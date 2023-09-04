Майк Пенс: Байден проделал ужасную работу по Украине

Экс-вице-президент США и кандидат в будущие президенты Майк Пенс в недавнем интервью заявил, что Джо Байден проделал «ужасную работу», пишет американское издание The Hill. Речь шла об Украине. Пенс уверен, что Байден не объяснил американцам, каковы интересы США в этом конфликте. Вместо этого были лишь «мутные речи о защите демократии».

Кандидат в президенты США Майкл Пенс в недавнем интервью заявил, что президент Джо Байден проделал «ужасную работу», когда речь зашла о том, чтобы объяснить американцам, в чём именно состоят интересы Соединённых Штатов на Украине, пишет The Hill.

По словам бывшего вице-президента, прежде, чем отправлять дополнительную помощь и военную технику, следовало более чётко обозначить цели и задачи, объяснить, почему это важно для Соединённых Штатов. «Я хочу согласиться с конгрессменом Алфордом. Я тоже думаю, что президент Джо Байден проделал ужасную работу в плане объяснения, в чём состоят наши естественные интересы на Украине», — цитирует политика издание.

Вместо этого президент лишь произносил «мутные речи о защите демократии», считает он.

Тем не менее сам Пенс также уверен, что помощь Украине прекращать нельзя; более того, её надо увеличить, чтобы дать отпор России, пишет The Hill: «Слушайте, я считаю, что нам нужно продолжать поставлять украинским военным ресурсы, необходимые им для отражения российского вторжения. Потому что я не сомневаюсь, что, если Владимир Путин захватит Украину, он потом пересечёт границу страны НАТО, куда мы будем обязаны в соответствии со статьёй 5 направить наши войска».

Экс-вице-президент также обвинил Байдена в том, что Украина получает лишь «крупицы» помощи. «Они обещали танки ещё в январе, но их до сих пор нет», — цитирует Пенса The Hill. «Знаете, я правда верю, что всё, что требуется, — это предоставить ресурсы. Оборудование, ракеты, самолёты, в которых нуждается Украина для отражения российского вторжения гораздо более быстрыми темпами, чем это делала администрация Байдена. И я собираюсь продолжать отстаивать это».

«Послушайте, мы — лидеры свободного мира. И если Америка не возглавляет свободный мир, значит, и ею не руководят… Сегодня Джо Байден оставил вакуум на мировой арене, над заполнением которого Китай и Россия работают каждый день», — сетует Пенс.

The Hill напоминает, что высказывается всё больше сомнений в целесообразности продолжения поддержки Украины. Из-за этого возникло разделение среди членов Республиканской партии США. Например, во время дебатов среди кандидатов в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами мгновенно поднял руку, когда модератор спросил, кто собирается возражать против увеличения финансирования Украины.

Сторонники Трампа из палаты представителей открыто выступают против увеличения помощи Украине. Среди них Марджори Тейлор Грин и Мэтт Гетц. Однако, по мнению издания, ряд республиканцев в сенате всё-таки поддержат продолжение поддержки Украины. Так, один из них, республиканец Митч Макконнелл, заявил, что дополнительная помощь должна быть главным интересом безопасности США.