CNN: Вашингтон утратил доверие Европы — и дело не только в Трампе, но и в Байдене

Четырёхлетнее президентство Дональда Трампа стало серьёзным шоком для отношений между ЕС и США — однако Джо Байдену так до сих пор не удалось в полной мере восстановить веру европейцев в то, что на Вашингтон можно положиться, констатирует обозреватель CNN Люк Макги. Как пишет журналист на сайте канала, многие европейцы опасаются, что в Белый дом может вернуться сам Трамп или кто-то, похожий на него, — а кроме того, они заметили, что Байден во многом остался верен протекционистскому курсу своего предшественника.

Джо Байден на этой неделе наконец подтвердил, что выставит свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, — и европейские союзники Вашингтона отлично понимают, что это будет значить для развития трансатлантических отношений, пишет на сайте CNN обозреватель канала Люк Макги. Как подчёркивает Макги, не секрет, что новость об избрании Байдена на первый срок в 2020 году многие лидеры за океаном встретили с облегчением, осознавая, что в Белый дом на смену Дональду Трампу приходит более традиционный политик. Но они также отдавали себе отчёт и в другом: что Байден не сможет полностью исправить тот ущерб, который понесли связи между Америкой и Европой за четыре года президентства Трампа, отмечает журналист.

Трамп был «суматошным» лидером, который непрестанно критиковал европейских партнёров Вашингтона, угрожал торговыми войнами в самых разных секторах — от «сыроварения до самолётостроения», ставил под сомнение основополагающие принципы НАТО, а также делал выпады в адрес Евросоюза — к примеру, заявляя, что если бы Великобританию возглавлял он, то просто не стал бы выплачивать £50 млн фунтов, которые Лондон задолжал Брюсселю, перечисляет обозреватель CNN. Оставить эпоху Трампа позади европейцы так и не сумели — и, по мысли Макги, на это есть две основные причины. «Во-первых, если Трамп случился один раз, то он — или кто-то на него похожий — вполне может случиться снова. А во-вторых, Байден, по мнению европейцев, во многом продолжил внешнеполитический курс Трампа в части торгового протекционизма и оказания максимального давления на Китай», — разъясняет автор.

Как пишет Макги, при общении с европейскими дипломатами сегодня постоянно всплывает слово «вера» — и имеется в виду не только вера в благонадёжность Америки как союзника, но и вера в американскую демократическую систему в целом. «Мы смотрим на то, что случилось 6 января (в этот день в 2021 году сторонники Трампа штурмовали вашингтонский Капитолий. — ИноТВ) и спрашиваем себя, имеем ли мы право верить, что подобное — или что-то ещё хуже — не повторится вновь, спровоцировав коллапс политической системы. Мы смотрим на раскол внутри вашей страны и спрашиваем себя, имеем ли мы право верить, что США не вернутся к протекционистской повестке, основанной на принципе «Первым делом — США», — заявил в беседе с журналистом высокопоставленный член дипломатического корпуса ЕС. — Мы просто не можем себе позволить слишком сильно полагаться на союзника, если у нас нет веры в то, что он сохранит стабильность».

Именно такое недоверие к Америке выступает в ЕС одной из движущих сил так называемой стратегической автономии — повестки, которая по существу предполагает, что Евросоюз должен прокладывать собственный внешнеполитический курс, который ослабит его зависимость от Соединённых Штатов, подчёркивает Макги. Как напоминает журналист, одним из ключевых пунктов этой повестки является сохранение тесных экономических связей с Китаем, которое в нынешнее время считают неприемлемым обе главных партии США.

Своё понимание стратегической автономии не так давно обрисовал в интервью Politico президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что европейские страны не должны по китайскому вопросу выступать в качестве «ведомых» Вашингтона. И несмотря на то, что выступление Макрона вышло несколько «корявым» — его слова вызвали полемику, поскольку были сказаны в ответ на вопрос о том, что будет делать Европа, если Китай начнёт военную операцию на Тайване, — в общих чертах идею стратегической автономии поддерживают все 27 стран — членов Евросоюза: варьируется лишь уровень их «ястребиности» по отношению к КНР, предупреждает Макги.

«Правда в том, что европейские опасения по поводу Америки в её нынешнем состоянии даже часть главных китаескептиков внутри ЕС убедили в том, что Европа должна найти иной подход к Китаю, нежели Вашингтон», — констатирует журналист.

Это, впрочем, вовсе не значит, что эта новая реальность устраивает все страны Евросоюза: отдельные его члены, в основном восточноевропейские, опасаются, что соблазн крупных рынков и дешёвых трудовых ресурсов Китая не даёт их партнёрам разглядеть те риски, которые представляет чрезмерная зависимость от Поднебесной. «Нам нужно устранить из отношений с Китаем все риски — ведь в отношениях с Россией мы это в своё время так и не сделали. Я боюсь, мы недооцениваем опасность КНР, — признался в разговоре с обозревателем CNN восточноевропейский дипломат. — Русофилы нам говорили, что экономические отношения нас только обезопасят, но это ведь не помешало им перекрыть нам газ».

Вместе с тем теперь даже главные ястребы говорят именно об устранении рисков, а не о полном разрыве отношений с Китаем — и чиновники многих стран блока при этом напрямую связывают нынешнее положение дел с теми изменениями, которые трансатлантическое парнтёрство претерпело при Трампе и часть которых, по их мнению, вспять повернуть уже не выйдет, пишет Макги.

Однако, как установил журналист, с американской стороны чиновники всё же сохраняют оптимистичный настрой, полагая, что Европа однажды придёт в себя и займёт по китайскому вопросу позицию, более схожую с взглядами Вашингтона, который по сравнению с Брюсселем проявляет куда больше враждебности к Пекину в плане торговли и технологий, а также значительно активнее критикует китайцев в связи с нарушениями прав человека и их деятельности в Южно-Китайском море.

«Америка часто становится канарейкой в шахте. Мы бьём тревогу по поводу Китая, однако европейцам, наверное, понадобится чуть больше времени, чтобы её услышать, — поведал CNN анонимный представитель правительства США. — У Европы много связей с Китаем, но недавно ей пришлось усвоить, как быстро партнёр может превратиться в противника. Настоящее испытание, которое покажет, насколько Европа готова отклоняться, случится, если Китай нарастит свои агрессивные действия в отношении Тайваня».

Ещё один американский чиновник заявил в интервью каналу, что главным уроком эпохи Трампа для европейских союзников должно стать то, что с обитателем Белого дома, кем бы он ни оказался, очень важно поддерживать «крепкие» отношения, а забывать о том, что «США являются незаменимой для Европы державой», сейчас не время.

Правда, в Европе о «незаменимости» Америки говорят несколько по-другому, подчёркивает Макги. «США — партнёр неизбежный, но при этом настораживающий», — цитирует журналист своего собеседника из дипломатического корпуса ЕС.

И хотя некоторые европейцы считают, что США из-за своих внутриполитических проблем сами сделали так, что Европе стало сложно верить американцам на слово, они отмечают, что Байден — или тот, кто окажется его преемником, — всё же сможет сделать кое-какие шаги, чтобы наладить отношения. «Было бы полезно принять символические меры по сближению в таких областях, как экономика и информационная безопасность, — заявил на условиях анонимности один европейский чиновник. — К примеру, Совет по торговле и технологиям ЕС и США является отличной площадкой, но пока он слишком сосредоточен на технологических вопросах. А ещё американцы вполне могли бы значительно раньше обсудить с нами свой закон «О противодействии инфляции» и поинтересоваться, какими последствиями он грозит нашей экономике».

Неопределённостью в европейских кулуарах и не пахнет: европейские чиновники прямо говорят, что переизбрание Байдена осчастливит их гораздо больше, чем возвращение Трампа или победа другого республиканца, Рона Десантиса, пишет Макги. И всё же Байдену пока так и не удалось создать условия для «великого примирения» — и Европа по-прежнему твёрдо настроена на то, чтобы найти «свой путь», отмечает журналист.

«В каком-то отношении это было неизбежно и даже необходимо. Но нельзя отрицать: как никогда упорный настрой на то, чтобы найти собственное место в мире, в Европу вселили и последствия президентства Трампа, и сохранение Байденом политики, которая направлена скорее внутрь, а не вовне. А на данный момент это значит, что Старый Свет будет и дальше сохранять с Америкой разрыв по главному после Украины вопросу внешнеполитической повестки последнего десятилетия: что делать с Китаем», — подытоживает обозреватель CNN.