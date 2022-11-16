Hill: «вернуть Америке величие и славу» — Трамп объявил о своём участии в выборах президента

Дональд Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на участие в гонке за Белый дом в 2024 году. Экс-президент пообещал, что продолжит борьбу за сохранение американской мечты, и обвинил администрацию Байдена в «ослаблении» США, сообщает The Hill.

Дональд Трамп объявил, что примет участие в гонке за Белый дом в 2024 году. Бывший президент сделал это заявление во время долгожданного мероприятия в его частном клубе Мар-а-Лаго, пишет The Hill.

По словам издания, в позолоченном бальном зале в окружении десятков американских флагов Трамп произнёс «витиеватую речь», в которой хвастал и часто преувеличивал свои достижения на президентском посту. Он также выразил уверенность, что благодаря промежуточным выборам республиканцы «захватили конгресс» и «уволили» спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Мы всегда знали, что это не конец. Это было только начало нашей борьбы за спасение американской мечты, — сказал Трамп. — Чтобы вернуть Америке былое величие и славу, сегодня вечером я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов».

Политик отметил, что при Байдене Америка превратилась в «ослабленное государство». Он раскритиковал «неконтролируемую инфляцию и иммиграцию», которые допустила действующая администрация, и предположил, что Китай снова начал использовать США в своих интересах.

Кроме того, Трамп заявил, что его президентство положило начало «золотому веку» в Америке. «Под нашим руководством мы были великой и славной страной — о чём вы не слышали уже довольно долгое время», — сказал он.

«Сейчас мы страна, переживающая упадок. Мы страна, терпящая фиаско. Для миллионов американцев последние два года правления Джо Байдена были временем боли, лишений и отчаяния», — подчеркнул экс-президент.

Любопытно, что Трамп анонсировал своё вступление в президентскую гонку в «необычное время». До второго тура выборов в сенат в Джорджии остаётся ещё три недели, и некоторые республиканцы опасаются, что выдвижение экс-главы Белого дома негативно повлияет на их кампанию в штате, обращает внимание The Hill.

Тем не менее, несмотря на многочисленные проблемы, в том числе расследование его причастности к беспорядкам на Капитолийском холме, Трамп в целом остаётся самой популярной фигурой в Республиканской партии и всё ещё рассматривается в качестве её фаворита на предстоящих выборах. В то же время, согласно опросам, политик не пользуется особой поддержкой населения, утверждает издание.

Кроме того, существуют признаки того, что вскоре экс-президента могут нагнать другие кандидаты. Среди них лидирует набирающий популярность губернатор Флориды Рон Десантис, который не исключил участие в борьбе за президентское кресло, отмечает The Hill.

По мнению аналитиков, именно потенциальная конкуренция с Десантисом заставила Трампа не откладывать решение. «Я думаю, он (Трамп. — ИноТВ) знает, что с каждым днём он остановится всё менее актуальным. Идея такова: заявить об участии до того, как это сделает кто-то другой», — заявил изданию один из спонсоров Республиканской партии.