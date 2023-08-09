Judging Freedom Оригинал

Макгрегор: Вашингтон боится вести переговоры по Украине, поскольку они станут признанием провала

Материал представлен в переводе ИноТВ
Соединённые Штаты не хотят вести с Россией переговоры по украинскому конфликту, поскольку этот шаг станет «полным признанием провала», заявил в интервью Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Как он отметил, позиция Вашингтона базировалась на том, что Россия — отсталая страна, которая заслуживает разрушения. Америка, по словам Макгрегора, теперь не может отказаться от своих слов и признать свою неправоту.

Почему Вашингтон боится вести переговоры (по Украине. — ИноТВ)?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Это признание провала. Полное признание провала. Всё базировалось на том представлении, что Россия — это отсталая страна, которая заслуживает разрушения, поскольку её возглавляет и ей правит злая сила по имени Владимир Путин. Такова их позиция. Как вы отступитесь от своих слов и скажете: на самом деле мы были не правы на этот счёт. Нет, такого не произойдёт.

Именно поэтому есть другой путь на этой странной карте будущего. И этот путь состоит в следующем. Мы говорим, что отправили украинцам всё, что у нас было, что предоставили им все возможности, но у них просто из этого ничего не вышло.

Кстати говоря, знаете, посмотрите туда: там новый враг — Китай. И нам следует к нему подготовиться. Он гораздо опаснее. Не беспокойтесь больше о России. Она слаба. Взгляните лучше на Китай.

Дата публикации 08 августа 2023 года.

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источник
Judging Freedom США Северная Америка
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