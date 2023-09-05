Guardian: эксперты опознали в объятой пламенем боевой машине тяжёлый британский танк Challenger-2

В социальных сетях было распространено видео, которое может являться свидетельством первого случая уничтожения на поле боя тяжёлого британского танка Challenger-2 («Челленджер») на Украине. На кадрах видеоролика, снятого из автомобиля бойцами ВСУ, пытающихся уйти от боевых действий, видна объятая пламенем боевая машина с характерным стволом, окутанным густым серым дымом. Неясно, что именно стало причиной возгорания, передаёт издание The Guardian.

Источники в британском минобороны полагают, что несмотря на удар, экипаж из четырёх человек должен был выжить, поскольку в отличие от российских аналогов, боеприпасы этого танка хранятся в отдельных отсеках, чтобы предотвратить взрыв в случае прямого попадания. Эксперты опознали в уничтоженной бронемашине танк «Челленджер» британского производства.

Как сообщает издание The Guardian, ни один танк «Челленджер-2» не был потерян в бою с момента его первого применения в 1994 году, хотя один из них был уничтожен в результате дружественного огня в Ираке в 2003 году. Такой рекорд отчасти обусловлен относительно небольшим количеством произведённых боевых машин и их нечастым развёртыванием.

В начале этого года Великобритания передала Украине 14 единиц тяжёлой бронетехники, однако неясно, были ли они использованы на передовой. После передачи танков Киеву у Великобритании насчитывается 213 танков Challenger-2, из которых в боеспособном состоянии находятся 157 единиц. Лондон пока не прокомментировал ситуацию, хотя министерство обороны Великобритании не оспаривает тот факт, что на видео показан Challenger-2, пишет автор статьи.

Предположительно, подбитый танк мог входить в состав 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая находилась в резерве. Как сообщается, бригада была брошена в бой в августе на ключевом фронте Запорожья в районе Роботина.