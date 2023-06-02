NBC: в американскую президентскую гонку вступает бывший соратник Трампа Майк Пенс — но ему придётся непросто

Майк Пенс, занимавший в администрации Дональда Трампа пост вице-президента, уже в ближайшее время объявит о том, что вступит в борьбу за выдвижение в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года, сообщает NBC News. Как полагает обозреватель канала, Пенсу предстоит тяжёлая борьба, ведь его бывший начальник значительно опережает его по рейтингам, а число претендентов на звание главной надежды республиканцев продолжает расти.

С подробностями — старший редактор политического отдела NBC Марк Мюррей. Доброе утро, Марк! Начнём с Майка Пенса: какие силы внутри Республиканской партии он представляет — и каким образом он перед объявлением о своём выдвижении отмежёвывается от экс-президента Дональда Трампа?

МАРК МЮРРЕЙ, старший редактор новостного отдела NBC: В своих интервью — в том числе и в беседе с NBC News — Майк Пенс рассказывает о тех достижениях, которыми отличилась его с Трампом администрация за четыре года своей работы: при президентстве Трампа Пенс занимал пост вице-президента. Вместе с тем, со своим боссом он всё же порвал, раскритиковав как его поведение 6 января 2021 года (в этот день сторонники Трампа штурмовали вашингтонский Капитолий. — ИноТВ), так и, впоследствии, другие его поступки, а также заявив о необходимости появления «нового поколения».





Между тем, в итоге Майку Пенсу предстоит столкнуться с рядом вызовов, и одним из них будет то, что его готов в полной мере приветствовать далеко не весь электорат республиканцев. В рамках недавнего опроса, проведённого Институтом социологических исследований при Монмутском университете, положительно о Пенсе отозвались 46% сторонников Республиканской партии, тогда как отрицательно — 35%. Это значительно более скромные рейтинги по сравнению и с экс-президентом Трампом, и с его главным соперником Роном Десантисом.

Ещё одним политиком, который, как ожидается, выйдет на ринг, должен будет стать бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Он уже баллотировался в 2016 году, но успеха не снискал — даже несмотря на то, что на тот момент считался одним из главных претендентов на выдвижение от Республиканской партии. А между тем, число желающих выдвинуться от республиканцев на выборы 2024 года всё растёт. Какой же подход понадобится применить Кристи на этот раз, чтобы по-настоящему выделиться на фоне остальных — и сыграет ли тут ощутимую роль то, что он в прошлом поддерживал кандидатуру Трампа?

МАРК МЮРРЭЙ: О невысоком рейтинге Майка Пенса, показанном в опросе Монмутского университета — ну а перед Крисом Кристи стоит ещё более серьёзный вызов: этот же самый опрос выявил, что его положительно оценивают лишь 25% сторонников республиканцев, а отрицательно — 47%. Это один из самых низких рейтингов среди всех кандидатов в президенты, пытавшихся снискать поддержку своей партии, за всю новейшую политическую историю страны. Поэтому Кристи будет особенно трудно. Впрочем, как вы упомянули, он неоднократно критиковал бывшего президента Дональда Трампа, и пусть у Кристи и не будет шансов победить в битве за выдвижение от республиканцев, можно предположить, что он воспользуется своим участием, чтобы наносить частые и жёсткие удары по экс-президенту.

Сам бывший президент Трамп уже попытался вставить палки в колёса многим своим оппонентам по нынешней гонке — во многом в той же манере, которой он придерживался в рамках предвыборных кампаний под выборы 2016 и 2020 годов. Хватит ли ему этого, чтобы сохранить лидерство — учитывая, что он сейчас замешан в целом ряде судебных тяжб? И мыслят ли избиратели теми же категориями, что почти четыре года назад?

МАРК МЮРРЭЙ: Последние опросы показывают, что Трамп уверенно лидирует — но будет немаловажным заметить, что всё только начинается, и многое в итоге может измениться. Это касается в том числе обвинений, которые, возможно, будут предъявлены Трампу, чего, как мне кажется, ждут многие. И всё же да — на данный момент более 60% электората Республиканской партии считают, что Трамп станет самым сильным кандидатом в борьбе против Джо Байдена на финальном этапе выборов. И если это не изменится, то да, Дональд Трамп останется во всей этой гонке фаворитом.





А кроме того, хотел бы добавить, что чем больше «поле брани», тем, скорее всего, лучше будет Дональду Трампу.

С нами был Марк Мюррэй! Марк, уверены, что вы продолжите следить за всеми многочисленными кандидатами. Большое вам спасибо!

Дата выхода в эфир 01 июня 2023 года.