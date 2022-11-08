Washington Post: дальнейшая судьба Байдена зависит от результата промежуточных выборов

На финишной прямой предвыборной кампании президент Байден предупреждал о колоссальных рисках, с которыми якобы столкнутся США, если республиканцы получат полный контроль над конгрессом в результате промежуточных выборов, пугая избирателей коллапсом правительства, сокращением социального обеспечения и потенциальным распадом демократии. Однако, называя предвыборную гонку «переломным моментом» для страны, американский президент в основном избегал обсуждения печальных последствий для себя самого в случае проигрыша республиканцам, пишет The Washington Post.

Выборы стали важным событием для Байдена в личном и политическом плане, а их результат может определить, продолжит ли он свою повестку на протяжении остатка срока полномочий. В противном случае победа Республиканской партии может обернуться противостоянием, расследованиями и конфронтацией. Результаты выборов также могут показать, способен ли Байден, которому в этом месяце исполняется 80 лет, убедить свою всё более обеспокоенную партию в том, что он сумеет возглавить её список в 2024 году, отмечает издание.

Как сообщается, большинство аналитиков ожидают, что республиканцы возьмут верх в палате представителей, что само по себе может втянуть Белый дом в череду расследований, проводимых ярыми сторонниками бывшего президента Дональда Трампа. Однако ещё более тяжёлым может стать потеря сената, в связи с чем Байдену будет сложно продолжать продвигать федеральных судей, в том числе в Верховный суд.

Советники президента настаивают на том, что на его решение о переизбрании не повлияют результаты вторника, однако республиканцы могут немедленно поставить под сомнение способность Байдена управлять страной. Многие кандидаты от Республиканской партии отказались комментировать, смирятся ли они с поражением на выборах, что повышает вероятность волны протестов по всей стране. Дональд Трамп дал понять, что объявит о своих планах о переизбрании в течение нескольких дней, что спровоцирует беспокойство как раз в тот момент, когда Байден готовится отправиться в недельную поездку по странам Азии в четверг. «Более 300 кандидатов от республиканцев на государственные, местные и федеральные должности отрицают выборы и говорят, что я не выиграл выборы, несмотря на то что сотни попыток оспорить это потерпели неудачу, даже в республиканских судах», — заявил Байден в понедельник на митинге в поддержку губернатора Нью-Йорка Кэти Хоукул. «Все мы знаем нутром, что наша демократия в опасности», — цитирует слова главы Белого Дома The Washington Post.

В случае если республиканцы придут к власти 1 января, лидеры партии пообещали немедленно начать ряд расследований в отношении сына Байдена и членов его кабинета, а также повторного разбирательства в отношении самых бурных эпизодов при его администрации. Некоторые угрожали импичментом президенту или его высокопоставленным чиновникам. Ими уже запущены планы по использованию обязательных для принятия законопроектов в качестве рычага давления, затрагивающих финансирование правительства и увеличение госдолга, что повышает вероятность политической конфронтации и финансовых потрясений, пишет автор статьи.

На фоне беспокойства демократов некоторые в партии уже начали шептаться о том, хватит ли у Байдена рвения победить Трампа во второй раз, и эти шёпоты, вероятно, станут громче, если демократы столкнутся с поражением в промежуточных выборах. У Трампа и Барака Обамы была верная фракция энтузиастов, которые помогали им пережить неудачи в первые промежуточные сроки, но у Байдена такой базы соратников нет, сообщает The Washington Post. Культура отрицания выборов, которую активизировал Трамп, может создать новые проблемы, пока Байден находится за границей, поскольку многие кандидаты от республиканцев уже намекнули, что любой неблагоприятный для них результат будет считаться ими фальсифицированным. Некоторые официальные лица от Республиканской партии начали оспаривать тысячи бюллетеней в колеблющихся штатах. Они заявляют о подтасовках на выборах и прибегают к использованию формальностей для того, чтобы признать голоса, отправленные по почте, недействительными. Такие действия могут ослабить позицию Байдена в то время, пока он будет принимать участие на трёх саммитах за границей, отмечает The Washington Post.

На прошлой неделе Байден произнёс речь, в которой осудил политическое насилие и запугивание избирателей. Он также призвал американцев проявить терпение, пока идёт процесс подсчёта голосов, даже если для определения победителей потребуется несколько дней, как это, вероятно, и будет в некоторых штатах. «Это также первые выборы после событий 6 января, когда вооружённая разъярённая толпа штурмовала Капитолий США», — заявил Байден. «Хотел бы я сказать, что нападение на нашу демократию закончилось в тот день, но я не могу», – цитирует слова главы Белого дома газета The Washington Post.

Как сообщается, один советник, выступая на условиях анонимности, при обсуждении внутренней стратегии, отметил, что выход Байдена на мировую арену может даже создать политически выгодный образ «президента Соединённых Штатов, который руководит свободным миром так, как может только он», независимо от того, что происходит у него дома в политике.