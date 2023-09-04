Большие риски для здоровья — ABC News о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном

США намерены поставить Украине в новом пакете помощи снаряды с обеднённым ураном, который используется для более эффективного преодоления защиты. Однако корреспондент ABC News отмечает опасность, которую такое оружие несёт для здоровья людей: вплоть до рака и врождённых дефектов у людей.

Переходим к теме конфликта на Украине. Мы узнали о последнем американском пакете помощи. Официальные лица сообщили ABC News, что туда входят боеприпасы с обеднённым ураном. Корреспондент ABC News Бритт Клиннет выходит с нами на связь из Киева. Она расскажет подробнее об этом и о том, что это может означать. Доброе утро, Бритт.

БРИТТ КЛИННЕТ, корреспондент ABC News: Доброе утро! Новый пакет помощи США Украине может впервые содержать боеприпасы с обеднённым ураном для танков Abrams и других боевых машин. Официальные лица сказали ABC News, что об этом могут сообщить уже в начале следующей недели. Обеднённый уран используется для проникновения через передовую защиту, и он способен помочь Украине выводить из строя российские танки.

Но, знаете, это очень неоднозначный вопрос. Критики говорят, что при вдыхании он может привести к серьёзной опасности для здоровья, например к раку и врождённым дефектам.

Украинские силы, похоже, добиваются значительного прогресса в борьбе с сильно укреплёнными позициями на юге. Такую информацию дал официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Он сказал, что за последние трое суток наметились подвижки в том, чтобы прорвать российский коридор, который идёт до Крыма по земле. Президент Зеленский ответил на критику о том, что контрнаступление идёт слишком медленно, сказал, что, несмотря на то, кто что говорит, их военные идут вперёд.

Тем временем Россия ночью запустила десятки беспилотников по расположенной на юге Одесской области, которые повредили порт неподалёку от границы с Румынией и ранили как минимум двоих.

Бритт, спасибо за эти новости с другого континента!

Дата выхода в эфир 03 сентября 2023 года.