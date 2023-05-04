GB News: Трамп возложил ответственность за конфликт на Украине на Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за конфликт на Украине лежит на действующем американском лидере Джо Байдене. В эксклюзивном интервью британскому политику Найджелу Фараджу в эфире телеканала GB News Трамп отметил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы он, а не Байден, возглавлял Соединённые Штаты.
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