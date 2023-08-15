VG: в НАТО допустили присоединение Украины к альянсу в обмен на территориальные уступки России

Украина может вступить в НАТО, если уступит часть своих территорий в пользу России. Об этом в беседе с журналистами издания VG заявил начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен.

Руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил о «значительных подвижках» в вопросе будущего членства Украины в Североатлантическом альянсе и допустил присоединение страны к военному блоку в обмен на передачу России части своих территорий, сообщает издание VG.

По его словам, вариант территориальных уступок мог бы привести к завершению вооружённого противостояния на Украине, поскольку «все» заинтересованы в том, чтобы военные действия не повторились.