульваре в Москве.
21:56
Рогов сообщил, что ВС России наносят удары по складам ВСУ в Орехове в Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы России наносят удары по складам с украинской техникой в городе Орехове в Запорожской области.
21:48
Авиация России уничтожила ангары с техникой боевиков ВСУ на Херсонском направлении
ВКС России уничтожили ангары с техникой боевиков ВСУ на Херсонском направлении, а также до 20 украинских террористов.
21:48
Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что Мантуан останется в клубе
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что петербургский клуб сделает все возможное для сохранения бразильского защитника Густаво Мантуана в команде.
21:41
В Москве на Никитском бульваре произошёл пожар в жилом доме
В шестиэтажном здании на Никитском бульваре в Москве произошёл пожар, сообщили в столичном Департаменте транспорта.
21:39
Титульный поединок российского боксёра Бетербиева со Смитом состоится 19 августа
Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO) Артур Бетербиев назвал дату поединка с Каллумом Смитом.
21:35
Состояние Захара Прилепина оценивается как стабильное
Состояние сопредседателя политсилы «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писателя Захара Прилепина оценивается как стабильное, сообщила его пресс-служба.
21:33
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле села Новая Таволжанка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Новая Таволжанка боевиками ВСУ.
21:29
Ренан не собирается покидать «Зенит» и останется в команде на следующий сезон
Луис Фернандо Гарсия, агент Роберта Ренана, дал понять, что бразильский защитник не собирается уходить в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита».
21:24
На писателя Глуховского составили протокол за неуказание статуса иноагента
На писателя Дмитрия Глуховского* составили административный протокол из-за отсутствия маркировки о его статусе иностранного агента.
21:24
Боевики ВСУ за день выпустили по Донецку более 110 боеприпасов
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские террористы за день выпустили по Донецку более 110 боеприпасов.