Единственная причина, по которой США столь активно вмешиваются в украинский конфликт, — это их нелепое желание сместить Путина, заявил ведущий Judging Freedom. Он также отметил, что конфликт спровоцировала сама Украина, которая «обстреливала своих же людей в течение восьми лет», а затем отказалась признать законный выбор своего народа присоединиться к России.

Добро пожаловать в специальный выпуск Judging Freedom, посвящённый Дню труда, или неделе Дня труда, если хотите. Как вы знаете, я юрист, бывший судья, бывший профессор права, бывший юридический комментатор — вернее, всё ещё юридический комментатор — и учёный-правовед. И я никогда бы не подумал, что моя работа будет посвящена Украине. Но я увлёкся военным конфликтом между Россией и Украиной, и меня просветили по этому поводу разные люди, которых мы приглашали сюда.

Когда я только начинал, я скептически относился к вмешательству американского правительства — я вообще скептически отношусь к правительству. Для меня правительство — это отрицание свободы. Правительство существует за счёт того, что отбирает свободу и собственность у людей, которыми оно управляет, а затем тратит это всё таким образом, который, по его мнению, обеспечит ему стабильность на посту. Не всегда правильный путь, и даже, скорее, неправильный в большинстве случаев, но тот, который, по их мнению, обеспечит им переизбрание в случае демократии.

Джо Байден тратит много денег на Украину, и конгресс, конечно же, это разрешает. И я всегда был шокирован тем, почему мы находимся там (на Украине. — ИноТВ). Что мы там забыли? Я считаю, что мы там потому, что администрация Байдена и его окружение, военно-промышленный комплекс, республиканцы и демократы в конгрессе хотят использовать Украину в качестве тарана, чтобы отстранить Владимира Путина от власти. Они думают, что он — зло.

Я же считаю, что этот конфликт произошёл по вине Украины. Украина обстреливает свой собственный народ, или обстреливала его, в течение восьми лет. Украинское правительство убивает украинцев, людей на востоке Украины и в Крыму*, которые свободно и открыто проголосовали за то, чтобы перейти под юрисдикцию Российской Федерации. Подавляющее большинство — около 90 процентов этих людей — русскоязычные, русские по культуре, русские по крови. Конечно, на протяжении сотен лет эта территория переходила из рук в руки, но этот элемент мировой географии был российским с 1760-х годов, ещё до того, как Соединённые Штаты стали свободной страной.

В январе 2022 года Джо Байден уже год находился на своём посту. Я сидел на этом же месте (тогда я был немного тяжелее, вы заметите разницу), я сидел прямо здесь и излагал вам причины, по которым я считаю, что нас там быть не должно. Я подумал, что вам будет интересно посмотреть и послушать, что я скажу. Не очень долго, мне кажется, это было интересно. И я остаюсь при своём мнении, несмотря на то, что теперь я знаю об этом гораздо больше. И вот я здесь, объясняю вам, почему я считаю, что США ошибаются, осуществляя военное вмешательство в конфликт на Украине. И я говорил это же в январе 2022 года.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2023 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).