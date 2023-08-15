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VG: в НАТО допустили присоединение Украины к альянсу в обмен на территориальные уступки России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина может вступить в НАТО, если уступит часть своих территорий в пользу России. Об этом в беседе с журналистами издания VG заявил начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен.
VG: в НАТО допустили присоединение Украины к альянсу в обмен на территориальные уступки России
AP
Руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил о «значительных подвижках» в вопросе будущего членства Украины в Североатлантическом альянсе и допустил присоединение страны к военному блоку в обмен на передачу России части своих территорий, сообщает издание VG.
 
По его словам, вариант территориальных уступок мог бы привести к завершению вооружённого противостояния на Украине, поскольку «все» заинтересованы в том, чтобы военные действия не повторились. 
 
Кроме того, Йенссен повторил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина «должна сама решать, когда и на каких условиях ей вести переговоры». На вопрос о том, считают ли в Североатлантическом альянсе, что Украина должна уступить свои территории для достижения мира с Россией и будущего вступления в военный блок, Йенссен ответил, что обсуждение возможного статуса страны после конфликта идёт и вопрос передачи территорий в пользу России уже поднимался.
 
«Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением», — отметил он.
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источник
VG Норвегия Европа
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