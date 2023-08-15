VG: в НАТО допустили присоединение Украины к альянсу в обмен на территориальные уступки России

20:40
Авиакомпания «Икар» выполнит семь рейсов для перевозки пассажиров Red Wings
Авиакомпания «Икар» выполнит семь рейсов для перевозки пассажиров Red Wings.
20:33
Во Всеволжском районе Ленобласти загорелся, предположительно, трансформатор
Во Всеволжском районе Ленинградской области загорелся, по предварительным данным, трансформатор.
20:30
Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Тимошинин умер в возрасте 53 лет
Ушёл из жизни советский и российский прыгун в воду, двукратный чемпион Европы Владимир Тимошинин.
20:30
Подоляк: Украина не станет разменивать территории ради членства в НАТО
Украина не собирается идти на размен своих территорий для того, чтобы вступить в НАТО. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
20:26
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
20:26
Минобороны Венесуэлы: США представляют главную угрозу Латинской Америке
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что действия Соединённых Штатов представляют главную угрозу безопасности в Латинской Америке.
20:25
Сотрудники ФСБ изъяли в Волновахе 1,5 тысячи книг экстремистского содержания
Управление ФСБ России по ДНР изъяло в Волновахе более 1,5 тыс. книг экстремистского содержания.
20:24
Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР перед началом учебного года
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетили несколько школ региона перед началом учебного года.
20:18
В ПСЖ назвали Неймара легендой клуба
В «Пари Сен-Жермен» посвятили пост перешедшему в «Аль-Хиляль» нападающему Неймару.
20:17
В офисе Зеленского признали, что российские БПЛА создают проблемы для ВСУ
Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак после общения с украинскими военнослужащими признал, что российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» и «Орлан» создают проблемы для украинской армии.
20:12
Минобороны Украины: Киево-Печерская лавра станет местом духовной реабилитации для ВСУ
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киево-Печерская лавра станет местом «духовной реабилитации» для военнослужащих ВСУ.
20:08
Орещук — о Захаряне в «Реал Сосьедад»: по потенциалу Арсен не лучше Карпина
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
20:06
«СТРАНА.ua» опубликовала снятое военными ВСУ видео подбитых танков Leopard
Украинское издание «СТРАНА.ua» опубликовало видео, снятое военнослужащими Вооружённых сил Украины, на котором видно кадры подбитых танков Leopard немецкого производства.
20:05
Блинкен: США не подтверждают снижение темпов накопления урана в Иране
Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что администрация США не подтверждает информацию о снижении темпов накопления обогащённого урана в Иране.
20:02
В Челябинской области завели дело по факту гибели рабочего
В Челябинской области завели уголовное дело по факту гибели рабочего, заявили в пресс-службе регионального СУ СК России.
20:01
Минздрав: троих детей эвакуируют из Махачкалы в Москву после взрыва
Трое детей и 14 взрослых, пострадавших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале, эвакуированы спецбортом МЧС России в Москву.
19:56
Бастрыкин поручил завести дело из-за ненадлежащего оказания услуг Red Wings
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг авиакомпанией Red Wings.
19:55
На площадке МУФ в «Лужниках» выступят Клава Кока и «Иванушки International»
На площадке Московского урбанистического форума в Лужниках состоятся концерты звёзд российской эстрады. Они будут проходить по пятницам и субботам.
19:54
Sport1: «Бавария» вернулась к варианту с подписанием де Хеа
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может перейти в «Баварию».
19:53
NYT: многие военные ВСУ нуждаются в лечении психологических травм
Многие военнослужащие Вооружённых сил Украины нуждаются в лечении психологических травм из-за сломанной психики.
19:50
В технополисе «ЭРА» показали тренажёры для обучения бойцов — операторов БПЛА
Технополис «ЭРА» разработал специальные тренажёры для обучения операторов беспилотников, эти программы могут готовить специалистов для «различных сценариев работы», рассказал RT временно исполняющий обязанности начальника военного инновационного технополиса полковник Антон Малаховецкий.
19:48
Мужчина получил ранения при подрыве на мине «Лепесток» в Горловке
Мужчина пострадал в населённом пункте Горловка Донецкой Народной Республики из-за подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток».
19:45
Пострадавших при взрыве в Махачкале доставят в Москву спецбортом МЧС
Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву 17 пострадавших в результате трагедии в Махачкале.
19:42
В ФТС сообщили об очередном этапе реконструкции МАПП «Верхний Ларс»
В МАПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией с 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России.
19:41
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара
Нападающий Неймар перешёл из ПСЖ в «Аль-Хиляль».
19:41
Часть Днепрян в Херсонской области осталась без света из-за обстрела дронов ВСУ
Украинские войска нанесли удар с помощью беспилотников по посёлку Днепряны, который находится под Новой Каховкой. Большая часть населённого пункта осталась без света.
19:38
Блинкова уступила Квитовой в первом круге турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Цинциннати (США).
19:38
У Светланы Бондарчук родился ребёнок
Светлана Бондарчук в возрасте 54 лет стала мамой в третий раз.
19:37
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Донецку
Вооружённые силы Украины выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.
19:37
Блинкен призвал конгресс оперативно выделить $24 млрд на помощь Украине
Госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно утвердить запрос на выделение $24 млрд помощи Украине.
19:37
«Матч ТВ»: российский боец UFC Копылов проведёт бой с Эрнандесом
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Роман Копылов проведёт бой с американцем Энтони Эрнандесом.
19:30
Юрист Георгиева рассказала о наказании за присвоение растений с городских клумб
Юрист Алла Георгиева заявила, что обустроенные специалистами коммунальных служб клумбы являются собственностью города, и если человек присвоил оттуда растение, то это значит, что он похитил чужое имущество.
19:29
Минэкономразвития заявило о расширении возможностей «Госуслуг» для бизнеса
Возможности портала «Госуслуги» для российских бизнесменов будут расширены. Об этом говорится на официальном сайте Минэкономразвития России.
19:29
Акинфеев: каждую игру мне бьют пенальти, хотя я седею с каждым ударом
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раccказал, что в его ворота часто назначают 11-метровые удары.
19:28
На усиление границы в Черниговской и Харьковской областях выделили около $32 млн
Кабмин Украины выделил из резервного фонда госбюджета 1,2 млрд гривен (около $32 млн) на усиление границы в Черниговской и Харьковской областях.
19:26
Минздрав признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола
Минздрав признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола.
19:24
В Москве зафиксировали рост продаж жилья в новостройках в июле
В июле 2023 года в Москве зафиксировали рост продаж жилья в новостройках — в квадратных метрах прирост составил 25% к аналогичному периоду 2022 года и 5% — к июню 2023-го.
19:23
В Ровненской области Украины запретили верующим проведение крестного хода
Власти Ровненской области Украины ввели запрет на проведение крестного хода в регионе с 19 по 25 августа, сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.
19:20
Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати (США).
19:19
Автоэксперт Рузанов предостерёг водителей от поездок по глубоким лужам
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов заявил, что во время сильных и продолжительных дождей возрастает вероятность серьёзных поломок машин.
19:15
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировками ППДО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с тренировкой расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения.
19:13
В Подмосковье рассказали о социальных выплатах семьям к началу учебного года
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что одна из важных задач в преддверии учебного года — поддержка малообеспеченных и многодетных семей.
19:13
«Чемпионат»: Черчесов отказался возглавить «Ахмат»
Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не возглавит «Ахмат».
19:10
ФИФА вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер Бийола
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер бывшего полузащитника армейцев Яки Бийола.
19:07
В Ижевске рассказали о программе мероприятий в честь Дня воздушного флота
В Ижевске отметят День воздушного флота в воскресенье, 20 августа. Праздничные мероприятия состоятся на территории спортивного аэродрома Пирогово.
19:06
МО показало кадры удара по ключевым предприятиям военной промышленности Украины
Министерство обороны России опубликовало кадры ракетного удара по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
19:03
Агент Николсона рассказал, что нападающий готов принять участие в матче с «Зенитом»
Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, что его клиент готов принять участие в матче с «Зенитом» в пятом туре РПЛ.
19:03
Метшин и Хабенский обсудили гастроли МХТ имени Чехова в Казани
В Казани прошла встреча мэра Ильсура Метшина и художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Они обсудили совместные проекты, в том числе предстоящие гастроли театра в столице Татарстана.
19:01
СК: одна из версий причин взрыва в Махачкале — нарушение правил хранения агрохимикатов
В качестве версии взрыва в Махачкале рассматривается нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.
18:58
Фестиваль «Джазовые сезоны» состоится в Подмосковье 19—20 августа
Международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» состоится в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» 19—20 августа.