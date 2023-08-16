N-TV: Украина бросает в бой немецкие БМП — и последний резерв контрнаступления

Судя по снимкам с беспилотников, Киев бросает в бой последний резерв продолжающегося контрнаступления, отмечает немецкий телеканал N-TV. Украина впервые использует против российских войск боевые машины пехоты Marder, поставленные Германией и входящие в состав 82-й десантно-штурмовой бригады — последнего резерва для украинского контрнаступления.

Украина впервые использует против российских войск боевые машины пехоты Marder, поставленные Германией, сообщает немецкий телеканал N-TV. По всей видимости, украинские вооружённые силы активизируют свои действия на юге страны.

По данным международных военных наблюдателей, киевские подразделения продвинулись вглубь оспариваемого населённого пункта Работино в Запорожской области. На снимках, сделанных российскими беспилотниками, видно, что в районе Работино Украина также размещает боевые машины пехоты Marder немецкого производства — до сих пор 40 машин, поставленных правительством Германии, не были замечены на линии фронта.

По версии экспертов, это означает, что в боевых действиях теперь активно участвует и 82-я десантно-штурмовая бригада вооружённых сил Украины. Это подразделение численностью около 2 тыс. человек было сформировано в марте специально для контрнаступления, но первоначально оставалось в резерве. Помимо БМП Marder, в бригаде имеется 14 британских основных боевых танков Challenger и американские боевые машины пехоты Stryker, одна из которых также была замечена российскими беспилотниками в Работине.

Таким образом, Киев, видимо, вводит в бой последний резерв, который украинский генштаб придерживал для контрнаступления, отмечает немецкий телеканал. Развёртывание этой бригады должно значительно усилить огневую мощь украинцев на главном направлении наступления, однако это оставит их без хорошо оснащённого резерва на случай, если передовые части будут измотаны и им потребуется отдых.

Работино расположено на дороге Т0408 и имеет стратегическое значение для украинского контрнаступления. От Работино до Токмака, важного транспортного узла за линией фронта, около 25 км. От него до Азовского моря украинскому ударному клину придётся преодолеть ещё как минимум 65 км. Однако между Работино и Токмаком есть несколько российских оборонительных поясов, через которые нужно пробиться украинским силам, отмечает N-TV.