CNN: чёрный и без птиц — Маск предложил изменить логотип и внешний вид Twitter
Twitter изменит свой логотип, а его нынешний символ — голубая птица — исчезнет с платформы. Об этом в своём официальном микроблоге сообщил глава компании Илон Маск, передаёт CNN.
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