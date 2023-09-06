Обозреватель Guardian призвал не возлагать слишком много надежд на продвижение ВСУ

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N-TV: Германия поставила на Украину ещё десяток танков, но ЕС медлит с боеприпасами N-TV
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Американский экономист: руководство США в начале украинского конфликта совершило серьёзный просчёт относительно России Dialogue works
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Экс-агент MI6: Зеленский оказался между молотом и наковальней Judging Freedom
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19FortyFive назвал «байденомику» самой большой ошибкой нынешнего президента США 19FortyFive
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DT: бюджетные документы говорят о планах США вновь разместить ядерное оружие в Великобритании Daily Telegraph
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Arirang: КНДР запустила баллистические ракеты в ответ на военные учения южного соседа Arirang
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Bloomberg: с оглядкой на Украину — «пацифистская» Япония планирует увеличить военный бюджет до рекордных размеров Bloomberg
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Глава МИД Австрии: Вена не будет вооружать Киев и не согласна с увеличением военной поддержки Украины Heute
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Сака признан игроком года в сборной Англии во второй раз подряд
Нападающий «Арсенала» Букайо Сака второй год подряд стал игроком года в составе мужской сборной Англии.
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МО Австрии не дало конкретный ответ на вопрос о солдатах республики на Украине
Минобороны Австрии не дало конкретного ответа на запрос правонационалистической Австрийской партии свободы о том, участвуют ли в конфликте на Украине военнослужащие республики.
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Взрывы прозвучали в районе города Рени Одесской области
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в районе города Рени Одесской области.
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Джокович установил рекорд по числу выходов в полуфинал турниров Большого шлема
Сербский теннисист Новак Джокович в рекордный раз пробился в полуфинал турнира Большого шлема.
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Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР Кириленко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко.
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Футболист Мирзов подписал контракт с «Нефтчи»
Бывший полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов подписал контракт с азербайджанским «Нефтчи».
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За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 362 снаряда
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 362 боеприпаса.
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Бреннан: комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу Валиевой
Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала представителям США в присутствии на заседании по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
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В Sohu назвали российский комплекс «Кинжал» серьёзной угрозой для Украины
Китайские военные эксперты высоко оценили российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и назвали его серьёзной угрозой для Украины.
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Игнатьев — о «Спартаке»: Абаскаль ведёт себя как тренер юношеской команды
Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев не считает столичный «Спартак» претендентом на чемпионство в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Минобороны: над территорией Брянской области уничтожен беспилотник
Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат.
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«Аэрофлот» завершил урегулирование с лизингодаталем по «ирландским» самолётам
Группа «Аэрофлот» завершила процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap на 18 самолётов.
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В России предложили расширить определение мелкого хулиганства в КоАП
Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил к внесению в нижнюю палату парламента проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства таким признаком, как появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест. Копия законопроекта и пояснительной записки имеются в распоряжении RT.
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Джокович обыграл Фритца и вышел в полуфинал US Open
Сербский теннисист Новак Джокович сыграет в полуфинале Открытого чемпионата США — 2023.
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В ЦБ назвали повышенными темпы роста корпоративного и розничного кредитования
Аналитики Центробанка сообщили, что в данный момент темпы роста в сферах корпоративного и розничного кредитования в России находятся на высоком уровне.
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MWM: НАТО может пересмотреть поставки оружия ВСУ после уничтожения Challenger 2
Страны НАТО могут пересмотреть свои позиции по поставкам оружия на Украину после уничтожения в зоне СВО британского танка Challenger 2. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch Magazine.
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RMC: экс-тренер ПСЖ Галтье близок к подписанию контракта с «Аль-Духаилем»
Бывший главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье близок к подписанию контракта с катарской командой «Аль-Духаиль».
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Рамасвами: власти США нечестны в том, что деньги и оружие для ВСУ отслеживаются
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами подчеркнул, что заявления американских властей о том, что деньги и оружие для Вооружённых сил Украины пристально отслеживаются, являются неправдой.
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Шайба прошла сквозь защиту маски и повредила глаз чешского вратаря Крала
Голкипер чешского хоккейного клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал серьёзно пострадал во время матча со швейцарским «Амбри-Пиотта».
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Несколько районов Стамбула затопило в результате сильного ливня
Несколько районов турецкого Стамбула затопило в результате сильного ливня, сообщил телеканал TRT.
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Роднина: видела последний ЧМ по фигурному катанию — плакать хочется
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что олимпийское движение изжило себя.
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Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина ведёт третью мировую войну
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с мнением, что Киев уже ведёт третью мировую войну.
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Шалимов — об Абаскале: «Спартак» может получить такое отставание, что ликвидировать позовут другого
Бывший полузащитник миланского «Интера» Игорь Шалимов высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
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Пентагон: США пока нечего сообщить о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что властям Соединённых Штатов на данный момент нечего сообщить о возможной отправке Вооружённым силам Украины снарядов с обеднённым ураном.
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Бестемьянова: Щербаковой будет очень сложно вернуться, но всё в её руках
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о возможном возвращении на лёд российской фигуристки Анны Щербаковой.
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В ОДКБ рассказали об антитеррористических учениях в Белоруссии
Белорусские военные провели совместные с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ учения «Взаимодействие-2023».
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Белый дом: США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты намерены просить Северную Корею отказаться от планов по поставке оружия России.
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Норайр Захарян: Арсен вернётся к тренировкам с «Реал Сосьедад» 6 сентября
Норайр Захарян, отец российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, когда его сын вернётся к тренировкам после болезни.
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Авиакомпания United Airlines приостановила полёты из-за технического сбоя
Американская авиакомпания United Airlines приостановила полёты из всех аэропортов из-за технического сбоя.
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Испанских футболисток впервые будет тренировать женщина
Монсеррат Томе назначена главным тренером женской сборной Испании.
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Ахметов: Сперцян должен уезжать и играть в большом европейском клубе
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказал мнение, что хавбек Эдуард Сперцян должен играть в европейском чемпионате.
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Германия предоставила украинской армии очередной пакет военной помощи
Власти Германии поставили Вооружённым силам Украины очередной пакет военной помощи.
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«Чемпионат»: Евсеев не ожидал отставки из «Факела»
Стало известно, как уволили главного тренера «Факела» Вадима Евсеева.
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Во Франции суд отклонил запрос о политическом убежище для Ассанжа
Суд французской коммуны Кретей отклонил запрос на предоставление возможности основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать прошение об убежище во Франции. Сейчас он продолжает находиться в британской тюрьме.
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Губерниев — об уходе Евсеева из «Факела»: тренера назначают для того, чтобы уволить
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского «Факела».
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«Металлург» победил ЦСКА и одержал первую победу в сезоне КХЛ
«Металлург» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Пентагон сообщил, что США проведут испытания баллистической ракеты Minuteman III
Соединённые Штаты проведут 6 сентября испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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Кулемзин: один человек погиб, ещё трое пострадали при обстреле ВСУ Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате обстрела Куйбышевского и Петровского районов города со стороны Вооружённых сил Украины.
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Рэшфорд получил приз лучшему игроку АПЛ по версии болельщиков
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил награду игрок году в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2022/23 по версии болельщиков.
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Начмед Доктор Ботокс рассказал о тренировках бойцов по оказанию первой помощи
Начальник медицинской службы отряда «Эспаньола» Доктор Ботокс рассказал и показал военкору RT Валентину Горшенину, как проводит занятия по оказанию первой помощи в рамках курса молодого бойца (КМБ) для снайперов.
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В Подмосковье вновь запустили программу «Школа утилизации: электроника»
В Московской области вновь запустили экологическую программу «Школа утилизации: электроника», которая реализуется в регионе с 2016 года.
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В Подмосковье обеспечили страховкой всех сотрудников скорой помощи
В Московской области застраховали всех работников службы скорой помощи, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
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Пловец Колесников сомневается в участии россиян в международных турнирах
Серебряный призёр Олимпиады пловец Климент Колесников прокомментировал критерии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) по допуску российских спортсменов к соревнованиям.
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Певица Нюша рассказала о возвращении на сцену
Певица Нюша (Анна Шурочкина) прокомментировала своё возвращение на сцену. Сольный концерт артистки состоится 7 сентября в Москве.
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СК расследует обстрел ВСУ села Козинка, где погиб мужчина
Следственный комитет расследует обстрел украинскими военными села Козинка в Белгородской области, где погиб мужчина. Также следователи установят обстоятельства обстрелов Донецка.
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Большинство россиян заявили, что занимаются благотворительностью
Согласно новому исследованию сайта kp.ru, 69% жителей России занимаются благотворительностью в том или ином формате.
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Дни культуры Республики Татарстан пройдут в Белоруссии 11—14 сентября
Дни культуры Республики Татарстан будут проходить в Белоруссии с 11 по 14 сентября.
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Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
В российском Минобороны сообщили, что около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам в России.
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Карпов: хавбек «Пари НН» Михайлов может перейти в «Локомотив»
Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов может продолжить карьеру в столичном «Локомотиве».
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Росавиация: Россия и Мьянма возобновили авиасообщение
Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновлено, первый самолёт совершил полёт. Об этом сообщила Росавиация.