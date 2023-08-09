NTD: норвежка покорила 14 высочайших гор за 92 дня

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Bild: конфликт на Украине должен побудить правительство Германии «снять намордник и цепи» с немецкой разведки Bild
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Игрока с российским гражданством Ондуа очень расстроили проблемы с визой Великобритании
Камерунский футболист швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, заявил, что пропустит первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Рейнджерс» по неспортивным причинам.
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Полянский: Киев не помогает украинской семье, у которой отобрали ребёнка в Швейцарии
Украинские дипломаты не помогают семье из Одессы, у которой отобрали новорождённую дочь в Швейцарии, заявил и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Минтруд подготовил проект о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда 50 тысяч рублей
По поручению президента России Минтруд подготовил законопроекты о единовременной выплате 50 тыс. рублей россиянам, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
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«Торино» выкупил Влашича у «Вест Хэм»
«Торино» выкупил хорвата Николу Влашича у «Вест Хэм».
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В ЛДПР предложили устранить разночтения в вопросе получения маткапитала гражданами России
Представители думской фракции ЛДПР разработали законопроект, который предлагает устранить разночтения в вопросе получения материнского капитала гражданами России в связи с рождением у них ребёнка. Копия документа есть в распоряжении RT.
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Ракетные комплексы «Ярс» и «Аванград» впервые покажут на форуме «Армия-2023»
Пусковая установка мобильного комплекса «Ярс» и разгонный блок комплекса «Аванград» впервые будут показаны на форуме «Армия-2023», сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
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Шалимов: супергол Зиньковского отменили из-за ерунды, которую никто не объяснит
Бывший полузащитник итальянского «Интера» Игорь Шалимов считает, что гол полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с «Пари Нижний Новгород» был отменён ошибочно.
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Президент Мексики заявил, что страна не собирается вступать в БРИКС
Мексика не собирается присоединяться к странам БРИКС, однако приветствует участие в альянсе других государств.
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Глава NASA заявил, что не считает Россию участником космической гонки
США считают, что космическая гонка идёт между Вашингтоном и Пекином, а Россия в ней не участвует, заявил глава NASA Билл Нельсон.
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Блинкова пробилась во второй круг турнира в Монреале
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в канадском Монреале.
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В 2023 году РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс «Ярс»
В нынешнем году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат перевооружение на мобильный комплекс «Ярс», сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
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Юран: про «Пари Нижний Новгород» не скажут, что мы ставили автобус в игре со «Спартаком»
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о стиле игры команды в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».
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ЦБ России допускает увеличение ключевой ставки в сентябре
Банк России допускает, что в сентябре ключевая ставка будет увеличена, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
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Талалаев: «Спартак» начал показывать свой футбол после пяти замен
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев выразил мнение, что «Спартак» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с «Пари Нижний Новгород» начал показывать свой футбол только после пяти сделанных замен.
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Милонов призвал наносить предупреждающие надписи о вреде курения на портсигары
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наносить предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары, предназначенные для использования поверх оригинальных упаковок и этикеток (портсигары, чехлы, фляги, пакеты). Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова имеется в распоряжении RT.
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Губерниев заявил, что «Спартаку» нужно срочно приобрести двух центральных защитников
Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что столичному «Спартаку» нужно срочно приобрести двух центральных защитников,
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Латвия решила усилить погранконтроль в граничащих с Белоруссией регионах с 11 августа
Правительство Латвии с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за частых случаев незаконного проникновения в страну.
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Абаскаль — о победе над «Пари НН»: игроки и фанаты чувствовали страсть, сегодня мы довольны
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что нехватка опыта у молодых футболистов сыграла роль во втором тайме матча второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24 с «Пари Нижний Новгород».
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В Анапе 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве трёхмесячного сына
Следственный комитет начал расследование убийства трёхмесячного мальчика в Анапе. В совершении преступления обвиняется его 20-летняя мать, которая, по предварительным данным, ударила ребёнка ножом.
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«Вулверхэмптон» объявил об уходе Лопетеги с поста главного тренера
«Вулверхэмптон» объявил об уходе Хулена Лопетеги с поста главного тренера клуба.
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В Пентагоне заявили, что Байден одобрил обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16
Президент США Джо Байден одобрил обучение украинских лётчиков пилотированию американских истребителей F-16 западными партнёрами Киева.
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Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты для возобновления зерновой сделки
Турецкая сторона продолжает контакты для продления зерновой сделки. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Президент РПЛ Алаев — «Спартаку»: я бы дополнительно поработал над действиями в обороне
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что «Спартаку» при подготовке к матчу второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24 с «Пари Нижний Новгород» нужно было дополнительно поработать над обороной.
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Синоптики предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды 9 августа
Кратковременные дожди, местами ливни с грозой ожидаются в Москве в среду, 9 августа. Об этом пишет Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
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Пименов: Чалов, Промес и Клаудиньо могут побороться за звание лучшего игрока нового сезона
Экс-нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение, кто может стать лучшим футболистом сезона-2023/24 после ухода нападающего «Зенита» Малкома.
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Guardian: на производящем ракеты для Украины британском заводе объявили забастовку
Сотрудники завода в графстве Айршир, где производятся ракеты Storm Shadow и Brimstone, которые поставляются на территорию Украины, объявили забастовку из-за неудовлетворительного размера оплаты труда.
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Пименов: каким бы гениальным ни был Федотов, он остался вторым в чемпионате России
Бывший форвард сборной России Руслан Пименов объяснил, почему считает справедливым признание Сергея Семака лучшим тренером по итогам сезона-2022/2023.
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Хакеры атаковали сайт администрации Тулы, идёт восстановление его работы
Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке, сейчас специалисты занимаются налаживанием работы портала.
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Бастрыкин поручил доложить о проверке после выселения российских детей из лагеря в Турции
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке, начатой после выселения российских детей из гостиницы в Турции.
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«Спартак» стал третьей командой с 70 победами в Кубке России
«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.
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Карацев потерпел поражение в первом круге турнира серии «Мастерс» в Торонто
Российский теннисист Аслан Карацев не сумел преодолеть первый круг турнира в канадском Торонто.
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В пресс-службе «Динамо» не стали комментировать состояние Макарова
В пресс-службе столичного «Динамо» не стали комментировать состояние полузащитника Дениса Макарова.
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Военная хроника сообщает о повторном ударе в Харьковской области
Военная хроника сообщает о повторном ударе в Харьковской области, по предварительным данным, взрывы происходят под Купянском, в районе Куриловки и Ковшаровки.
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Полузащитник «Динамо» Макаров избежал серьёзной травмы
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров избежал тяжёлой травмы в матче третьего тура РПЛ с «Зенитом».
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Гол Промеса помог «Спартаку» обыграть «Пари НН» в матче Кубка России
Столичный «Спартак» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Купянске
Взрывы происходят в Купянске Харьковской области. Об этом сообщают украинские СМИ. Подробности не приводятся.
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Потапова проиграла Муховой на старте турнира в Монреале
Российская теннисистка Анастасия Потапова завершила выступление на турнире в Монреале после первого круга.
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Times: в ВСУ предупредили о грядущей катастрофе в Киеве из-за недостатка ПВО
Украину осенью ждёт катастрофа из-за иссякающих запасов ракет для западных комплексов противовоздушной обороны, заявил британской газете The Times украинский полковник.
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Имеющий гражданство РФ футболист Ондуа пропустит матч ЛЧ в Глазго из-за проблем с визой
Камерунский футболист швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, пропустит первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Рейнджерс» из-за проблем с британской визой.
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Пострадавшие в результате взрыва газа в доме в Астрахани находятся в тяжёлом состоянии
Два человека, которые пострадали во время ЧП в доме в Астрахани, сейчас находятся в больнице в тяжёлом состоянии.
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ФРГ предложила Польше продлить размещение трёх ЗРК Patriot до конца 2023 года
Немецкие власти выступили с предложением к Варшаве о продлении развёртывания трёх зенитных ракетных комплексов Patriot до конца текущего года.
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Минпромторг: региональные ретейлеры добровольно ограничат наценки на некоторые продукты
Российские региональные торговые сети присоединятся к механизму добровольного ограничения наценки в магазинах на основные социально значимые продукты.
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Арбитр отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в пользу «Пари НН» в матче Кубка России
Арбитр отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в пользу «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.
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Metaratings: ЦСКА предложил «Бенфике» €5 млн за Шикинью
Столичный ЦСКА хочет подписать полузащитника «Бенфики» Шикинью.
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Handelsblatt: Rheinmetall купил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для передачи на Украину
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрёл 50 танков Leopard 1 производства ФРГ у бельгийской компании OIP Land Systems для дальнейшей отправки украинским войскам.
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RT опубликовал видео момента падения украинского БПЛА в районе Москва-Сити 30 июля
В распоряжении RT оказалось видео момента падения украинского беспилотника в районе Москва-Сити. Атака произошла 30 июля.
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Сборная России завоевала 21 награду в четвёртый медальный день на Играх стран СНГ
Сборная России завоевала 21 награду в четвёртый медальный день на II Играх стран СНГ в Белоруссии.
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Военная хроника сообщает о ракетном ударе в Харьковской области
Военная хроника сообщает о ракетном ударе в Харьковской области. По имеющимся данным, активно прилетает в Змиевском районе.
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Госдеп отверг заявления о том, что США приказали Киеву прекратить переговоры с Россией
Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отверг заявления о том, что Вашингтон отвадил Киев от проведения мирных переговоров с Москвой.
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Абаскаль: по поводу подготовки команды лучше спросить у Алаева
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что для обсуждения вопроса подготовки команды стоит обратиться к главе Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александру Алаеву.