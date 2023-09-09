Американский эксперт: западное оружие не поможет Киеву победить Москву
Когда мы смотрим на политику администрации Байдена в этом конфликте, мы видим, что сейчас они не отступают, они пытаются отправить на Украину ещё больше оружия. Баллистические ракеты, F-16. По вашему мнению, изменит ли это коренным образом ситуацию для украинцев?
МЭТЬЮ ХО, экс-военный США, эксперт по внешней политике: Нет, не изменит. Это не чудо-оружие, способное обеспечить победу в конфликте. Это заблуждение, обычное для многих обозревателей, комментаторов, аналитиков, что введение новых видов оружия каким-то образом изменит баланс сил таким образом, что другая сторона потерпит поражение. Но мы ничего такого не увидели и не увидим. Это говорили о Javeline, о Stinger, о Himars, о Storm Shadow, о Challenger и так далее и тому подобное. Танки Leopard — яростные споры о них, вокруг которых вертелись все разговоры о конфликте несколько месяцев. И вы видели, чего добились танки Leopard.
Большая часть… многое из этого оружия устарело. F-16, которые скоро будут поставлены, — это самолёты, которым 40 лет. Эти самолёты были построены до войны в Персидском заливе, точно так же, как и предоставленные нами танки, в том числе и танки Abrams, которые американцы начнут поставлять, кажется, в конце этого месяца. Все они созданы до войны в Персидском заливе, до первой иракской войны.
Среди американских военных существует беспокойство, что любое новое или по-настоящему производительное вооружение, переданное украинцам, попадёт в руки к русским, и русские научатся уничтожать это вооружение, узнают, как оно работает, как ему противостоять и так далее.
Поэтому нет ни проблеска надежды на то, что украинцы получат новейшее, самое современное оружие. Но даже если бы это случилось, если бы они получили последние модели F-15, прекрасные самолёты, последние модели танков Abrams и тому подобное, это тоже не стало бы чудо-оружием, которое изменило бы ход этого конфликта. Русские попросту ввели бы в дело собственные вооружения.
Дата выхода в эфир 07 сентября 2023 года.
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