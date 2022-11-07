France 2: опросы называют республиканцев фаворитами промежуточных выборов в США

Согласно опросам общественного мнения, на выборах в конгресс республиканцев ожидает крупная победа над демократами: покупательская способность и инфляция волнуют американцев сейчас гораздо больше, чем климат и гражданские права. Такие итоги ограничат возможности Байдена и ощутимо повлияют на внешнюю политику Соединённых Штатов, передаёт France 2.

ЛОРАН ДЕЛАУСС, ведущий France 2: О Бараке Обаме и Вашингтоне нам расскажет Лоик де ла Морне. Добрый вечер, Лоик! Результаты этих выборов неизбежно отзовутся далеко за пределами Соединённых Штатов — здесь, в Европе, Киеве, Пекине, Москве. Мы будем следить за их итогом. Что говорят последние опросы?

ЛОИК ДЕ ЛА МОРНЕ, корреспондент на прямой линии из Вашингтона (США): В опросах общественного мнения уже хорошо видно, что, похоже, выдвинутые демократами темы — вы о них говорили: климат, защита абортов и в целом гражданские права — не пользуются популярностью. Проблемы покупательской способности и инфляции скорее выгодны республиканцам.

Более конкретно опросы свидетельствуют, по крайней мере в отношении палаты представителей (то есть эквивалента Национального собрания), что по цифрам крупную победу одерживают правые республиканцы. Что касается сената, который на самом деле является самой влиятельной палатой конгресса, то там партии идут плечо к плечу. Вероятно, всё решит перевес в одно кресло, а оно зависит от итогов в стратегически важных штатах — Пенсильвании, Неваде, Аризоне, Огайо, Джорджии.

Если республиканцы одержат крупную победу, она, несомненно, повлияет на политику Джо Байдена. Он будет немного парализован, потому что у него больше не будет множества рычагов влияния. Как вы уже сказали, последствия этого мы ощутим в Европе — по вопросам климата и, конечно, конфликта на Украине.

Дата выхода в эфир 06 ноября 2022 года.