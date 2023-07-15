NYT: в отличие от Мексики, Россия никого в США не убивала — Такер Карлсон оcудил республиканцев за поддержку украинского конфликта

На недавней конференции в Айове Такер Карлсон взял интервью у шести представителей Республиканской партии, которые претендуют на президентское кресло. Во время дебатов бывший ведущий Fox News горячо оспаривал мнение своих собеседников, выражавших уверенность, что Вашингтону следует продолжать помогать Украине и пытаться ослабить Россию, сообщает The New York Times.

В Айове на конференции «Семейное лидерство» взять интервью у шести кандидатов в президенты от Республиканской партии поручили Такеру Карлсону. В результате главной темой дебатов стали боевые действия на Украине, и бывший ведущий Fox News возложил ответственность за конфликт на Киев, пишет The New York Times.

Самый разгорячённый обмен мнениями произошёл с Майком Пенсом. Бывший вице-президент раскритиковал администрацию Байдена за то, что она «слишком медленно» поставляет ВСУ передовое оружие, отмечает издание.

«В январе мы пообещали им 33 танка «Абрамс». Две недели назад на Украине я снова услышал, что они их до сих пор не получили, — сказал Пенс. — Мы говорили, что будем обучать их пилотов на F-16, но теперь нам сообщают, что, возможно, всё перенесётся на январь».

По словам The New York Times, Карлсон прервал собеседника, вызвав восторг у большей части аудитории. В своём привычном «конфронтационном стиле» он поинтересовался: «Подождите, я знаю, что вы баллотируетесь в президенты. Но неужели вас огорчает, что украинцам не хватает американских танков?».

Затем Карлсон назвал Украину «сателлитом» Соединённых Штатов. Он также обвинил президента страны Владимира Зеленского в преследовании христиан и решительно настаивал на том, что Пенса обманули, подчёркивает издание.

Ещё один кандидат сенатор-республиканец от Южной Каролины Тим Скотт утверждал, что помощь Киеву «ослабляет» российскую армию и тем самым делает Америку «сильнее и безопаснее». Но ему также не удалось переубедить экс-ведущего Fox News, обращает внимание The New York Times.

«Общее число погибших от (действий. — ИноТВ) России в Соединённых Штатах в районе нуля. Я не знаю никого, кого бы убили русские», — сказал Карлсон. «Я лично знаю людей, которых убили мексиканцы. Почему Мексика считается меньшей угрозой, чем Россия?».

Другие кандидаты столкнулись с аналогичным обращением. В том числе губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, который попытался объяснить Карлсону, что бомбардировки мексиканских наркокартелей могут быть восприняты как «акт войны против дружественного соседнего государства».

После выступления на конференции Пенс не стал скрывать своего разочарования. Он выразил сожаление, что не смог поговорить на сцене о традиционных ценностях и проблемах, с которыми сталкиваются американские семьи, и вместе с тем признался, что поведение Карлсона его совсем не удивило, заключает The New York Times.