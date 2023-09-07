El País: число жертв кассетных боеприпасов в мире увеличилось на 686% из-за украинского конфликта

В 2022 году Украина стала страной с наибольшим в мире количеством инцидентов, связанных с гибелью или ранениями людей в результате применения кассетных бомб, сообщает El País со ссылкой на Коалицию по кассетным боеприпасам. В общей сложности 916 человек в стране погибли или получили ранения от кассетных боеприпасов.

В связи с конфликтом на Украине число инцидентов, связанных с гибелью или ранениями людей в результате применения кассетных бомб, выросло со 149 в 2021 году до 1172 в 2022-м, то есть на 686,5 %, сообщает El País со ссылкой на доклад Cluster Munition Monitor 2023 Коалиции по кассетным боеприпасам. Причём девять из десяти жертв во всём мире — гражданские лица, и семь из них — дети.

По данным коалиции, добивающейся запрета использования кассетных боеприпасов во всём мире, на Украине в результате применения этих боеприпасов погибли или получили ранения 916 человек. Таким образом, впервые за 10 лет Сирия стала второй по количеству инцидентов, связанных с кассетными боеприпасами, уступив первенство Украине.

Как напоминает издание, в июле США согласились включить эти боеприпасы в очередной пакет военной помощи Киеву, несмотря на критику со стороны целого ряда союзников, в том числе Испании, Германии и Канады. Ни Соединённые Штаты, ни Украина, ни Россия не входят в список 100 стран, подписавших конвенцию о запрете этого вида вооружения.

«Все страны, которые ещё не запретили это оружие, должны сделать это немедленно. Не может быть никаких оправданий его дальнейшему применению», — заявила глава коалиции Тамар Габельник. Она подчеркнула, что кассетные боеприпасы представляют «постоянную угрозу» для гражданского населения, особенно для детей.

В июле в Министерстве обороны Украины назвали применение кассетных бомб, поставляемых США, «поворотным моментом» в конфликте. Их использование украинское правительство оправдывало тем, что это вооружение будет применяться только против военных объектов и вдали от мирного населения. Однако гуманитарные организации предупреждают о неизбирательном характере кассетных боеприпасов — при их использовании избежать жертв среди гражданского населения невозможно, пишет El País.