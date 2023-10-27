BM: глава Союза бундесвера раскритиковал правительство Германии за наивность и безответственность

Правительство, в очередной раз пренебрегающее внутренней и внешней безопасностью, поступает безответственно, считает глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер. В интервью Berliner Morgenpost он раскритиковал недостаточную оснащённость вооружённых сил Германии: бундесверу, как и год назад, по-прежнему не хватает «всего». Правящей коалиции, по его мнению, пора избавиться от наивности и выйти из «сомнамбулического режима».

Председатель Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер предупредил об опасности российского нападения и подверг критике недостаточную оснащённость вооружённых сил Германии, пишет Berliner Morgenpost.

«Я думаю, что вполне возможно, что Путин рано или поздно даже вступит в конвенциональную конфронтацию — войну — на ограниченном пространстве с одним из союзников, а значит, и с нами. Я спрашиваю: насколько мы к этому готовы? Боюсь, что плохо», — заявил Вюстнер в интервью изданию.

«Ситуация с угрозами для Североатлантического союза и, соответственно, для Германии крайне напряжённая, — добавил он. — Нам нужна более высокая скорость поступления техники, боеприпасов и систем вооружения, логистики, медицинского обеспечения». Он отметил, что проблемы, о которых писала в прошлогоднем докладе уполномоченная бундестага по вооружённым силам Ева Хёгль, по-прежнему остаются: «Не хватает практически всего».

Глава Союза военнослужащих бундесвера призвал как можно скорее провести заседание Федерального совета безопасности и коалиционного комитета. На них должны быть рассмотрены «возможные наихудшие сценарии развития событий в ближайшие годы» и сделаны последовательные выводы. «Необходимо вмешаться в уже ведущиеся переговоры по бюджету и значительно увеличить оборонный бюджет на 2024 год, — подчеркнул Вюстнер. — Мощности германской оборонной промышленности должны быть увеличены таким образом, чтобы мы, наконец, снова оказались «впереди волны» в области боеприпасов и оборудования».

Также Вюстнер подверг резкой критике реализацию «смены эпох», объявленной канцлером Германии Олафом Шольцем 27 февраля 2022 года — через три дня после начала российской спецоперации на Украине.

«Не может быть так, чтобы мир взорвался у нас перед носом, а мы продолжали жить как прежде! Смена эпох, если говорить о бундесвере, происходит в замедленном темпе», — критикует Вюстнер. Министр обороны Борис Писториус потребовал увеличить оборонный бюджет на €10 млрд — и провалился с этим в «светофорной» коалиции.

«Результат: качественная боевая готовность бундесвера продолжает падать. Мы далеки от выполнения заявления канцлера Шольца о том, что в скором времени у нас будет самая большая армия в составе НАТО, не говоря уже о натовских обязательствах с 2025 года», — заявил Вюстнер.

В прошлом, по его словам, Германия слишком пассивно реагировала на глобальные кризисы и войны. Если светофорная коалиция не начнёт действовать сейчас, «нам придётся потом спрашивать себя, почему осенью 2023 года мы продолжали действовать в сомнамбулическом режиме», пояснил председатель объединения бундесвера.

Вюстнер призвал взглянуть на ситуацию в мире. «Мы должны видеть общую картину: она состоит из множества кризисов и конфликтов, которые переплетаются между собой. И мы должны сделать выводы, — подчеркнул глава Союза военнослужащих бундесвера. — Пока ещё совершенно не ясно, грозит ли нам пожар на Ближнем Востоке. Тем не менее, мы ни на секунду не должны упускать из виду действия президента России Путина: он продолжает вкладывать огромные средства в свои вооружённые силы, военная экономика в России работает на полную мощность».

По словам Вюстнера, укрепление бундесвера необходимо ещё и потому, что США всё больше увязают в Тихоокеанском регионе, а теперь и на Ближнем Востоке. «Когда ещё, если не сейчас, представится возможность проявить лидерство, разгрузить США и, со стороны Германии и Европы, возродить дух оборонного союза», — считает он. В противном случае Германия и Европа в ближайшие годы останутся лишь наблюдателями важных событий.

«Мы должны осознать, что переходим от эпохи мира к эпохе военных конфликтов. Мы должны избавиться от наивности и наконец-то снова стать способными к обороне и сдерживанию», — подчеркнул Вюстнер. «Любое правительство, которое в очередной раз пренебрегает внутренней и внешней безопасностью как основой государственной деятельности, поступает безответственно!» — цитирует слова главы Союза военнослужащих бундесвера немецкая газета Berliner Morgenpost.