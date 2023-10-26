Dialogue works: война на Ближнем Востоке грозит стать глобальной — но Байден этого совершенно не понимает
РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Соотношение сил изменилось. Было бы забавно, если бы не было так трагично, то, что США обвиняют Россию в изолированности. Это смешно. Я имею в виду, кто оказался изолирован на прошлой неделе, когда ООН голосовала за прекращение огня в секторе Газа? Кого изолировали? Только одна страна проголосовала против — США. 12 против одного, а ещё две страны воздержались. Выглядит так, что Россия не изолирована, а США изолированы.
К чему это сводится? Всё сводится к «белоснежному» Западу, который олицетворяет НАТО. Посмотрите на НАТО. Какая у него отличительная черта? Все его члены похожи на меня. Они все белые. Турки представляют собой своего рода смесь, но они максимально близки к темнокожим людям.
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