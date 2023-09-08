Redacted: тысячи погибших солдат и новые кладбища — это «прогресс» Киева

Киев пожертвовал десятками тысяч украинцев, чтобы занять брошенную деревню, и именно это глава Госдепа Энтони Блинкен назвал «хорошим прогрессом в контрнаступлении» Украины, заявил ведущий Redacted Клейтон Моррис. Между тем, по его словам, возможно, американский госсекретарь под «прогрессом» понимал активное строительство на Украине новых кладбищ.
«Хороший прогресс в контрнаступлении», — сказал он (госсекретарь США Энтони Блинкен. — ИноТВ). Давайте проясним этот момент: Украина пожертвовала десятками тысяч человек, чтобы занять брошенную деревню, откуда русские уже эвакуировались и эвакуировали мирных жителей. Они вывезли всех гражданских. И это «хороший прогресс».
Теперь у них есть брошенная деревня. И тысячи украинцев погибли, чтобы её занять. Хороший прогресс.
НАТАЛИ МОРРИС, ведущая Redacted: При этом они не произвели вообще никаких изменений на карте.
Да.
НАТАЛИ МОРРИС:Что вы на этот счёт думаете?
ДЭВИД ФОСТЕР, YouTube-блогер: По-моему, речь тут шла об общем итоге. Он говорил не только об этой части, но и о той части, где они участвуют, совершая различные закупки. И общий итог таков: это был успех для американских компаний и военных подрядчиков.
НАТАЛИ МОРРИС: Да, это прогресс для…
Для BlackRock и тех, кто торгует…
НАТАЛИ МОРРИС: Да, прогресс для его клиентов — западных глобальных элит.
Логично.
НАТАЛИ МОРРИС: Да, для них.
Получается, что там действительно хороший прогресс. А, может быть, говоря о хорошем прогрессе, он имел в виду следующее.
Он (Блинкен. — ИноТВ) ведь побывал на одном из новеньких кладбищ. Вот как раз свежее кладбище. И это прогресс. Ребята, вы ведь что-то строите. Я вижу здесь инновации: ребята, вы теперь копаете могилы ближе друг к другу и выкладываете дорожки цветами. Да у вас инновации и прогресс в сфере строительства кладбищ. Ребята, у вас лучшие технологические достижения в мире. Ваши проекты по развитию кладбищ — это прогресс.
НАТАЛИ МОРРИС: Шокирующее фото, если подумать, какую ответственность несёт Запад за эти могилы.
Да. И он просто прогуливается. Как же ты, кусок дерьма, едешь туда и выбрасываешь на это очередной миллиард долларов? А затем у тебя хватает смелости пройтись вдоль рядов с могилами мёртвых солдат, ответственность за которые лежит на тебе. Ты за это в ответе. Ты в ответе за то, что эти люди умерли в твоём опосредованном конфликте. Как ты это делаешь? При этом ты говоришь об отличном прогрессе и о том, что приехал повидать своих друзей.
НАТАЛИ МОРРИС: И вот вам очередной миллиард долларов, чтобы у вас было ещё больше кладбищ.
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