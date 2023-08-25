WP: «никогда не сдавайся» — Трамп вернулся в Twitter со свежим фото из тюрьмы

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся на платформу X, ранее известную как Twitter в четверг вечером, опубликовав в своём аккаунте тюремное фото с подписью «Никогда не сдавайся», сообщает The Washington Post. Как передаёт издание, это произошло спустя несколько часов после освобождения экс-главы Белого дома из тюрьмы по обвинению в попытке фальсификации выборов.

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся на платформу X, ранее известную как Twitter в четверг вечером, опубликовав в своём аккаунте тюремное фото и ссылку на свой веб-сайт, сообщает The Washington Post. Подпись под фотографией гласила: «Никогда не сдавайся».

Как передаёт газета, это произошло спустя несколько часов после того, как экс-глава Белого дома сдался полиции, но вскоре был освобождён и выпущен из тюрьмы в Атланте, куда его заключили по обвинениям, связанным с попытками отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии.

Аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован после беспорядков в США 6 января 2021 года, напоминает издание. После покупки платформы Илон Маск восстановил учётную запись экс-президента, но с тех пор Трамп не делал публикаций. В феврале 2022 года он запустил свою собственную социальную сеть Truth Social и в основном пользовался ей. Новый твит Трампа был встречен восторженными комментариями его сторонников. К 11 часам вечера публикация набрала 17,6 млн просмотров.

Ранее Трамп заявлял, что не вернётся в Twitter, аргументируя это тем, что отклик на его соцсеть лучше, чем на посты политика на платформе, купленной Маском.

Во время переговоров об интервью с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном в этом месяце Трамп настаивал, чтобы беседа появилась на Truth Social, однако Карлсон и его команда отказались, сказав, что платформа Трампа не имеет достаточного охвата.

Как напоминает издание, спустя более двух с половиной лет после блокировки аккаунта Трампа на большинстве популярных американских платформах его доступ к соцсетям был восстановлен. Своё возвращение на YouТube в январе этого года экс-президент США ознаменовал публикацией клипа времён его избрания на должность президента с подписью: «Я вернулся».