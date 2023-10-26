Dialogue works: война на Ближнем Востоке грозит стать глобальной — но Байден этого совершенно не понимает

Расстановка сил в мире меняется, что находит отражение в текущем ближневосточном кризисе. США, которые продолжают поддерживать атаки Израиля в секторе Газа, оказываются в изоляции и способствуют обострению кризиса. А американский президент абсолютно не осознаёт опасность сложившейся ситуации и ошибочно считает, что его страна всё ещё остаётся «исключительной» и «незаменимой», заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Соотношение сил изменилось. Было бы забавно, если бы не было так трагично, то, что США обвиняют Россию в изолированности. Это смешно. Я имею в виду, кто оказался изолирован на прошлой неделе, когда ООН голосовала за прекращение огня в секторе Газа? Кого изолировали? Только одна страна проголосовала против — США. 12 против одного, а ещё две страны воздержались. Выглядит так, что Россия не изолирована, а США изолированы.

К чему это сводится? Всё сводится к «белоснежному» Западу, который олицетворяет НАТО. Посмотрите на НАТО. Какая у него отличительная черта? Все его члены похожи на меня. Они все белые. Турки представляют собой своего рода смесь, но они максимально близки к темнокожим людям.

Итак, это «белоснежный» Запад, коллективный Запад противостоит остальному миру. Сейчас подавляющее большинство остального мира составляют темнокожие народы: Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Иран, Южная Африка, Россия. Россия является своего рода мостиком, но там много темнокожих людей. К тому же западные СМИ настолько очернили россиян, что они фактически являются темнокожими.

Здоровая ли это ситуация? Ни в коем случае! Как относятся к текущей ситуации на Ближнем Востоке или, если позволите, в Юго-Западной Азии? Возможно, у Израиля есть большой покровитель в Вашингтоне, но больше у него ничего нет.

У него ещё есть европейские марионетки, которые пляшут под дудку Вашингтона, но в этом уравнении они не имеют значения. А кто имеет? Иран, Иордания, Ливан, Сирия, Ирак, Египет, Марокко. Эти страны имеют значение. Саудовская Аравия имеет значение.

Сочувствуют ли они тому, что делают израильтяне? Нет. Собираются ли они что-то сделать, чтобы его остановить? Я не знаю. Но впервые могу сказать, что есть вероятность, что так и будет. К чему это приведёт? К региональной войне, которая может перерасти в мировую.

Это важно? Очень важно. Способен ли Блинкен это осознать? Я не знаю. Способен ли это понять его босс Байден? Нет, явно не способен. Я имею в виду, что он с поправкой на его уровень вменяемости до сих пор считает, что США — исключительная страна в мире и что Мадлен Олбрайт была права, называя США незаменимой страной в мире.

Дата публикации 25 октября 2023 года.