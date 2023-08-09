Макгрегор: Вашингтон боится вести переговоры по Украине, поскольку они станут признанием провала

15:06 Прощание с артисткой Верой Васильевой состоится в Театре Сатиры 12 августа Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой пройдёт в Театре Сатиры, заявили в пресс-службе учреждения.

15:04 Барриос получил дисквалификацию на одну игру и сможет выйти на матч со «Спартаком» Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорянц сообщил, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч чемпионата России после инцидента в игре с «Динамо».

15:04 В ЯНАО сообщили о 13 лесных пожарах общей площадью 2,4 тысячи гектаров В Ямало-Ненецком автономном округе действует 13 лесных пожаров общей площадью 2,4 тыс. га.

15:02 Врио губернатора Чукотки Кузнецов отметил значение Международного дня коренных народов мира Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов отметил значение Международного дня коренных народов мира.

15:00 В Сергиевом Посаде запустили горячую линию для помощи пострадавшим В Сергиевом Посаде после мощного взрыва на складе пиротехники на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, запустили горячую линию для пострадавших. Кроме того, специалисты приёмной партии «Единая Россия» оказывают психологическую поддержку.

15:00 Путин выразил соболезнования в связи со смертью артистки Веры Васильевой Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советской и российской актрисы, народной артистки СССР Веры Васильевой.

14:59 В «Галатасарае» опровергли, что «Зенит» сделал предложение по Дзаньоло «Зенит» не делал официального предложения «Галатасараю» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло.

14:54 Самолёт Новосибирск — Петербург задержали на два часа из-за неадекватного пассажира Рейс Новосибирск — Санкт-Петербург задержали на два часа из-за пассажира, который потребовал прервать взлёт и начал кричать, что его преследуют.

14:51 Губернатор ХМАО Комарова поздравила всех жителей региона с Международным днём коренных народов мира Губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова поздравила всех жителей региона с Международным днём коренных народов мира.

14:50 В Сергиевом Посаде после взрыва отключили горячую воду В Сергиевом Посаде отключили горячее водоснабжение после взрыва на складе пиротехники на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

14:45 Мамиашвили объяснил значимость рукопожатий во время спортивных соревнований Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал призывы Украины отменить рукопожатия на соревнованиях, где участвуют россияне и украинцы.

14:45 Зеленский провёл специальное заседание для обсуждения контрнаступления ВСУ Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что провёл ставку в специальном формате в «самом узком» кругу, на которой обсуждалось контрнаступление Вооружённых сил Украины.

14:44 В ЛНР сообщили о перебоях с интернетом из-за DDoS-атаки на провайдеров На территории ЛНР наблюдаются проблемы с интернетом в связи с DDoS-атаками на провайдеров, сообщили в Минцифры региона.

14:40 Свищёв считает, что призыв украинцев отменить рукопожатия связан с обострением жары Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на призывы Украины отменить рукопожатия на соревнованиях, где участвуют россияне и украинцы.

14:39 В Донецке в результате украинского обстрела погибла малолетняя девочка В результате обстрела Донецка в среду, 9 августа, погибла девочка. Об этом заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.

14:39 Актриса Кузина заявила, что Вера Васильева до последнего играла на сцене Заслуженная артистка России Ольга Кузина поделилась воспоминаниями об актрисе Вере Васильевой. По её словам, коллега до последнего играла на сцене.

14:39 Заммэра Ефимов заявил, что в Москве построят 14 спортивных комплексов Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице в рамках комплексного развития территорий (КРТ) построят 14 спортивных комплексов общей площадью более 91,5 тыс. кв. м.

14:38 В Свердловской области ликвидированы все лесные пожары По данным на утро 9 августа, в Свердловской области потушены все лесные пожары.

14:37 PAP: Германия намерена оставить свои системы Patriot в Польше до конца 2023 года Власти Германии намерены оставить свои системы противовоздушной обороны Patriot на территории Польши до конца 2023 года, сообщило агентство PAP.

14:37 Московский завод по выпуску автокомпонентов модернизирует производство Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичный завод «Альфа Автоматив Техноложиз», специализирующийся на выпуске автокомпонентов, модернизирует производство.

14:32 В СК сообщили, что версия с атакой беспилотника в Сергиевом Посаде не подтвердилась Официальный представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что версия с атакой беспилотника в Сергиевом Посаде не подтвердилась.

14:31 В результате затопления судна у острова Лампедуза погибло более 40 человек По меньшей мере 41 человек погиб после того, как судно затонуло в результате шторма у итальянского острова Лампедуза в центральной части Средиземного моря. Уточняется, что судно отправилось из тунисского города Сфакс.

14:28 Педиатр Сайфулина заявила, что детям можно нечасто есть горький шоколад Педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина рассказала, какой шоколад можно давать детям.

14:28 Лариса Голубкина: с уходом Веры Васильевой закончился ХХ век Актриса Лариса Голубкина выразила соболезнования в связи со смертью своей коллеги Веры Васильевой.

14:27 СЭ: Норманн больше не сыграет за «Динамо» Полузащитник Матиас Норманн, выступающий за «Динамо» на правах аренды, больше не сыграет за бело-голубых.

14:21 Сенатор Рукавишникова рассказала подробности о проекте по обеспечению интернетом малых деревень Первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала о законопроекте, который направлен на обеспечение интернетом малых деревень.

14:20 В Сергиевом Посаде после взрыва 52 человека обратились за медицинской помощью В Сергиевом Посаде после взрыва на складе пиротехники 52 человека обратились за медицинской помощью.

14:19 После пожара в доме для инвалидов во Франции найдены тела девяти человек После пожара в доме отдыха для лиц с ограниченными возможностями на востоке Франции были найдены тела девяти человек.

14:18 Кинолог Голубев заявил, что назойливые и непостоянные люди могут не понравиться собаке Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему собаке может не понравиться человек.

14:17 Sport24: «Аякс» готов купить Захаряна за €10 млн после провала сделки по Сперцяну Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов «Аякса», который ранее хотел приобрести хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

14:11 Воробьёв заявил, что власти позаботятся о пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что власти позаботятся о пострадавших при взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

14:08 В посольстве России на Кипре анонсировали оказание услуг на севере острова Посольство России на Кипре вскоре начнёт оказывать консульские услуги на севере острова, заявил представитель дипведомства.

14:08 Найденный в Швейцарии наконечник стрелы 3000-летней давности изготовлен из метеорита Согласно исследованию, подготовленному группой учёных из Музея естественной истории города Берна, наконечник стрелы длиной 39 мм, найденный на озере Биль в Швейцарии во время раскопок в XIX веке, был создан из метеорита. Артефакт возрастом около 3 тыс. лет был создан из металла метеорита, упавшего на территории Эстонии.

14:01 Тихонов назвал украинцев безмозглыми из-за призыва отменить рукопожатия с российскими спортсменами Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на призывы Украины отменить рукопожатия на соревнованиях, где участвуют россияне и украинцы.

13:59 Губернатор Воробьёв: версия об атаке БПЛА в Сергиевом Посаде не подтверждается Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что версия об атаке беспилотным летательным аппаратом по складу пиротехники в Сергиевом Посаде на данный момент не подтверждается.

13:58 Аналитик Деев ожидает 96 рублей за доллар и 105—107 рублей за евро в сентябре Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс евро на Московской бирже превысил 107 рублей впервые с 25 марта прошлого года.

13:56 Гендиректор «Русского фейерверка» Воробьёв назвал возможные причины взрыва в Сергиевом Посаде Генеральный директор ООО «Русский фейерверк» Анатолий Воробьёв заявил в беседе с RT, что взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде мог произойти при погрузочно-разгрузочных работах либо из-за нарушения технологии производства.

13:52 Жительница Махачкалы рассказала, как ей оказали помощь после взрыва газа в доме Жительница Махачкалы рассказала Ruptly, как ей оказали помощь после взрыва газа в доме.

13:50 Во Франции после пожара в доме для людей с ограниченными возможностями пропали 11 человек По сообщению французских властей, 11 человек пропали без вести после пожара, вспыхнувшего рано утром в доме для лиц с ограниченными возможностями на востоке Франции, ещё 17 человек были эвакуированы. Одному человеку понадобилась медицинская помощь.

13:49 L'Équipe: Неймар может подписать контракт с «Аль-Хилялем» Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может перейти в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

13:44 Эпицентр взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пришёлся на место сборки пиротехники Эпицентр взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пришёлся на место сборки пиротехники, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

13:40 Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $87 за баррель Цена фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $87 за баррель впервые с 13 апреля текущего года.

13:39 NDG: «Реал Сосьедад» интересуется Захаряном Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов «Реал Сосьедад».

13:39 Трёх человек извлекли из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде В Сергиевом Посаде из-под завалов на месте взрыва извлечены три человека.

13:37 ЦИК России определила территориальную комиссию для дистанционного онлайн-голосования Центральная избирательная комиссия России сформировала территориальную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) для предстоящих региональных выборов. Комиссия будет состоять из 16 членов, имеющих право на решающий голос, и будет базироваться в Москве.

13:35 В Челябинске за ночь выпало 19 миллиметров осадков В Челябинске в ночь с 8 на 9 августа выпало 19 мм осадков. Это составляет примерно четверть месячной нормы.

13:34 Роскачество обнаружило сальмонеллы и другие бактерии в курином фарше, продающемся в России Роскачество обнаружило сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, в курином фарше, который продаётся в российских магазинах.

13:33 В Челябинской области суд приговорил участницу ОПГ к восьми годам колонии за сбыт наркотиков В Челябинской области суд приговорил участницу ОПГ из ХМАО к восьми годам колонии и выплате штрафа в размере 50 тыс. рублей за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

13:32 На «Садоводе» в Москве после выявления случаев кори рассказали о дезинфекции всех помещений В пресс-службе ТК «Садовод» RT рассказали, какие меры были предприняты после выявления у сотрудников кори на рынке в Москве.