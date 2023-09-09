Forbes: военные пенсионеры обучают украинских танкистов на технике, предоставленной музеями

Отсутствие исправных Leopard 1A5 заставило датских военных искать оригинальное решение для начала обучения украинцев. Forbes сообщает, что датские музеи передали 6 танков в рабочем состоянии, и именно это позволило организовать тренировочный полигон уже в мае 2023-го. Кроме возвращения в строй музейных экспонатов, призвать пришлось также и вышедших на пенсию датских танкистов, так как с боевого дежурства Leopard 1A5 сняли ещё в 2005 году и в действующей армии не было специалистов, способных управлять данной машиной.

Одно дело пообещать предоставить танки и обучить солдат управлять ими, другое дело — реализовать эти заверения. Журнал Forbes сообщает, что «Дания усвоила этот урок на собственном горьком опыте». Машины, обещанные Украине, находились на хранении более 19 лет, и для обучения экипажей танков Leopard 1A5 не нашлось исправных экземпляров. Оперативно начать инструктаж украинцев помогли неожиданно музеи военной техники, так как «несколько Leopard 1A5, выставленных в музеях, были в лучшем состоянии, чем почти 100, находящихся на хранении».

Танковую технику украинцам поставляют Дания, Германия и Нидерланды с присоединившейся позднее Бельгией. Первые обещания поставить Leopard 1A5 прозвучали в феврале 2023 года, сначала речь шла о 100 машинах, впоследствии это число возросло до 178. «Это очень много танков, целых пять батальонов», — отмечает американский журнал. Поскольку каждый танк требует экипажа из четырёх человек, то предстояло обучить почти 1 тыс. солдат, что потребовало «решительных действий со стороны Дании и Германии».

На данный момент консорциум четырёх стран поставил Киеву 10 восстановленных танков Leopard 1A5 и всё ещё продолжает обучать экипажи танков. Forbes пишет, что обучение украинцев может растянуться и на 2024 год, так как нужно подготовить и запасные экипажи. Поскольку Дания была одной из последних стран, эксплуатировавших данную модель, именно её военные взяли на себя основную нагрузку по обучению.

Последние танки Leopard 1A5 были сняты в Дании с боевого дежурства в 2005 году, поэтому у страны нашлось немного продолжающих служить военных, способных управлять этим танком. Выходом оказалось возвращение на службу ветеранов-отставников. Они вместе со своими коллегами из Германии обучают украинцев на полигоне Клитц, недалеко от Берлина.

Первые украинские танкисты прибыли в Германию для обучения в мае 2023 года. Время обучения сокращено до шести недель. «Помогает то, что многие украинцы являются закалёнными ветеранами», — продолжает Forbes. После 19 месяцев конфликта с Россией «они уже знают, как воевать на танке», и «у нас нет причин рассказывать им то, что они уже знают», — цитирует датского инструктора американское издание.

«Возраст Leopard 1A5 представлял проблему», так как большинство машин, обещанных Украине, принадлежало Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, и к 2023 году уже почти 20 лет находились на хранении и нуждались в ремонте. При этом инструктора не могли ждать их ремонта, и выход был найден в музеях. «Три музея предоставили консорциуму шесть рабочих танков, чтобы обучение украинцев могло начаться незамедлительно», — сообщает Forbes.

Rheinmetall восстанавливает поставляемые танки «всё более быстрыми темпами», десять из них уже отправились на Украину, а часть поступила на полигон Клитц для ускорения обучения. Forbes указывает, что программа обучения будет продолжаться, пока конфликт не закончится и пока есть шансы найти Leopard 1A5 «на складах какой-нибудь частной компании или той единственной страны НАТО, которая всё ещё эксплуатирует эти танки, — Греции».