GB News: Трамп возложил ответственность за конфликт на Украине на Байдена

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу GB News, что конфликта на Украине не было бы, если бы он, а не Джо Байден, занимал Овальный кабинет Белого дома. При этом Трамп убеждён, что на посту президента США сможет положить конец конфликту всего за сутки.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за конфликт на Украине лежит на действующем американском лидере Джо Байдене. В эксклюзивном интервью британскому политику Найджелу Фараджу в эфире телеканала GB News Трамп отметил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы он, а не Байден, возглавлял Соединённые Штаты.

Более того, Трамп уверен, что, если бы он занимал Овальный кабинет Белого дома, он бы положил конец конфликту всего за 24 часа. По словам потенциального кандидата от Республиканской партии в президенты США, в этом ему помог бы тот факт, что он «хорошо знает» президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Если бы я был президентом, я бы закончил эту войну за один день, это заняло бы 24 часа. Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. И я положил бы этому конец за это время. Сто процентов. Это было бы легко. Заключить сделку было бы легко», — отметил Трамп в беседе с Фараджем.

Как отмечается на сайте GB News, Трамп и Байден могут вновь побороться друг с другом за пост президента в 2024 году, так как оба опережают остальных претендентов на звание кандидата в президенты от своих партий. Согласно опросу телеканала Fox News, в Демократической партии Байден опережает своего основного конкурента Роберта Кеннеди — младшего на 43%. А в Республиканской партии, по данным YouGov, Трамп увеличил отрыв от губернатора Флориды Рона Десантиса до 36%.

При этом, по данным агрегатора опросов Real Clear Politics, Трамп может победить Байдена на следующих выборах с небольшим отрывом в 0,4%.