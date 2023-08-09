NTD: норвежка покорила 14 высочайших гор за 92 дня

Норвежская альпинистка Кристин Харила побила рекорд по самому быстрому покорению 14 высочайших вершин мира. Как передаёт NTD, она поднялись на них за 92 дня. Это вторая попытка спортсменки установить рекорд. Предыдущая была в прошлом году, но Харила успела покорить только 12 вершин, а потом Китай закрыл границы из-за вспышки COVID.

Как героев встречают норвежскую альпинистку Кристин Харилу и непальца Тенджина Шерпу в Катманду. Они побили рекорд по самому быстрому покорению 14 высочайших вершин мира. Альпинисты поднялись на них за 92 дня.

Восхождение начали в апреле, поднявшись на гору Шишабангма в Тибетском автономном районе. Затем покорили другие восьмитысячники в Китае и Непале. Последней в списке стала гора Чогори, или К2. Это вторая по высоте вершина мира после Эвереста. Рекордсмены поднялись на неё со стороны Пакистана.

КРИСТИН ХАРИЛА, альпинистка: Какое-то время я не стану часто подниматься на восьмитысячники. В общей сложности я преодолела 288 тысяч метров. Думаю, я выполнила часть своей задачи.

Это вторая попытка норвежской альпинистки установить рекорд. Предыдущая была в прошлом году. Но Харила успела покорить только 12 вершин, а потом Китай закрыл границы из-за вспышки COVID.

Предыдущий рекорд принадлежит британцу непальского происхождения Нирмалу Пурдже. В 2019 году он покорил 14 вершин за 189 дней.

Дата выхода в эфир 07 августа 2023 года.