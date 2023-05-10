Hill: приговор Трампу не убавит решимости его сторонникам

Суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах и клевете в отношении писательницы Джин Кэрролл, сообщает The Hill. Этот приговор, как отмечает издание, хоть и создаёт новую неопределённость для планов бывшего американского лидера принять участие в президентских выборах 2024 года, однако не повлияет на поддержку экс-президента США со стороны его сторонников.
Участие Дональда Трампа в президентских выборах 2024 года столкнулось с новой неопределённостью после того, как суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным по делу писательницы Джин Кэрролл, пишет The Hill.
В частности, присяжные признали Трампа виновным в сексуальных домогательствах и клевете в отношении Кэрролл, присудив ей компенсацию в размере $5 млн.
В иске, поданном в прошлом году, Кэрролл обвинила бывшего президента в том, что в 1996 году он изнасиловал её в раздевалке магазина Bergdorf Goodman. Однако присяжные в ходе судебного разбирательства признали Трампа виновным лишь в сексуальных домогательствах, но не в изнасиловании.
Сам бывший президент отреагировал на эту новость в своей социальной сети, назвав приговор «позором».
«Я не имею ни малейшего понятия, кто эта женщина, — сказал Трамп. — Продолжение величайшей в истории охоты на ведьм».
Республиканцы разделились во мнениях относительно того, снизятся ли шансы бывшего президента Трампа на переизбрание в 2024 году. Некоторые из них указали на приговор как на повод отказаться от поддержки бывшего главы Белого дома.
Так, например, Алисса Фара Гриффин, которая занимала должность директора по связям с общественностью при администрации Трампа, а теперь часто критикует бывшего президента, написала в Twitter, что Республиканская партия «должна отойти от этого человека».
«С моральной точки зрения это (совершённое им. — ИноТВ) более чем непростительно», — подчеркнула она.
Вивек Рамасвами, инвестиционный менеджер, конкурент Трампа на праймериз Республиканской партии, сказал, что этот вердикт выглядит как «ещё одна часть анафилактической реакции истеблишмента на его главный политический аллерген: Дональда Трампа».
При этом бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, также выдвинувший свою кандидатуру от Республиканской партии, призвал серьёзно отнестись к этому приговору.
Между тем некоторые республиканцы заявили, что вердикт, вынесенный во вторник, только укрепит позиции бывшего президента среди его сторонников.
«У Трампа есть база, которая останется с ним, несмотря ни на что, и попытка использовать сегодняшнее решение против него не ослабит решимости его сторонников», — сказал Форд О’Коннелл, республиканский стратег из Флориды.
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