Такер Карлсон: неолибералы в США упростили процесс махинаций на выборах

Нынешние власти, истощившие Соединённые Штаты и разрушившие экономику страны менее чем за два года, резко теряют поддержку народа, заявил ведущий Такер Карлсон в эфире своего телешоу. На очередном выступлении президент Байден напомнил о множестве изменений, которые были внесены демократами в систему голосования. Из-за этого возможностей для фальсификации результатов стало больше, отметил телеведущий. А сам Байден фактически призвал американцев принять результаты выборов — какими бы они ни были.

Добрый вечер! В эфире шоу Tucker Carlson Tonight. Начнём с хороших новостей: общепринятое мнение людей, интересующихся политикой, состоит в том, что Демократическая партия потерпит унизительное поражение на промежуточных выборах на следующей неделе. На данный момент кажется весьма вероятным, что демократы потеряют большинство в обеих палатах конгресса. И это только начало их страданий: результаты опросов свидетельствуют, что даже те штаты, где Джо Байден лидировал с большим отрывом в 2020 году, готовы отвернуться от него и его партии. Через неделю в Нью-Йорке губернатором может стать республиканец. Во время последних выборов Байден победил Нью-Йорке с отрывом в 23 процента.



То, что мы наблюдаем, учёные называют «переориентацией». Не секрет, почему это происходит: демократы провалились, окончательно. Ни одна политическая сила так плохо не справлялась с управлением нашей страны, как находящиеся сегодня у власти неолибералы. Они порочны, нетерпимы и полностью коррумпированы. Но самое главное — они некомпетентны. Менее чем за два года — и это не преувеличение — они довели страну до истощения, разрушив нашу экономику, обесчестив наши вооружённые силы и открыв границу Соединённых Штатов для 5 миллионов нарушителей закона. Сложно описать, насколько разрушительной оказалась их деятельность. Последствия, конечно, будут. Как эта партия может остаться у власти в стране, где проходят демократические выборы? Честно говоря, мы не знаем. Но, может быть, это известно Джо Байдену. Сегодня вечером Байден выступил в Юнион-Стейшн в Вашингтоне. Его построил Тедди Рузвельт более ста лет назад. В течение нескольких поколений павильон Юнион-Стейшн был одним из самых красивых общественных зданий в этой стране. При Джо Байдене оно стало местом сосредоточения бездомных. Слишком грязным и опасным местом для Starbucks. Стоя у памятника своим неудачам, Баден делал то же, что обычно — лаял на всех нас, обвиняя в моральной несостоятельности. Человек, принимавший душ со своей дочерью, говорит вам, что вы плохой человек. Сегодняшняя тема — демократия! Послушайте этот фрагмент.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Радикальные республиканцы — сторонники движения MAGA («Сделаем Америку снова великой». — ИноТВ) ставят под сомнение не только легитимность прошлых выборов, но и тех, которые идут сейчас. В будущем радикальные сторонники MAGA в рядах Республиканской партии, коих там меньшинство, как я отмечал ранее, эта движущая сила будет пытаться добиться того, что у них не вышло в 2020 году: ущемить права избирателей и подорвать саму избирательную систему.



Если вдуматься, это очень странно. У нас неделя до того, как Демократическая партия, по-видимому, должна понести огромные потери в ходе промежуточных выборов. И лидер этой партии — Джо Байден — приказывает вам не высказывать недовольство в связи с результатами выборов. Почему так? Давайте посмотрим. Джо Байден говорит, что благодаря многим изменениям, которые демократы привнесли в нашу систему голосования — и в силу которых проводить махинации стало проще, — мы можем не знать результаты выборов в течение нескольких дней. Но не переживайте, всё предельно честно! И что бы вы ни делали — не задавайте вопросов. В противном случае вы преступник. Давайте посмотрим.



ДЖО БАЙДЕН: Мы хотим, чтобы американцы голосовали, мы хотим, чтобы каждый голос был услышан. Сейчас нам нужно дальше развивать этот процесс. Мы знаем, что всё больше людей в США голосуют в досрочном порядке, а также по почте. Мы знаем, что многие штаты не начнут подсчёт этих голосов до закрытия избирательных участков 8 ноября. Это означает, что в некоторых случаях мы узнаем имя победителя лишь спустя несколько дней. Чтобы подсчитать все действительные бюллетени в законном установленном порядке требуется время. Информированность и вовлечённость всегда были важны для граждан и демократии, теперь гражданам также важно проявить терпение. Именно так всё и должно работать.



Что это такое? Что происходит? У нас неделя до выборов, 6 дней! В будничных условиях Байден мог бы и выступил бы с речью о своей политике и о том, как она улучшила вашу жизнь. Он бы попытался убедить вас, что дела в нашей стране на деле лучше, чем кажется. Он так и делал! Он мог бы побороться за ваши голоса, опираясь на свои достижения. Так поступают политики при работающей демократии: убеждают вас поддержать их, исходя из того, что они сделали для вас, — это и есть демократия. Байден же сделал совсем не то. Вместо этого Байден приказал вам принять результаты выборов, когда бы их ни объявили и какими бы они ни были. Это было очень странно и не вселило доверия.



Дата выхода в эфир 02 ноября 2022 года.