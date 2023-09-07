Breaking Defense Оригинал

Breaking Defence: США объявили о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном

Материал представлен в пересказе ИноТВ
США вслед за Великобританией передадут Украине снаряды с обеднённым ураном — они вошли в очередной пакет военной помощи на сумму $175 млн, передаёт Breaking Defence. Издание отмечает, что решение Белого дома, вероятно, подвергнется широкой критике, учитывая потенциальный вред гражданскому населению.
Breaking Defence: США объявили о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном
АР
Администрация президента США Джо Байдена официально объявила о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном в новом пакете помощи на $175 млн, сообщает Breaking Defence. 
 
В очередной пакет войдут 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обеднённого урана. Однако «по соображениям оперативной безопасности» Пентагон не сообщил, о каком количестве боеприпасов идёт речь. «Предоставленное количество снарядов значительно повысит эффективность танков M1 Abrams, которые будут поставлены на Украину в ближайшие недели», — заявили в американском оборонном ведомстве, отметив, что Киев получит снаряды с обеднённым ураном примерно в то же время, что и танки.
 
Ожидается, что 31 танк Abrams будет доставлен на Украину уже осенью. На данный момент около 200 украинских военнослужащих учатся управлять танками, а также обслуживать и ремонтировать их на американском полигоне Графенвёр в Германии.
 
Как полагает Breaking Defence, решение Белого дома передать Киеву снаряды с обеднённым ураном повлечёт за собой много критики. Противники использования подобных снарядов предупреждают, что токсичный дым и остатки оружия могут нанести вред гражданскому населению и военнослужащим по обе стороны. При попадании снарядов в цель обеднённый уран сгорает при высоких температурах, что приводит к образованию радиоактивной мелкодисперсной пыли. Кроме того, не попавшие в цель снаряды постепенно разрушаются и выбрасывают токсины в почву и грунтовые воды.
 

Ранее Великобритания направила на Украину снаряды с обеднённым ураном для танков Challenger 2. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Breaking Defense США Северная Америка
теги
оружие помощь спецоперация России на Украине США Украина уран
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров