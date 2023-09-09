Американский эксперт: западное оружие не поможет Киеву победить Москву

Поставки на Украину истребителей F-16 и других новых вооружений не позволят ВСУ переломить ситуацию на поле боя, уверен бывший американский военный и эксперт в области внешней политики Метью Хо. Как подчёркивает специалист в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, большая часть поставляемого Западом Киеву оружия уже устарело. При этом новую технику украинцам не отправляют из опасений, что ею завладеют российские военные, отмечает Хо.

Когда мы смотрим на политику администрации Байдена в этом конфликте, мы видим, что сейчас они не отступают, они пытаются отправить на Украину ещё больше оружия. Баллистические ракеты, F-16. По вашему мнению, изменит ли это коренным образом ситуацию для украинцев?

МЭТЬЮ ХО, экс-военный США, эксперт по внешней политике: Нет, не изменит. Это не чудо-оружие, способное обеспечить победу в конфликте. Это заблуждение, обычное для многих обозревателей, комментаторов, аналитиков, что введение новых видов оружия каким-то образом изменит баланс сил таким образом, что другая сторона потерпит поражение. Но мы ничего такого не увидели и не увидим. Это говорили о Javeline, о Stinger, о Himars, о Storm Shadow, о Challenger и так далее и тому подобное. Танки Leopard — яростные споры о них, вокруг которых вертелись все разговоры о конфликте несколько месяцев. И вы видели, чего добились танки Leopard.

Большая часть… многое из этого оружия устарело. F-16, которые скоро будут поставлены, — это самолёты, которым 40 лет. Эти самолёты были построены до войны в Персидском заливе, точно так же, как и предоставленные нами танки, в том числе и танки Abrams, которые американцы начнут поставлять, кажется, в конце этого месяца. Все они созданы до войны в Персидском заливе, до первой иракской войны.

Среди американских военных существует беспокойство, что любое новое или по-настоящему производительное вооружение, переданное украинцам, попадёт в руки к русским, и русские научатся уничтожать это вооружение, узнают, как оно работает, как ему противостоять и так далее.

Поэтому нет ни проблеска надежды на то, что украинцы получат новейшее, самое современное оружие. Но даже если бы это случилось, если бы они получили последние модели F-15, прекрасные самолёты, последние модели танков Abrams и тому подобное, это тоже не стало бы чудо-оружием, которое изменило бы ход этого конфликта. Русские попросту ввели бы в дело собственные вооружения.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2023 года.