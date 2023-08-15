NTD: Италия организует бой Маска и Цукерберга

Илон Маск выйдет на ринг для боя в клетке по смешанным единоборствам против Марка Цукерберга. Как передаёт NTD, мероприятие состоится в Италии и будет транслироваться в прямом эфире. Вырученные от боя средства пойдут в две итальянские детские больницы.

Это будет битва миллиардеров: Илон Маск против Марка Цукерберга. Два технических титана выйдут на ринг для боя в клетке по смешанным единоборствам. Он состоится в Италии.

В пятницу Маск сообщил, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в его соцсети X, ранее известной как Twitter. Покажут его и на платформах Цукерберга.

Илон Маск сказал, что мероприятие будет посвящено теме Древнего Рима. Он добавил, что уже общался с премьер-министром Италии и министром культуры страны и что они договорились об «эпическом» месте.

Вскоре после этого министр культуры Италии подтвердил, что говорил с Маском о проведении крупного благотворительного мероприятия. При этом он отметил, что бой будет проходить не в Риме.

Министр культуры не уточнил, в какой форме и когда состоится поединок. По его словам, вырученные средства пойдут в две итальянские детские больницы.

Маск бросил перчатку Цукербергу в сообщении от 20 июня, заявив, что готов к поединку в клетке со своим бизнес-конкурентом, который обучается джиу-джитсу.

Днём позже Цукерберг опубликовал фотографии боёв по джиу-джитсу, которые он выиграл, а также попросил Маска сообщить место предполагаемого боя.

Есть, по крайней мере, один человек, который против того, чтобы Маск, самый богатый человек в мире, сражался с Цукербергом, занимающим восьмое место в том же списке. Это мать Маска. Она написала: «Не поощряйте этот поединок!».

Дата выхода в эфир 14 августа 2023 года.