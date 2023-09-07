Breaking Defence: США объявили о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном

03:58
Над Ростовом-на-Дону сбит беспилотник
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над Ростовом-на-Дону средствами ПВО был сбит беспилотник.
03:53
BI: Россия эффективно глушит дроны ВСУ, вынуждая операторов рисковать
Российские войска улучшают способность глушить украинские дроны, заставляя операторов подойти ближе.
03:46
Сенатор Цеков назвал слова Умерова о возвращении Украиной земель бахвальством
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал бахвальством заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении «каждого сантиметра» территорий, которые Киев считает своими.
03:29
Взрывы слышны в городе Килия Одесской области
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в городе Килия Одесской области.
03:28
Минцифры пересмотрит стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности
Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство решило пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности.
03:10
Reuters: в Перу обнаружили 1000-летнюю мумию
Археологи Перу обнаружили 1000-летнюю мумию в городе Лима.
02:58
Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем
Ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны под названием SLIM стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.
02:52
Эксперт Канищев: пересмотр потолка цен на нефть воспримут как провал санкций
Управляющий директор компании ООО «РусЭнергоПроект» Максим Канищев заявил, что пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал антироссийских санкций.
02:41
В Бразилии в результате циклона погибли 36 человек
В результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, погибли 36 человек.
02:26
NYP: ветераны обвинили Байдена в неуважении после внезапного ухода с церемонии
Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он неожиданно покинул церемонию награждения в Белом доме.
02:12
Посольство России в США: поставки ВСУ снарядов с ураном погубят целые поколения
В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что решением поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном администрация США ставит крест на целых поколениях.
02:07
Енин сообщил, что перед «Торпедо» поставлена цель выхода в РПЛ
Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин рассказал, что руководство столичного клуба поставило задачу выхода в элитный дивизион чемпионата России по футболу.
02:00
Макрон выступил против российского флага на Олимпиаде в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что сборная России может выступить на летней Олимпиаде в Париже 2024 года, но не под национальным флагом.
01:57
На Украине выступили за полный отказ от русского языка в школах
Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству.
01:44
Цветков — о Кубке Содружества в Сочи: если справлюсь со стрельбой, всё будет хорошо
Россиянин Максим Цветков дал понять, что сделает всё от себя зависящее для завоевания золотых медалей на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.
01:39
Ассоциация городов Украины: отопительный сезон в стране на грани срыва
Предприятия коммунальной теплоэнергетики на Украине вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать банкротство.
01:26
Зеленский пригрозил ЕС арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской агропродукции.
01:17
Селиваненко: Медведев справился лучше со сложными условиями матча US Open с Рублёвым
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко считает, что Даниил Медведев смог лучше адаптироваться к непростым условиям во время матча 1/4 финала Открытого чемпионата США с Андреем Рублёвым.
01:12
Fars: при обрушении пещеры в Иране погибли два человека
В результате обрушения ледяной пещеры недалеко от иранского города Исфахан погибли двое взрослых и получил ранения ребёнок.
01:07
В шести областях Украины объявлена воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги звучат в шести областях Украины.
01:00
Хохлачёв признался, что был готов к тому, что не сыграет со «Спартаком»
Нападающий хабаровского «Амура» Александр Хохлачёв дал понять, что ожидал отсутствие в заявке на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком».
00:52
Блинкен заявил, что США направят конфискованные активы России на нужды ВСУ
Средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
00:39
На Украине планируют ввести электронный военный билет
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах ввести электронный военный билет и цифровизировать работу военно-врачебных комиссий.
00:38
Смородская: «Зенит» был и остаётся главным претендентом на чемпионство
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что петербургский «Зенит» является по-прежнему основным претендентом на золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
00:33
В Сумах раздались взрывы
Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Сумах.
00:32
Ротенберг пожаловался на судейство и некачественный лёд после поражения от «Торпедо»
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг раскритиковал работу арбитров на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо».
00:20
Трамп заявил, что его могут помиловать, если он выйдет из президентской гонки
Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики.
00:17
Медведев — о матче с Рублёвым: на US Open очень сложные условия для игры в теннис
Россиянин Даниил Медведев считает, что организаторы плохо подготовились к проведению Открытого чемпионата США по теннису 2023 года.
00:10
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 280 снарядов
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 280 боеприпасов.
00:06
ХК «Спартак» договорился о подписании контракта с американским защитником Кином
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что американский защитник Джоуи Кин продолжит выступать за столичный клуб.
00:01
В ГД предлагают установить доплаты к страховой пенсии сельским почтальонам
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением установить 25%-ную надбавку к страховой пенсии почтальонам, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет. Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.
23:59
Новый глава МО Украины заявил, что проведёт аудит подведомственных направлений
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что одной из первых задач станет аудит подведомственных Минобороны направлений.
23:50
В Крыму предупредили жителей об уничтожении взрывоопасных предметов 7 сентября
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил, что в четверг, 7 сентября, на полуострове будут уничтожать взрывоопасные предметы.
23:48
Медведев обыграл Рублёва и вышел в полуфинал US Open 2023
Россиянин Даниил Медведев нанёс поражение своему соотечественнику Андрею Рублёву в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису.
23:39
Глава МИД Украины рассказал Блинкену историю о похмелье в Макдоналдс
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время посещения Макдоналдс в Киеве рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену историю о своём похмелье.
23:39
Роналду заявил, что его соперничество с Месси закончено
Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал понять, что больше не собирается соревноваться с форвардом американского «Интер Майами» Лионелем Месси по количеству завоёванных трофеев.
23:30
Захарова напомнила об опасности обеднённого урана для организма человека
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.
23:21
Два футболиста «Спартака» полетели со сборной в Египет на первый товарищеский матч
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список игроков, которые отправились на первый товарищеский матч в Египет с олимпийской сборной арабской страны.
23:17
Военные в Габоне отпустили экс-президента за границу по состоянию здоровья
Захватившие власть в Габоне военные разрешили отстранённому президенту страны Али Бонго Ондимба выехать за границу в связи с состоянием здоровья.
23:15
В Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях.
23:12
Румыния уведомила союзников по НАТО об инциденте с дроном у границы Украины
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что информировал союзников по Североатлантическому альянсу об обнаружении на территории страны обломков, которые могут быть частями дронов.
23:04
Роналду — о трансферах саудовцев: я заранее всё знал, а меня считали безумцем
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что его не волнует критика в адрес уехавших в Саудовскую Аравию.
23:00
Блинкен: переговоры о гарантиях безопасности для Киева находятся на ранних стадиях
Переговоры между Украиной и США по гарантиям безопасности для Киева находятся на ранних стадиях. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
22:53
Игрок «Локомотива» Мампасси перешёл в бельгийский «Кортрейк» на правах аренды
Защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси перешёл на правах аренды в бельгийский «Кортрейк».
22:50
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Сумской области
В Сумской области Украины произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».
22:47
Роналду впервые за 19 лет не вошёл в список претендентов на «Золотой мяч»
France Football не включил в число номинантов на награду лучшему футболисту календарного года нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
22:46
Bloomberg: страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине
Все страны G20 выработали единый подход относительно украинского конфликта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из Франции.
22:40
МИД России: в настоящий момент нет причин констатировать деградацию режима ДНЯО
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в настоящий момент нет причин констатировать деградацию режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) .
22:34
Медведев повёл со счётом 2-0 в матче 1/4 финала US Open с Рублёвым
Россиянин Даниил Медведев удвоил преимущество в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису со своим соотечественником Андреем Рублёвым.
22:32
Фигурист Грассль заявил, что не нарушал антидопинговые правила
Итальянский фигурист Даниэль Грассль отреагировал на информацию о том, что пропустил три допинг-теста.