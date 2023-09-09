Forbes: военные пенсионеры обучают украинских танкистов на технике, предоставленной музеями
Одно дело пообещать предоставить танки и обучить солдат управлять ими, другое дело — реализовать эти заверения. Журнал Forbes сообщает, что «Дания усвоила этот урок на собственном горьком опыте». Машины, обещанные Украине, находились на хранении более 19 лет, и для обучения экипажей танков Leopard 1A5 не нашлось исправных экземпляров. Оперативно начать инструктаж украинцев помогли неожиданно музеи военной техники, так как «несколько Leopard 1A5, выставленных в музеях, были в лучшем состоянии, чем почти 100, находящихся на хранении».
Танковую технику украинцам поставляют Дания, Германия и Нидерланды с присоединившейся позднее Бельгией. Первые обещания поставить Leopard 1A5 прозвучали в феврале 2023 года, сначала речь шла о 100 машинах, впоследствии это число возросло до 178. «Это очень много танков, целых пять батальонов», — отмечает американский журнал. Поскольку каждый танк требует экипажа из четырёх человек, то предстояло обучить почти 1 тыс. солдат, что потребовало «решительных действий со стороны Дании и Германии».
Rheinmetall восстанавливает поставляемые танки «всё более быстрыми темпами», десять из них уже отправились на Украину, а часть поступила на полигон Клитц для ускорения обучения. Forbes указывает, что программа обучения будет продолжаться, пока конфликт не закончится и пока есть шансы найти Leopard 1A5 «на складах какой-нибудь частной компании или той единственной страны НАТО, которая всё ещё эксплуатирует эти танки, — Греции».
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