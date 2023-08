Times: США «на неизведанной территории» — обвинения не помешают Трампу баллотироваться, но победа под вопросом

Несмотря на новые обвинения, предъявленные Дональду Трампу, бывший президент США сможет баллотироваться на выборы 2024 года, так как американская Конституция не запрещает быть президентом даже осуждённому за серьёзные преступления гражданину, сообщает The Times. Впрочем, обвинения и судебные иски могут повлиять на поддержку экс-президента среди умеренных республиканцев и независимых избирателей.

США оказались на «неисследованной территории» на фоне последних обвинений, выдвинутых против бывшего президента Дональда Трампа, сообщает The Times.

Как напоминает издание, в 45-страничном документе Трампу предъявлены обвинения по четырём пунктам: сговор с целью нарушения прав, сговор с целью обмана правительства и препятствование официальному расследованию и сговор с этой целью.

Для бывшего президента это уже третье по счёту обвинение. Речь идёт о попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года и штурме Капитолия, ненадлежащем хранении секретных документов, а также о фальсификации деловой документации при выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс. Как ожидается, в будущем ему будет предъявлено ещё одно — вероятно, самое серьёзное — обвинение.

В среду в электронном письме своим сторонникам Трамп сообщил, что ему может грозить до 561 года тюрьмы. Бывший президент все обвинения в свой адрес отвергает: он не признал себя виновным ни по одному из трёх дел. Он также заявил, что, даже если его признают виновным, свою предвыборную кампанию он не прекратит.

Как отмечает The Times, в американской Конституции нет ничего, что могло бы помешать кому-либо баллотироваться на пост и исполнять обязанности президента, если он обвиняется или даже осуждён за серьёзные преступления. Однако команде адвокатов Трампа предстоит спорить с обвинителями о сроках проведения судебных разбирательств, учитывая, что их ход может повлиять на мнение американских избирателей перед выборами президента в 2024 году.

Судя по опросам, Трамп остаётся фаворитом в кандидаты в президенты от Республиканской партии. По результатам опроса Morning Consult, обнародованным во вторник, в день, когда были предъявлены последние обвинения, Трамп опережает губернатора штата Флорида Рона Десантиса, которого поддерживают 15% респондентов, на 43 процентных пункта. У предпринимателя Вивека Рамасвами — 9%, у бывшего вице-президента Майка Пенса — 7%.

При этом практика показывает, что предыдущие обвинения и судебные иски против Трампа на его поддержку влияют, но не сильно. Среди его ярых сторонников поддержка зачастую даже усиливается — они объясняют все обвинения «охотой на ведьм», — но немного уменьшается среди умеренных республиканцев и независимых избирателей. Таким образом, шумиха вокруг обвинений может помочь политику победить на предварительном голосовании в рамках Республиканской партии, но может затруднить его победу на выборах в ноябре следующего года.

Опросы показывают, что большинство американцев не желают голосовать ни за Трампа, ни за действующего президента Джо Байдена. Опрос, проведённый для газеты The New York Times, показал, что гипотетическое противостояние в 2024 году завершится ничьёй и оба кандидата получат по 43% голосов. Решить исход выборов могут всего несколько тысяч голосов, пишет The Times.