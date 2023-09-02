Киевский режим продолжает бросать своих солдат в «мясорубку», несмотря на то что это не приведёт к каким-либо значимым результатам помимо смерти и страданий. Об этом в публикации SwebbTV заявил шведский аналитик Магнус Стенлунд. По мнению эксперта, такая стратегия является «верхом цинизма» со стороны США. «Речь идёт о престиже, речь идёт об отсутствии другого выхода, и речь идёт о сохранении лица тех, кто принимал эти решения», — пояснил свою позицию Стенлунд.

В последней публикации обзора международных новостей SwebbTV ведущий программы Микаэль Виллгерт обсудил со своим собеседником аналитиком Магнусом Стенлундом, среди прочего, конфликт на Украине. Как сообщается, даже основные западные СМИ больше не могут скрывать огромные потери, которые несут ВСУ. По некоторым данным, в ходе вооружённого противостояния уже погибли 400 тыс. украинских военнослужащих, что эксперт называет «ужасной бойней».

Эксперт убеждён, что «мясорубка» на Украине представляет собой «верх цинизма», поскольку всё происходит исключительно по совершенно «неправильным» причинам. «Речь идёт о престиже, речь идёт об отсутствии другого выхода, и речь идёт о сохранении лица тех, кто принимал эти решения», — пояснил свою позицию Стенлунд в эфире SwebbTV.

Кроме того, в последнее время Крым стал в значительной степени центром конфликта, а не Восточная Украина и Донбасс. Стенлунд уверен, что именно полуостров представляет наибольший интерес, но не для Киева, а для Вашингтона. Таким образом США хочет лишить Россию возможности оборонять Чёрное море и сделать из Крыма американскую военную зону, передаёт SwebbTV.

Собеседники также обсудили прошедшие недавно кощунственные акции. Для Швеции сожжения Корана стали большой проблемой, поскольку вызвали столь серьёзную реакцию. Россия встала на сторону мусульман, а осквернение религиозных писаний на её территории незаконно.

Тем не менее одна из основных проблем Швеции заключается в том, что «правящая элита» «выбрала не ту сторону», заявил Стенлунд. Властям североевропейской страны не стоило подавать заявку на членство в НАТО, из-за чего внимание всего мира в конечном итоге сосредоточилось на происходящих событиях в Швеции, включая вопросы, связанные с многолетней массовой иммиграцией. По его словам, Швеция могла бы быть не только нейтральным государством, но и внести свой вклад в установление реального мира, ведь все остальные стороны в той или иной степени вовлечены в тот или иной блок, завершает SwebbTV.