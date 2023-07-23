CNN: чёрный и без птиц — Маск предложил изменить логотип и внешний вид Twitter

Илон Маск объявил, что собирается обновить символ Twitter. По словам бизнесмена, на замену действующему логотипу соцсети придёт буква X, а основным цветом платформы может стать чёрный, если за это предложение проголосует достаточное число пользователей, сообщает CNN.

Twitter изменит свой логотип, а его нынешний символ — голубая птица — исчезнет с платформы. Об этом в своём официальном микроблоге сообщил глава компании Илон Маск, передаёт CNN.

«Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — написал бизнесмен в одном из твитов. Затем он создал опрос среди пользователей о том, стоит ли сделать цвет платформы по умолчанию чёрным, отмечает телеканал.

По словам Маска, новым логотипом компании должна стать буква X. Бизнесмен пообещал, что если сегодня ему предложат интересный вариант, то он сделает его символом соцсети уже завтра, обращает внимание CNN.

По словам телеканал, Маск прославился благодаря своим инновационным проектам в компаниях SpaceX и Tesla. Теперь же он всё чаще попадает в заголовки новостных изданий из-за своих выходок и эксцентричных высказываний. Он часто «распространяет теории заговора» и вступает в публичные споры в социальных сетях.

Один из самых богатейших людей планеты приобрёл Twitter за $44 млрд в конце октября. Он пошёл на радикальное сокращение персонала и курировал «спорные изменения» в политике соцсети, которые привели к частым перебоям в обслуживании и, по мнению некоторых экспертов, подорвали его репутацию, утверждается в статье.

Бизнесмен неоднократно предупреждал, что Twitter может объявить о банкротстве. Не так давно он признался, что платформа по-прежнему испытывает трудности из-за падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки, напоминает CNN.