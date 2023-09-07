CNN: в новой биографии Маска говорится о том, как он сорвал готовившуюся атаку Киева на российский флот

Илон Маск поручил инженерам Starlink отключить Украину от спутниковой связи, когда Киев готовил скрытую атаку на российский флот в районе Крыма в 2022 году, сообщает CNN. Как отмечается в материале, бизнесмен считал, что на подобное нападение Россия вполне могла ответить использованием ядерного оружия.

Да, Фил, эта выдержка из биографии, написанной Уолтером Айзексоном, оказалась в распоряжении моего коллеги Шона Лингааса. Она даёт возможность взглянуть на то, что думает Илон Маск о конфликте на Украине.



Как вы уже сказали, согласно его биографии, Маск действительно поручил своим инженерам отключить для Украины спутниковую связь Starlink, когда те планировали и пытались провести скрытую атаку на Военно-морской флот России в районе Крыма.



В биографии говорится, что он поступил так, поговорив с российскими официальными лицами. Он посчитал, что подобные действия могли спровоцировать ответ со стороны России, что это было сродни, цитирую, «мини-Перл-Харбору» и что Россия могла ответить ядерным оружием.



Биография также углубляется в его противоречивое отношение к использованию Starlink в полноценных военных условиях.



Он заявил, цитирую: «Как я оказался в этой войне? Starlink не предназначался для участия в войнах. Он был для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, учиться онлайн и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами».



Согласно этим выдержкам, украинские официальные лица умоляли его включить обратно спутниковую связь. У него даже состоялся разговор с советником по национальной безопасности Джеком Салливаном и с председателем Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли. Они обсудили присутствовавшее в Вашингтоне беспокойство по поводу влияния Starlink и по поводу того, как он (Маск. — ИноТВ) включал и выключал эту сеть.



Это на самом деле подчёркивает, насколько влиятельна Starlink и насколько важны Илон Маск и его сервисы для американского и украинского правительств.



Дата публикации 07 сентября 2023 года.