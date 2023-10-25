Süddeutsche Zeitung: «хочет переговоров с Путиным» — оппозиционная ХДС подозревает Шольца в пацифизме и излишней осторожности

В новый миллиардный пакет помощи Киеву от Германии не вошли ракеты Taurus. Канцлер Шольц настаивает на своём решении, несмотря на то что американцы поставили Украине схожее оружие — ATACMS. Süddeutsche Zeitung в связи с этим приводит мнение оппозиционных христианских демократов, которые обвиняют Шольца в желании вернуться к переговорам с Москвой и неверии в способность Киева победить. Аргументы об опасности нового обострения из-за поставок Taurus отвергаются немецкой оппозицией.

«Нет значит нет», — канцлер Шольц по-прежнему решительно отказывает Киеву в поставках ракет Taurus. Ведомство федерального канцлера утверждает, что в дебатах о Taurus ракеты неправильно выдают за «чудо-оружие», способное «изменить правила игры». Вместо этого немецкое правительство хочет дать Киеву то, «в чём он срочно нуждается: средства ПВО, снаряды, танки» — сообщает Süddeutsche Zeitung. Официальный Берлин также подчёркивает, что не снижает помощи даже на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Зимний пакет военной помощи Украине обойдётся Германии в €1 млрд, туда войдут танки Leopard-1, ЗСУ Gepard, снаряды, системы ПВО Iris-T и Patriot из резервов бундесвера. Но военные эксперты ожидали включения в него, пусть и в последний момент, также и ракет Taurus, так как американцы передали Киеву ракеты ATACMS. «Именно поэтому теперь многим кажется непонятным, почему канцлер продолжает отвергать поставку Taurus — если США поставляют аналогичное оружие».

Немецкая оппозиция в лице эксперта ХДС по обороне и внешней политике Родериха Кизеветтера выдвигает в связи с этим «серьёзные обвинения» против Шольца. В сложившейся ситуации «для Шольца играет решающую роль то, что он не хочет, чтобы Украина освободила Крым* и отрезала россиянам основные пути снабжения», — заявил газете Süddeutsche Zeitung Кизеветтер. По-другому оппозиционный депутат бундестага ситуацию объяснить не может, ведь «Великобритания и Франция также поставили аналогичные крылатые ракеты». По мнению Кизеветтера, Шольц надеется, что «внимание к Украине и поддержка Украины снижаются, учитывая напряжённую и опасную ситуацию на Ближнем Востоке».

Канцлер, в свою очередь, аргументирует своё решение тем, что для использования немецких ракет потребуется контроль со стороны солдат бундесвера, а для этого в парламенте нет большинства, так как это грозит прямым столкновением с Россией. Контроль необходим, так как Шольц и его правительство опасаются применения ракет по общепризнанной территории России.

В ХДС утверждения канцлера считают «надуманными». Военный эксперт Нико Ланге, близкий к ХДС и при прежнем правительстве работавший в Министерстве обороны, а теперь перешедший в организаторы Мюнхенской конференции по безопасности, не понимает канцлера. «Я больше не могу найти правдоподобной причины, когда пытаюсь понять мысли канцлера, принявшего это очень личное решение». Ланге считает, что немецкие солдаты не потребуются на Украине, так как ракеты можно перепрограммировать ещё до поставки. Кроме того, «украинцы всё равно получали геоданные из ЕС и других стран» для использования французских и британских ракет.

В комментарии Süddeutsche Zeitung Ланге полагает, что Шольц по-прежнему ориентируется на США, и поскольку американцы поставили Киеву ATACMS с урезанным радиусом действия, всего 165 км, то Германия может не поставлять противобункерные Taurus, способные наносить удары в радиусе 500 км. «Похоже, его в первую очередь беспокоит то, что возникнет риск эскалации, если Керченский мост будет разрушен ракетой Taurus», — цитирует Ланге Süddeutsche Zeitung.

Но Киев готов дать Германии гарантии неприменения Taurus по Крыму и Керченскому мосту, указывает немецкое издание. Родерих Кизеветтер идёт дальше и обвиняет канцлера в желании вести переговоры с Москвой. «На самом деле канцлер хотел бы вскоре обсудить мирное решение, своего рода новое Минское соглашение, с президентом России Владимиром Путиным». По его мнению, канцлер знает, что боевые действия в Крыму могут сорвать переговоры. «Всё остальное является чистым невежеством или преднамеренным обманом относительно реальной политической воли, стоящей за этой циничной и жестокой тактикой промедления».

На аргументы, что поставка Taurus может привести к новому обострению в регионе, депутат от ХДС отвечает, что «при всех прежних военных поставках эскалации со стороны России относительно стран-экспортёров не было» — и поэтому, по мнению Кизеветтера, ФРГ не должна бояться последствий.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).