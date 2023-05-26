NTD: безногий непалец покорил Эверест и установил рекорд

Непалец Хари Будха Магар стал первым человеком в мире, который покорил Эверест с ногами, ампутированными выше колена. Как передаёт NTD, мужчина говорит, что много страдал из-за своей инвалидности. Покорив Эверест, он хочет вдохновить людей никогда не падать духом.

Ветеран войны без ног поднялся на высочайшую вершину Земли и стал рекордсменом. Непалец Хари Будха Магар — первый человек в мире с ногами, ампутированными выше колена, который покорил Эверест.

ХАРИ БУДХА МАГАР, альпинист-рекордсмен: Завершив восхождение на Эверест, я сказал: «Да, мы сделали это!» И я обнимал своих проводников и плакал, как ребёнок, потому что был счастлив.

43-летний непалец поднялся на Эверест на протезах. Его сопровождали пятеро шерпов. Мировой рекорд подтвердил Департамент туризма Непала.

Магар родился в предгорьях Гималаев на западе Непала. В 99-м году пошёл на службу в британскую армию. В 2010-м потерял ноги, наступив на самодельное взрывное устройство в Афганистане.

Мужчина говорит, что много страдал из-за своей инвалидности. Покорив Эверест, он хочет вдохновить людей никогда не падать духом.

ХАРИ БУДХА МАГАР: Я просто сосредотачиваюсь на том, что мне нравится и что нужно сделать. Вот и всё. Шаг за шагом мы сможем подняться на Эверест.

В 2017 году непалец покорил другую вершину в Гималаях. Её высота — более 6400 метров.

Дата выхода в эфир 24 мая 2023 года.