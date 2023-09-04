SwebbTV: Запад потерял всё, что у него было, а Россия укрепила свои позиции

В настоящее время мы живём в эпоху исторической смены парадигмы мироустройства. Так считает шведский аналитик Ларс Берн, который поделился своим мнением в передаче SwebbTV. Ярким свидетельством глобальных перемен является расширение БРИКС, в то время как западные СМИ пытаются преуменьшить значение международного объединения. На этом фоне в следующем году страны БРИКС встретятся в России, которая в результате украинского конфликта укрепила своё положение в мире, — и Западу не стоит воображать ничего другого.

В настоящее время мы живём в эпоху исторической смены парадигмы мироустройства. Так считает шведский аналитик Ларс Берн, который поделился своим мнением в передаче SwebbTV. По словам эксперта, ярким свидетельством глобальных перемен является расширение БРИКС на фоне попыток западных СМИ преуменьшить значение международного объединения. Хотя колониальное правление западного мира было официально отменено после Второй мировой войны, оно скорее изменило форму на международные институты, поскольку финансовые организации использовались для дальнейшего угнетения развивающихся стран.

Ярким примером является Международный валютный фонд, который, по мнению Берна, полностью контролируется глобалистами, ведь для наличия возможности занять деньги у МВФ необходимо выполнить ряд условий. Одним из условий была распродажа национальных активов на мировом рынке, чтобы ими могли владеть глобалисты. Аналогичная ситуация происходит с кредитами Всемирного банка. В Африке к власти пришли крупные международные сельскохозяйственные компании, отмечает Берн. Однако молодое поколение африканцев начало понимать, что происходит на самом деле: они вовсе не были деколонизированы, и именно поэтому они сейчас восстают против сложившейся несправедливой системы.

Ещё одна уловка Запада заключается в создании мифа о мнимом «терроризме», в связи с чем в страны, где якобы существовала «террористическая угроза», Запад направил военный контингент и таким образом смог построить большое количество военных баз по всему миру, указывает SwebbTV.

Но теперь Запад потерял всё, что у него было, даже Саудовскую Аравию, которую пригласили в БРИКС. Кроме того, молодое поколение африканцев восстаёт против старых колониальных государств, которые эксплуатировали их природные ресурсы. Так называемый западный мир на протяжении всего послевоенного периода направлял помощь в Африку, не добиваясь никакого развития. Развитие Африки начинается сейчас, когда туда приходят китайцы, потому что их помощь заключается в строительстве инфраструктуры.

Более того, утверждения Запада об «изоляции» России совершенно нелепы, считает Ларс Берн. Следующий саммит БРИКС пройдёт в России в будущем году, что свидетельствует об увеличении значения России. В результате украинского конфликта Россия укрепила своё положение в мире, и Западу не стоит воображать ничего другого. Ожидается, что на встрече стран БРИКС в 2024 году ещё больше стран будут приняты в члены организации. Таким образом формируется новый мир, пишет SwebbTV.

В то же время интерес к западным державам снижается. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин пропустит саммит G20 в Индии в сентябре, потому что не хочет встречаться с западными лидерами, и «Большая двадцатка» теряет своё значение, а то, что раньше сходило с рук правящей элите западного мира, больше не работает, подчёркивает Ларс Берн.

Недавно выяснилось, что президента России Владимира Путина не волнуют антироссийские санкции Запада, и в этом нет ничего странного, считает Ларс Берн, поскольку Россия полностью самодостаточна и это ей не нужен Запад, — а Западу Россия нужна. Западные страны продолжают покупать российские удобрения, газ и нефть обходным путём, потому что не могут справиться сами и полностью зависят от России. По мнению Берна, это Запад изолировал себя — и это только начало.

БРИКС станет распоряжаться мировыми энергоресурсами, в то время как привлекательность ЕС будет быстро снижаться, поскольку Европа снова станет бедной. В итоге Западу придётся прислушиваться к странам БРИКС, резюмирует SwebbTV.