Настроения на Западе вокруг украинского конфликта начинают меняться, и становится очевидным, что Украина не способна одержать военную победу над Россией. Об этом заявил итальянский генерал в отставке Марко Бертолини, сообщает SwebbTV со ссылкой на издание Libero Quotidiano. По мнению бывшего высокопоставленного военного, кровопролитные боевые действия надо было давным-давно прекратить.

Высокопоставленный итальянский генерал в отставке Марко Бертолини, за плечами которого престижная военная карьера, подверг критике то, как Запад относится к конфликту на Украине, сообщает SwebbTV со ссылкой на газету Libero Quotidiano.

В то время как ряд основных западных СМИ всё чаще выражает сомнения в способности ВСУ добиться успеха на поле боя, Бертолини считает, что военные действия следовало уже давно остановить и сесть за стол переговоров, поскольку победа Украины на поле боя «немыслима».

«Этот конфликт следовало остановить гораздо раньше, но в последние месяцы культивируется риторика «победим, мы победим», подогревающая общественное мнение ожиданием победы, которая невозможна на поле боя», — заявил генерал итальянскому изданию, пишет SwebbTV.

В таком случае получается, что в разгар безудержной неконтролируемой инфляции правительство Швеции вложило десятки миллиардов шведских крон в вооружённый конфликт, в котором до сих пор невозможно выиграть. Военные действия лишь уносят жизни огромного количества молодых людей ни за что, возмущается автор статьи.

Даже глава штаба НАТО Стиан Йенссен недавно предложил Украине уступить России часть своей территории в обмен на членство в НАТО. Бертолини отмечает, что до недавнего времени об этом даже нельзя было говорить публично. Однако теперь «скептицизм» в отношении реальных возможностей Украины «берёт верх», и настроения начинают меняться.

По данным итальянской газеты, вооружённый конфликт на Украине привёл к потерям около полумиллиона солдат. Генерал называет это число «огромным». Более того, он считает, что многие люди сейчас начинают осознавать тот факт, что Украина не вернёт подконтрольные России территории. Тем не менее конфликту можно положить конец только путём честных переговоров с обеих сторон, отмечает Бертолини в завершение статьи.