Майк Пенс: утомлённые провалами Байдена американцы вспоминают об эпохе Трампа

Администрация Трампа сделала много полезного для американцев и это особенно чувствуется на фоне провалов политики нынешнего президента Байдена, заявил бывший вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS News. Вывод войск из Афганистана, рецессия и рекордная инфляция утомили граждан и они ностальгируют по лучшим временам, отметил политик.
Бывший министр обороны Марк Эспер сказал, что Трамп не подходит на должность президента. Вы согласны с этим?
МАЙК ПЕНС, бывший вице-президент США:Как я уже говорил, мы с президентом были очень разными, но мы работали вместе, очень тесно, и я думаю, что наш тандем, вся наша команда, наша администрация — мы добились рекордных результатов, которые американский народ, откровенно говоря, лелеет! Особенно после неудачной внутренней и внешней политики администрации Байдена. Будь то катастрофический вывод войск из Афганистана, рецессия в экономике, резкое увеличение расходов со стороны Вашингтона, что спровоцировало самую высокую за последние 40 лет инфляцию. Маргарет, где бы я ни был за последние два года, люди говорили мне, что хотят возвращения к политике прошлой администрации. Администрация Трампа — Пенса помогала американскому народу. Но я искренне верю, что в нынешние времена требуется лидер, который сможет объединить нашу страну вокруг наших высочайших идеалов и продемонстрировать уважение и корректность, которые, как мне кажется, американцы проявляют во взаимодействии друг с другом каждый день.
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