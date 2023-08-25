AP: в Атланте усилили меры безопасности в связи с арестом Дональда Трампа

Сегодня Дональд Трамп должен пройти процедуру ареста в штате Джорджия, власти которой обвиняют его во вмешательстве в электоральный процесс. Местные органы правопорядка перекрыли движение транспорта в районе местной тюрьмы, куда собирается прибыть экс-президент, а также установили баррикады, чтобы сдерживать протестующих и представителей СМИ, сообщает Associated Press.

Сегодня Дональд Трамп должен пойти под арест в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия. Накануне десятки его сторонников собрались возле учреждения, и в течение дня их количество непрерывно росло, сообщает Associated Press.

Некоторые из избирателей бывшего американского президента размахивали флагами с его именем. Представители группы «Темнокожие за Трампа» выкрикивали расистские оскорбления в адрес стражей правопорядка. Но в целом демонстрация носила мирный характер, отмечает издание.

За этот год Трампу уже в четвёртый раз предъявляются уголовные обвинения. Но в отличие от его предыдущих арестов экс-глава Белого дома явится в печально известную тюрьму, где, как ожидается, он будет сфотографирован для картотеки.

На прошлой неделе прокурор округа Фултон Фани Уиллис обвинила Трампа и ещё 18 человек в том, что они участвовали в «обширной схеме по подрыву воли избирателей Джорджии». Многие из других обвиняемых, в том числе Рудольф Джулиани, уже сдались местным властям.

Шериф округа Фултон Пэт Лабат заявил, что Трамп и другие фигуранты дела не получат особого обхождения. «Если не поступит других инструкций, мы будем следовать нашим обычным процедурам, и поэтому ваш статус не имеет значения, мы вас сфотографируем», — пообещал он.

Однако сцену, которая наблюдалась за пределами тюрьмы, нельзя было назвать обычной. Среди собравшихся сторонников бывшего президента был 66-летний житель Флориды Клифф Макморрис, который держал флаг с надписью «Трамп победил. Спасите Америку».

Вместе с женой Джорджин он провёл ночь в Атланте. «У вас нет права несправедливо преследовать кого-либо», — сказал Макморрис. По словам его супруги, процессы против бывшего президента были политически мотивированы из-за четырёх лет «процветания, безопасности и свободы», которых добился Трамп.

67-летняя Шэрон Андерсон из Теннесси находилась у тюрьмы второй день подряд. «Я здесь, чтобы поддержать Дональда Трампа. Я хочу, чтобы он увидел некоторых из тех миллионов, которые за него голосуют», — пояснила она. Женщина призналась, что обвинения в адрес Трампа только усилили её поддержку. По словам Андерсон, тот факт, что бывший президент усомнился в результатах выборов, не является преступлением.

В связи с предстоящим арестом экс-президента подъезд к тюрьме через главную улицу оказался перекрыт. Ни репортёрам, ни людям с камерами не разрешалось находиться в пределах видимости здания, обращает внимание Associated Press.

Более того, в четверг меры безопасности стали ещё строже. Помощники шерифа перекрыли движение транспорта. Кроме того, они установили баррикады, чтобы сдерживать протестующих и представителей СМИ. На некоторых стражах правопорядка, выстроившихся вдоль улицы, были бронежилеты и чёрные маски, скрывающие лица, подчёркивает издание.

Другие заключённые проводят в тюрьме округа Фултон месяцы или даже годы в ожидании обвинения или суда. Но, как ожидается, Трампа не останется в учреждении после того, как ему будет назначено наказание, утверждается в статье.

Примечательно, что исправительное учреждение, в которое должен прибыть экс-президент, пользуется дурной репутацией. Оно страдает от разваливающейся инфраструктуры и переполненности. В частности, по данным офиса шерифа, в четверг утром в тюрьме, которая рассчитана на 2254 заключённых, находилось 2618 человек, отмечает Associated Press.