Welt: немецкий депутат назвал отправку снарядов с ураном Украине актом отчаяния
ТОМАС КЛЮГ, ведущий Die Welt: Давайте ещё раз поговорим об обороне и используемой технике. Американцы сейчас заявляют, что будут теперь поставлять радиоактивные боеприпасы. Сначала это были кассетные боеприпасы, которые поставили американцы, теперь вот эти радиоактивные боеприпасы, вы также можете найти и для этого оправдание?
РОДЕРИХ КИЗЕВЕТТЕР, уполномоченный ХДС по военным вопросам и член оборонного комитета бундестага: Это не радиоактивные боеприпасы. Они имеют меньшее радиационное излучение, чем природный уран. Они будут использоваться на танках Abrams, поставка включает в себя 31 штуку.
А теперь представьте себе линию от Фленсбурга до Милана и всего 31 основной боевой танк. Давайте подумаем, как мы здесь, в Берлине, распределили бы 31 танк. Они применяются исключительно на американских Abrams, 31 штука, и ещё 14 британских Challenger. Мы уже вели эту дискуссию в мае.
Это не радиация, как у природного урана, она значительно меньше. Нам просто нужно убедиться, что места, где они используются, будут нанесены на карту. Но это также акт отчаяния, потому что западные государства, в том числе Федеративная Республика, не поставляют достаточно танковых боеприпасов, артиллерийских боеприпасов. И именно поэтому допустимо помогать Украине именно так, потому что Украина помогает защитить нашу свободу.
Дата выхода в эфир 09 сентября 2023 года.
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